ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зъболекарка и втори анестезиолог обвинени за смърт...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22459058 www.24chasa.bg

Шанс да има уреден и модерен транспорт в България

1604
Нов закон за обществения транспорт предвижда с влак и автобус да може да се пътува с един билет

Идеите, заложени в приетия на първо четене нов закон за обществения транспорт, дават надежда, че той ще стане уреден и модерен най-сетне и в България. Например единен билет, с който да се качим на влак, автобус, самолет или кораб, е нещо напълно естествено в съвременния живот. Същото важи и за това автобус и влак да не си крадат пътници, както и за редица още нови текстове.

У нас обаче това се случва едва сега, и то под натиска на риска страната ни да загуби европейско финансиране. Ето го парадокса на българските реформи. Често промените, които биха улеснили живота на хората, се случват, когато са обвързани с европари или санкции. Иначе системата остава в стария си режим години наред.

Всъщност самата концепция за интегриран транспорт не е нова. В редица европейски държави влакът е гръбнакът на националната транспортна система, а автобуси, метро и регионални полети се синхронизират с неговите разписания. Ако тази схема бъде реализирана реално, тя може да донесе комфортно пътуване и у нас.

Материал по темата вижте тук

Нов закон за обществения транспорт предвижда с влак и автобус да може да се пътува с един билет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)