Шанс да има уреден и модерен транспорт в България

Идеите, заложени в приетия на първо четене нов закон за обществения транспорт, дават надежда, че той ще стане уреден и модерен най-сетне и в България. Например единен билет, с който да се качим на влак, автобус, самолет или кораб, е нещо напълно естествено в съвременния живот. Същото важи и за това автобус и влак да не си крадат пътници, както и за редица още нови текстове.

У нас обаче това се случва едва сега, и то под натиска на риска страната ни да загуби европейско финансиране. Ето го парадокса на българските реформи. Често промените, които биха улеснили живота на хората, се случват, когато са обвързани с европари или санкции. Иначе системата остава в стария си режим години наред.

Всъщност самата концепция за интегриран транспорт не е нова. В редица европейски държави влакът е гръбнакът на националната транспортна система, а автобуси, метро и регионални полети се синхронизират с неговите разписания. Ако тази схема бъде реализирана реално, тя може да донесе комфортно пътуване и у нас.

