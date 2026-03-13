ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слънчево и с температури до 18 градуса на петък 13...

Само в "24 часа" на 13 март: Бум на ставни некрози след пандемията, засегнати са и младите

2236

Само в "24 часа" на 13 март четете:

Бум на ставни некрози след пандемията, засегнати са и младите, съобщава доц. д-р Владимир Стефанов

Лекарствата за отслабване потискат желанието за цигари и алкохол

Край на мита за 8 часа сън за добро здраве, но какво е идеалното време, за да не се разболеем от диабет, може да прочетете в специалното приложение "Докторе, кажи"

Имаме ли сега петрол? Ето защо бе онова заседание на комисията за 26 секунди, обяснява в интервю шефката на енергийната комисия Павела Митова

Търсят съгласие за ниски цени на 150 храни. Министърът на земеделието готов за нов диалог с вериги и производители. Според Иван Христанов, ако се уточнят маржовете на печалба, няма нужда от натиск за тавани при определени стоки

 

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 март през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                           

