Революционното усещане на Тръмп за времето променя политиката

Американският президент не мисли в термини на дългосрочна стратегия, а по-скоро в крайни срокове. Затова предлага сделки, които другите не могат нито да откажат, нито да приемат

Съвременната криза на демокрацията се изразява най-добре с един прост факт: много от лидерите на световните велики сили днес са на власт, защото са успели да променят конституциите на своите страни, за да останат на власт по-дълго от предвиденото, пише политологът Иван Кръстев в статия във “Файненшъл таймс”.

Това важи за руския президент Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган, президента на Турция. (Вярно е и за Си Цзинпин, въпреки че Китай никога не е бил демокрация.)

Скоро всички погледи ще бъдат насочени към президента на САЩ Доналд Тръмп. Ще успее ли той да постигне конституционно невъзможното –

да се кандидатира за трети мандат?

Дали превръщането му във военен президент е прелюдия към удължаване на престоя му на власт?

Демократичната политика премина към различен времеви режим. Миналото и настоящето по някакъв начин се преляха. Най-невероятното нещо за настоящия американски президент е, че той се държи така,

сякаш е едновременно свой собствен баща и свой

собствен син

Докато Путин планираше войната си в Украйна в „тайни консултации” с отдавна починалите си предшественици Петър Велики и Екатерина Велика, а политическите решения на Ердоган бяха замислени в сянката на основателя на съвременна Турция Мустафа Ататюрк, Тръмп споменава имената на бивши американски лидери само за да повтори колко е по-велик от всички тях. Неговата безразличност към мъртвите се равнява само на безразличието му към онези, които още не са родени.

Може би Тръмп вярва, че е безполезно да се разчита на мъдростта на миналите поколения, или може би той подкрепя апокалиптичния сценарий на своите съмишленици от Силициевата долина? Резултатът е един и същ. Практиката на президента да изписва името си върху сгради и институции е доказателство за човек, който се готви да произнесе похвално слово на собственото си погребение.

По правило революциите не се отнасят само до промяна в структурата на властта. Те преориентират и нашето понятие за времето, анализира Иван Кръстев.

Френската революция въведе нов календар. Руската революция обеща, че бъдещето ще пренареди миналото. Но същността на революцията на Тръмп е нещо по-странно: имплозията на самото време. Тръмп не проявява интерес към нищо, което се е случило преди него, и не се интересува от това, което ще се случи след него. Той се държи така, сякаш историята трябва да спре рязко, когато той напусне сцената. Това помага да се обясни защо той

вярва, че всички войни трябва да бъдат прекратени в рамките на седмици, ако не и дни.

Отношението на Тръмп към времето е в основата на неговото политическо поведение. Президентът не мисли в термини на дългосрочна стратегия, а по-скоро в термини на крайни срокове. Той е като режисьор, който не снима филми, а само трейлъри за филми, които никога няма да бъдат направени.

Той не се интересува особено от изхода на войната между Русия и Украйна. За него е важно кога ще приключи тя. Той прави история по начина, по който задлъжнял бизнесмен преговаря с кредиторите си.

Революционното усещане за време на Тръмп, при липса на какъвто и да е революционен проект, е източник както на сила, така и на уязвимост. Той използва като оръжие нарастващото усещане за спешност у обществото. Екзистенциалната тревога, че “няма време”, изпреварва въпроса: “Време за какво?”

Неговата готовност да атакува Иран

е отделена от всякакво усещане, че той може да носи отговорност за бъдещето на тази страна.

Същността на тази радикално нова времева онтология е твърдението, че нищо от това, което той прави, не е предназначено да бъде трайно. Тръмп предлага сделки, които другите не могат нито да откажат, нито да приемат.

Трябва ли Кремъл да сключи сделка с него, защото той им предлага нещо, което никой друг американски президент вероятно не би предложил? Или руснаците трябва да се притесняват, че такава добра сделка вероятно никога няма да е трайна? Трябва ли украинците да се доверят на неговите гаранции за сигурност, ако самият той им казва, че на никого не трябва да се вярва? Трябва ли китайците да преговарят с Тръмп или да изчакат да си отиде?

Могат ли европейците да избегнат капана на Тръмп

за революционно напрежение във времето?

Свиването на миналото и настоящето в живота на един лидер е особеният дар на Тръмп към съвременната политика. Неговият момент се определя от факта, че както нашето разбиране за миналото, така и нашите мечти за бъдещето са драстично променени.

Когато Ленин умря, болшевиките мумифицираха тялото му и го положиха в мавзолей на Червения площад, обяснявайки на света, че макар великият лидер да е починал, той ще живее вечно. Желанието за вечен живот не е необичайно за политическите лидери. Новото при Тръмп е способността му да ни накара да повярваме, че той винаги ще бъде там, заключава политологът Иван Кръстев.