Павела Митова: Имаме ли днес петрол? Ето защо бе онова заседание на комисията за 26 секунди

Сега трябва да поискаме от ЕК въглищните ни централи да заработят с пълна мощ, допълва тя

Румен Радев няма политически проект - такъв имат Гълъб Донев и Димитър Стоянов и не знам дали ще го включат в него

- Г-жо Митова, в сряда ИТН обяви, че се прави опит Министерството на електронното управление и “Информационно обслужване” да бъдат овладени, за да се манипулират изборите. Каква информация имате, кой и как би могъл да манипулира вота?

- Цялата информация беше изложена от Станислав Балабанов в нашата декларация и по време на изслушването в пленарна зала становищата ни бяха потвърдени. Оттук нататък българските граждани да преценят дали искат да гласуват с тези машини, за които вече сме чували записите за “алабала”, или с хартиена бюлетина, където също сме се нагледали на много подправяне.

ИТН още в първия ден на 51-ото НС постави въпроса за Изборния кодекс, който трябваше да се гледа в спокойни обстоятелства без политическо напрежение. Една година се правеше този проект на закон и бяха изяснени всички проблеми в изборното законодателство - да бъде елиминиран човешкият фактор чрез машините за гласуване, защото, когато имаме сканиращи устройства за преброяване на бюлетини, никой не може да драска хартиената бюлетина и да я обявява за невалидна.

- Но този закон не мина, в такъв случай според вас кой е по-сигурният вариант за гласуване - хартия или машина?

- Със сигурност хартините бюлетини, защото

за машинното гласуване има неоспорими данни за възможност за манипулиране

- В същата декларация нарекохте Румен Радев “новия продавач на илюзии на политическата сергия”. Кога се промени отношението ви към него, как гледате на проекта му?

- Всъщност не сме цитирали никое име.

- Но уточнихте, че е “този, който нарече ПП-ДБ шарлатани”.

- ИТН винаги сме имали уважително отношение към президентската институция. Румен Радев няма политически проект, той не е лидер на формация, има политически проект на Гълъб Донев и Димитър Стоянов. Не знам дали Донев и Стоянов ще включат в този проект бившия президент на републиката.

- Радев вече каза, че ще бъде в листите на “Прогресивна България”.

- Той не е лидер на тази формация, за да казва от името на лидерите. Аз бих сътрудничила с всеки с консервативно мнение. Ние сме дясна формация с консервативни виждания в подкрепа на традиционното българско семейство и деца, срещу нелегалната миграция, за реформиран ЕС. А доколкото виждам, тази формация на Димитър Стоянов и Гълъб Донев е по-скоро в левия сектор със социалдемократически виждания. Трудно мога да си представя допирни точки между консерватизъм и реформизъм и социалдемокрация, но нашето минало е доказало, че можем да си сътрудничим с различни формации въпреки различията - работихме два пъти с БСП.

- Социолози сочат, че той ще привлече вашите избиратели и прогнозират да сте под чертата за новия парламент. Това притеснява ли ви, каква ще е стратегията ви?

- Никога не ни е притеснявало. За тези 5 г. само веднъж проучванията на четири различни социологически агенции са ни посочвали над чертата и това беше в 46-ото НС. За всички останали събрания винаги сме били посочвани под чертата и въпреки това продължаваме да сме в политическия живот, имаме стабилен електорат, който не знам по какви причини социологзите не могат да предвидят. Политиката ни е изключително ясна - за провеждане на пряка демокрация, има два пола - мъж и жена, децата да не се обучават в ЛГБТ пропаганда. Миграцията е сериозен проблем в Европа, ЕС е изключително добро нещо, което обаче трябва да се реформира, защото бюрокрацията и либералната политика го отслабват.

- Прави впечатление, че вие обръщате най-много внимание на случая “Петрохан”. Но това ще бъде ли достатъчно за кампанията ви?

- Няма как да го оставим настрана, защото е показателен за това как разни НПО-та от либералния сектор биват протектирани от държавния апарат и след това разбираме за финансирания, схеми, педофилия, на набор на деца от училища, където дори преподавателите нямат педагогическо образование. Това нещо трябва да спре. Затова - да,

на първа линия е защитата на традиционното българско семейство

и на нашите деца.

- Как?

- В момента МОН извършва проверки (б.а. - на училище “Космос”). Проблемът е, че когато такива лицензи са с протекция на министъра на образованието - в случая Николай Денков, и проверяващият орган е този, който те пази, е трудно да очакваш реакция от институциите. Ако не беше казусът “Петрохан”, нямаше да знаем какво се крие под повърхността.

- Ако според вас МОН не е подходящата институция, кой тогава?

- МОН е подходящата институция, въпросът е на кого го делегираме. Ако продължаваме да го делегираме на едни и същи хора и да очакваме различен резултат, е като да се треснеш два пъти в една и съща греда. Най-вероятно не трябва да я настъпваш трети път.

Проблем е и абдикирането от морала, от ценностите на традиционното семейство. Очевидно в страната ни започват да съществуват семейства, които са склонни да делегират всички права за децата си върху други институции. Раждат деца и ги захвърлят някъде.

- Държавата как може да противодейства на този процес?

- Когато обществото избере консервативни партии, които да защитават семейните ценности и не протектират НПО организации срещу пари, тогава може да има различен резултат.

- Напусна ви едно от знаковите ви лица - Андрей Чорбанов, в Пловдив се разпадна групата ви в общинския съвет. Да очакваме ли изненади в листите за изборите?

- Никакви изненади. Не сме ги формирали напълно, но ще има и нови лица спрямо това как са работили наши хора в различни институции.

- Вие лично отнесохте много критики заради онова 26-секундно заседание на комисията за “Лукойл”. Какви са поуките ви и защо трябваше да стане по този начин?

- Нека го разиграем на обратно. Представете си, че сте председател на енергийната комисия. Денят е 7 ноември. Имате 12 гласа - колкото трябват за кворум, за това да бъдат избегнати санкциите върху “Лукойл” и 9 гласа против на опозицията. В кулоарите имаше слухове, че ще направят всичко възможно да проточат заседанието, за да се провали редовният кабинет и да има криза с горивата. И цяла България да събира гориво в туби, защото “Нефтохим” - Бургас, ще затвори.

Изказванията в комисиите са напълно нерелевантни, защото се повтарят в зала. А ако вие не приемете това решение,

на вашите плещи ще остане закриването на “Лукойл” в България. Тогава как процедирате?

Оставяте ли 90 минути всички да си издумат думането, като знаете, че ще има 8-часова дискусия в зала, или провеждате бързо заседанието?

Гласът и мнението на опозицията се чуха в рамките на 7 часа и 24 минути в залата. Впоследствие имаше наложено вето, законът се подложи на повторно гласуване и оставих всички да си кажат мнението в комисията, защото вече не се бързаше. аконът отново мина с 12 гласа “за”.

И сега тук идва въпросът - при затварянето на Ормузкия проток и на опциите за пристигане на петрол от Венецуела кое е било правилното решение? Ние в момента имаме ли суров петрол? “Нефтохим” работи. В Гърция и Сърбия какво става? Колко е цената на бензина и дизела в Сърбия?

- Трябва ли правителството да предложи компенсации за покачващите се цени на горивата?

- Със сигурност, но то не може да предложи компенсаторни механизми без съдействието на парламента. Тук идва сериозният проблем, когато едно служебно правителство се държи като избрано и се самоизолира, без да търси политическа подкрепа, то няма как да я получи. При изслушването за цените на горивата министърът на финансите не се появи, изпрати заместник.

