33% - всеки трети у нас с проблем при онлайн поръчки, най-трудно на Балканите (Графика)

32,73% от българите, или всеки трети у нас, са срещали проблем при онлайн покупка през последните 3 месеца, сочат данни от Евростат. Така се доближаваме до средния дял в ЕС по този показател - 35,42%.

Оказва, че от Балканския полуостров най-много хора у нас срещат проблеми при онлайн поръчките, включително сред страните, които не са членки на ЕС.

Зад нас е РС Македония (29,41%), а след нея са Турция (28,9%) и Румъния (28,24%). Едва 11,7% от сърбите и 10,6% от гърците са срещали проблеми при пазаруването от интернет. Най-малко трудности пък са имали португалците - 4,45%. Най-трудно са пазарували от мрежата в Норвегия - 67,06%, а от ЕС - в Малта с 64,04%.

Няколко са проблемите, с които се сблъскват редовно потребителите онлайн. Най-срещаният е бил по-бавна доставка от очакваното. Другите са трудности при използване уебсайт на купувача, доставка на неправилни или повредени стоки или услуги, проблем с обратната връзка при оплакване, неналичност на продукта в страната.

