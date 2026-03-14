Нови и нови “наши хора” на държавна софра, а частниците какво да правят?

Статията на икономиста Георги Ангелов “Тихо гасне частникът - всички искат държавна служба с 40% по-големи пари” предизвика вълна от емоционални коментари във фейсбук.

Голяма част от новите назначения са “човек на човека”... щатът расте. Няма как да съкратят старите, щото все някой трябва да работи, ама новите пък са “наши хора” и те така те...., пише Borislav Todorov.

Освен това частният сектор на светло намалява за сметка на процъфтяващия сив сектор!, допълва Нелина Петкова.

Без драстично реформиране на свръхтежката администрация няма да има бъдеще! - констатира Emil Dimitrov - Лошото е, че няма скоро да има реформаторско мнозинство.

А Петър Янчев коментира: Гръцки вариант. Всяка партия, след като идва на власт, назначава нови и нови лапачи на държавна хранилка.