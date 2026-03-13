Георги Ангелов: Не може повече да мачкаме частния сектор с високи данъци, за да храним публичния

26,3% от работещите са в публичния сектор на икономиката. Нормалното е да са под 20%, както беше преди 7-8 години. При спадащо население публичният сектор стои като константа, каза Георги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество", по Нова тв. Той беше поканен в студиото на "Здравей, България" заради статията си в "24 часа" "Тихо гасне частникът - държавната служба се раздува и дава 40% по-големи пари".

Според Ангелов именно заради това се случиха протестите миналата година, след което падна и правителството, и бюджетът - за да храни този голям сектор, бюджетът иска да вдига данъци. Не може да мачкаме частния сектор с все по-големи данъци, за да храни публичния. Затова хората от частния отиват към държавния.

Заради дефицита на кадри частният сектор също вдига заплатите. Но това не може да продължава вечно, трябва да има по-висока производителност, за да има по-високи заплати, обяснява Ангелов.

По думите му все по-трудно става за бизнеса, банковият кредит отива в имоти, а не толкова в инвестиции. Ипотеките и заемите са наливане на пари в икономиката, което вдига инфлацията, защото няма производство.

Оздравяването става чрез обвързване на обществените нужди с публичните кадри.

Ангелов даде пример как в София едно съдебно дело не може да се насрочи с месеци, защото няма съдилища и съдии, докато в малките градове е обратното, едно дело минава за няколко седмици, защото има много съдии. Това е неоптимално разпределение на публичните услуги - много са в регионите, но хората не са там.

Друг пример са медицинските сестри, които са много малко в сравнение с Европа, но пък болничните легла са най-много. Също и заплащането в МВР е най-високо в Европа. Затова са нужни структурни промени.

Частният бизнес няма как да издържи, особено ако постоянно се вдигат данъците и осигуровките в частния сектор, за да захранват публичния. Ще се стигне до още по-голяма криза. В Румъния миналата година се случи вдигане на данъците, което доведе до по-малко приходи.