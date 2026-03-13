Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел

Най-опасните войни започват самонадеяно, без ясна цел и план

Войната на Тръмп в Иран очевидно не върви по план. Американският президент, който бе въвлечен в тази авантюра от израелския премиер Бенямин Нетаняху, сега се оглежда сред своите най-близки съветници и вероятно е само въпрос на време да хвърли вината върху тях, че са го подвели.

Атаката по Иран, която всъщност бе започната от израелците сутринта на 28 февруари, не доведе до падането на режима в Техеран - макар че още с първия удар върховният лидер - Али Хаменей, бе ликвидиран. Не съм много сигурен за военния смисъл от това убийство, но в очите на милиони шиити по света то превърна 86-годишния аятолах в мъченик за вярата - бленуван край за човек като него.

Вижте още в завещанието на седмицата на Георги Милков: