Иван Христанов: Ще съберем търговци, производители, дистрибутори и преработватели, за да подпишем за ниски цени на 150 храни

Искам да пресека корупционни схеми – фантомни животни, фалшиво заявяване на пасища, контрабанда, внос на плодове и зеленчуци по референтни цени, нямащи нищо общо с пазарните, казва служебният министър на земеделието

Още акценти:

Очаквам доклади за държавни територии с частни бариери и събиране на такси, за ползване на терени и имоти без наем, без договор, без разрешение

Твърденията на екарисажите, че ги спирам, защото няма пари, говори за саботаж

Цените на млякото и млечните изделия са непоносимо високи, а доходите на фермерите непоносимо ниски, ще намерим решение

- Г-н Христанов, да започнем от ГКПП Капитан Андреево. Има ли хора с прякори, които имат контрол над стоките, които минават през граничния пункт?

- Явно има хора, които се притесниха, че ще направим проверка, за да видим как работи държавната лаборатория и има ли на пункта момчета с дебели вратове. Ще напомня, че през 2022 г. заварихме две фирми, които пребиваваха там абсолютно незаконно. И въпреки това държавата им бе дала пропуски и техни служители се разкарваха из целия пункт, все едно че са си вкъщи. Това се случваше в тотално противоречие на Закона за държавната собственост и всички наредби за държавната граница. Сега там е абсолютно същото. Свинете квичат, значи ножът е голям.

- Говорите за златен гьол, златна фадрома, златно камионче. Какво стои зад това?

- Златното камионче и златната фадрома са обществени поръчки, които са пуснати, за да дублират дейност, за която държавата вече плаща на инсенераторите. Сега имаме нови данни и документи на инспектората, които ще внесем в прокуратурата. Странно е, че държавата се е вживяла в ролята на благодетел за някои, докато на всички останали гледа като на копелета.

- Наистина ли имате намерения да спрете екарисажите, каквито публикации се появиха?

- Погледнах тези публикации и се опитах да намеря една истина поне. Ползвах лупа - не свърши работа, ползвах телескоп - не свърши работа. Така че най-вероятно ще се наложи да се отнесем към прокуратурата за тези писания, адресирани до президента Илияна Йотова и до премиера Андрей Гюров. Много е интересно, че всички тези апокрифи излязоха точно когато течеше заседание на Министерския съвет. Аз информирах премиера за нещата, които се случват.

Заседанията на правителството продължават по два-три часа, през което време министрите са без телефони, не могат да реагират на спешни неща. Явно са чакали този момент, за да пуснат памфлетите. Имаме много становища от дирекции, от агенции и започваме да разпердушинваме на пух и прах нелепите твърдения. Като най-нелепото е как екарисажите хем не искат да спират, обаче все пак спират.

- Оправданието е, че няма пари. Спрели ли сте им плащанията?

- Ние сме в условия на удължен бюджет и нямаме никаква правна възможност да плащаме каквото и да е извънредно. Има много схеми за държавна помощ и екарисажите са единствените, които използват това, за да саботират критична за държавата дейност с неадекватни аргументи. Отделно от това, в договорите им пише, че ако има пропуснато плащане за 90 дни, те начисляват мораторна лихва и едва след това могат да претендират за плащане. Задайте си и въпроса - защо не е платил министър Тахов тази фактура? Как най-големия изрод на света се оказва Христанов, ако тая фактура от септември е станала дължима през януари, но до 19 февруари не я плаща предишният министър? В началото на 2025 г. пак не е имало плащане, но мрънкане не е имало. Пуснали са едно писмо, няма писмена следа за отговор, но те са си затраяли. Тук се говори за саботаж, но ние очаквахме това още миналата седмица, когато известих, че имаме заплахи.

- Обещахте да върнете системата #ВетИС, за да ограничите фантомните животни и да ударите корупцията в сектора. Каква е връзката?

- Тази система беше ограничена до степен, че фермерите не можеха да виждат дали има ферма, покосена от шарка, в съседство с тях, за да се пазят. И крайният резултат беше, че това увеличи щетите от шарката. Връщаме старото състояние и ще положим усилия, ангажирали сме IT специалисти, за да увеличим обхвата, по който обществото може да получава информация от ключови системи. Същото искаме да направим и с много други - проследяването на сечта, билетите за превоз на дървесина.

- Установихте случай, при който достъпът до планина е препречен от бариера и се таксува като частен паркинг с 13 евро на час. Има ли и други такива казуси и къде е решението?

- Във връзка с този случай край Крапец съм възложил да се направи справка за две неща - първото е за ограничени държавни територии, без значение дали са горски, или някакви други, и дали се слагат бариери и събират такси. Второто - дали се ползват територии, терени, имоти без наем, без договор, без разрешение. Едната справка вече е готова, втората ще е завършена до края на седмицата. Доволен съм, че тези усилия продължават с министъра на околната среда Юлиян Попов, защото за много от тези места имаме обща юрисдикция - национални паркове и гори.

