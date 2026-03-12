Само в "24 часа" на 12 март: Има ли ползи от войната с Иран?

Само в "24 часа" на 12 март четете:
Парадокс: има и ползи от войната в Иран, ето ги
Дори при скъп газ сметките с "Боташ" светят в червено
България е сред 22-те държави срещу участието на Русия в биеналето на Венеция
55,5% - всеки втори българин изобщо не ползва обществен транспорт, 15% се возят всеки ден
За детското здравеопазване водещи са политическите решения - особено когато не се вземат - интервю с д-р Благомир Здравков
Рене Карабаш: В "Остайница" е и моята история от живота ми на село
Втори съд не прие защитната теза на бивш районен кмет на Пловдив за политическа намеса в дело за подкуп
Вижте първите страници на "24 часа" от 12 март през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.