Аз му подсказах какво смятам, че е правилното решение. Незабавно служебният кабинет трябва да изпрати писмо към Европейската комисия и да иска дерогация за въглеродните емисии за периода на войната, да пусне въглищните ни централи на пълни мощности, за да се тушира поне покачването на цените на електрическата енергия. Защото цената на тока се определя и от цената на газа, която се покачва заради спирането на износа на LNG от един от най-големите производители и износители на втечнен природен газ - Катар.

- Какво ви отговори тогава министърът?

- Нямам отговор.

- А вие ще предприемете ли някакви мерки през парламента?

- Имам приблизително 3 дни, за да приема някакви действия, а в последно време някак си

различни служебни министри очакват аз да предприемам

техните действия Служебният кабинет е в правомощията си да изиска от ЕК тази дерогация. Надявам се да има консенсус за това предложение, но когато няма мнозинство, е изключително трудно парламентът да намери политически консенсус за едно или друго решение. Ще преценяваме на база на ситуацията и всяко от предложенията.

Попитах Министерския съвет какви са техните предложения за компенсации, отговориха ми: “ Ще има, но още не сме решили какви”. Чух, че Гюров не бързал. Чакам да предложат нещо, за да можем да вземем решение по него. Народното събрание е мястото, където се гласуват такъв тип политики.

ИТН заложихме в предходното управление темата за свободния пазар на електроенергия. Благодарение на нас и на бившия редовен министър Жечо Станков в момента българските граждани не се намират на свободния пазар за електрическа енергия, защото цените ще ходят само нагоре. Виждам, че се организират най-различни протести за цените на тока. Не знам какви протести щеше да има, ако битовите потребители бяха на свободния пазар. Пак благодарение на нас и небитовите потребители имат таван на средно притеглената цена на пазарен сегмент ден напред на българска енергийна независима борса, при който се осъществяват компенсации за тях през фонд Сигурност за електроенергийната система.

- А какво предстои за сметките за парно, след като ВАС отмени формулата за тяхното изчисление и още няма нова, а идват изравнителните?

- Нямам отговор на този въпрос, формулата е изключително сложна и никой не е измислил алтернатива. Смятам, че отменената беше най-справедливата. Имаме казус какво се случва със сметките за парното, при положение че липсва формула, защото те могат да бъдат обжалвани по съдебен ред. Формула се издава с наредба на министъра, очаквам с нетърпение решението на г-н Трайчо Трайков. Но в същото време трябва и да го защитя - не е работа на служебен министър да определя цялостната политика за изчисление на сметките за парното. Трябва да се издаде наредба за удължаване на старата отменена формула до произнасяне на ново Народно събрание и нов, редовен министър.

- В сряда с него имахте публичен спор за извънредно заседание на комисията по енергетика. Защо не откликнахте да я свикате?

- Обясних на г-н Трайков, че няма как да гледаме този законопроект, защото няма политически консенсус, а Народното събрание не е гумен печат, за да каже служебният кабинет, че се е справил с четвъртото плащане. При оставката на кабинета “Желязков” ИТН предупредихме, че четвъртото плащане е под въпрос, защото всички договорености между коалиционните партньори приключват. Парламентарните групи имат много забележки по този законопроект за ВЕИ.

- Вас какво конкретно ви притеснява и какво ще стане с проекта, от който зависят 437 млн. за България по ПВУ?

- Юридически има много въпроси. Да го гледаме наведнъж на две четения, би било пагубно за цялата ни енергетика. Нямаме енергийна стратегия на страната, заема се ясна позиция за

фаворитизиране на един тип ВЕИ, и то за компании, тясно свързани с ПП-ДБ

Четвъртото плащане няма да бъде загубено. Планът за възстановяване и устойчивост изтича август 2026 г. Нямам представа защо са решили, че сега в рамките на 24 часа ще загубим тези средства.

- Смятате ли, че до август е възможно да се намери консенсус?

- Ако има някакво управляващо мнозинство, със сигурност ще се намери.