- Има ли контрабанда на мляко? Работите ли по веригата заради ценови аномалии и има ли резултати до момента? Има ли подобни проблеми и при други хранителни вериги?

- Започнахме работа с извънредна тематична работна група за цените на млякото и млечните изделия. Притеснени сме, защото виждаме какви са изкупните цени на хубавото българско прясно мляко. Знаете, че аз съм хранителен шовинист и не го крия, смятам го за гордост. Виждаме на каква цена се изкупува от мандрите, а по веригата маржовете скачат. Не търсим лоши и добри, със сигурност искаме всички участници да преоценят своето поведение в конструктивен и колективен дух на работа, така че да максимизираме доходите на фермерите и в същото време да защитим интересите на крайния потребител. Нямаме никакви илюзии - в момента цените на млякото и млечните изделия са непоносимо високи, а в същото време доходите на фермерите са непоносимо ниски.

- Проведохте доста срещи с фермери, преработватели и производители. Кои проблеми посочиха те в тези разговори?

- Всяка събота, вместо да си седя на дивана у дома, обикалям. Тръгваме обикновено в 8 и се прибираме в 12-1 часа през нощта. Това, което се очертава като основни проблеми при животновъдите, освен цената на млякото е, че нямат усещането, че държавата се грижи наравно с тях за животните. АЧС, птичи грип, шарка, чума и в един момент те започват да питат “абе, къде е държавата”? Не искам да анонсирам още, но ще създадем нещо за обща грижа с тези патогени в рамките на следващия сезон.

При растениевъдите - напояване, там работим с колегите от МОСВ, за да гарантираме бърз достъп до вода. Оплакват се много от недостиг на пари. И питат “как може разни такевци, макевци да смучат милиони, а ние да се борим за оцеляване”. Виждаме много ясно как едни статии, писани срещу мен, май са платени от същите тези. В България фермер с илюзии за деструктивната корупционна роля на тези хора няма.

- Само финансови ли са загубите от корупцията, или има и други поражения?

- Да се върнем на Капитан Андреево, защото фермерите ме питат докога ще ни тормозят с дъмпинг. Никой не знае какво влиза. Говорим за 5000 тона плодове и зеленчуци всеки ден, като тук не броя портокали, грейпфрути и лимони, които не произвеждаме. Говоря за краставици, тиквички, домати - зеленчуци, на които ние сме били най-големият производител в Европа.

Това е внос от трети страни, не гледам вътрешнообщностните доставки - с Гърция, Румъния, това са доставки между съседи, нещо редовно. Говоря за внос и ме питат “мога ли да бъда сигурен, че внасяме чиста продукция?” Защото на границата отново има частни лица, които не ги интересува какво ядем. Днес оранжерийниците бяха буквално смазани - дойдоха да кажат, че са в безизходица. Един дължи 7 млн. лв. за газ, друг - 2 млн. лв. за газьол. Казват, че са в процедура по несъстоятелност и няма да оцелеят.

- Внесохте куп папки и сигнали в прокуратурата, АДФИ. Каква ще бъде съдбата им?

- Получих известие, че Върховната прокуратура е приела единия сигнал с 35 листа приложения. Виждам, че ВКС го е разпределила към Пловдив. Ще продължаваме със сигнали, ще стават все повече и все по-големи.

- Свикнали сте да бъдете атакуван, досега освен за назначения, атаки има и към съпругата ви, към ваши сътрудници... От какви нови посоки очаквате удари?

- Срещу мен се упражняват и други форми на натиск и днес подадохме сигнал до МВР. Очакваме да започнат незабавни действия, информирани са и ДАНС, разбира се. Не искам да ракривам съдържанието на сигнала, но става дума за личен тормоз. Ще се заемат. Но трябва да знаят, че никой не може да ме уплаши.

- Какви нови фронтове ще отваряте в краткия служебен мандат?

- Искам да затворим фронтовете, в които са ощетени обикновените хора. Например корупционни схеми - фантомни животи, фалшиво заявяване на пасища, контрабанда, внасяне на плодове и зеленчуци по референтни цени, които нямат нищо общо с пазарната им стойност и те се обмитяват и се плаща ДДС на 50-80 цента за килограм, а после се продават за 20 евро. Всички тези неща бъркат в джоба на българите.

Като приключи работната група за млякото и видим какъв опит ще натрупаме с нея, ще направим директни работни групи за 150 важни хранителни продукта. Крайната ми цел е вериги, търговци, производители, дистрибутори, преработватели да стигнат до национално споразумение за ниски цени. Ако подпишем такова споразумение между всички страни, с маржове, които се контролират взаимно и има консенсус, няма нужда да търсим промени в закони и да въвеждаме тавани.

Испания подписа такова споразумение и то работи прекрасно. Но за да го подпишем, се иска зрялост и мъдро поведение от всички страни. Ние ще изиграем ролята на медиатор, посредник и арбитър, ако се наложи. То ще се превърне в огромен вот на доверие към всички по веригата.

CV