"Иран интернешънъл" - най-гледаната тв в Иран, излъчва от Лондон, а религиозните предавания са едва с 5% аудитория

От строго охранявана сграда в Западен Лондон журналистите на Iran International TV работят, за да „покажат истината и фактите", както излизат с твърдението за кървавите репресии срещу вълната от протести в Иран. Те твърдят, че заедно с роднините си често са заплашвани заради работата си в тази медия.

През 2022 г. Техеран включи канала на персийски език заедно с други структури, включително BBC Persian, в черния си списък на „терористичните" организации.

Каналът обяви, че „повече от 36 500 ирански граждани" са били убити от силите за сигурност на 8-9 януари, въз основа на доклади, документи, медицински персонал и членове на семействата на жертвите.

От своя страна, базираната в САЩ информационна агенция „Активисти за човешки права" (HRANA) съобщи, че е потвърдила смъртта на 6126 души, включително 5777 протестиращи, 86 непълнолетни, 214 членове на силите за сигурност и 49 случайни минувачи. Но организацията, която разчита на широка мрежа от източници в Иран и следи отблизо протестите, добави, че сега разследва вероятността за още 1091 смъртни случая.

"Иран интернешънъл" е създадена, за да „бъде гласът на иранския народ" и да „показва истината" за случващото се в Иран, заяви Реза Мохадад.

Стартирал през 2017 г., каналът отбеляза 40 млн. зрители седмично, а според говорителя Адам Бейли „вероятно има повече зрители след протестите в Иран".

Набиращият все по-голямо влияние канал е една от няколкото медии на персийски език, които са срещу властта и работят извън Иран. Сред тях е и Manuto, която също е базирана в Лондон.

По думите на „Ал-Hurra .нет" Iran International е най-гледаният канал в Иран и се следи и от иранците в диаспората. Двеста журналисти работят в модерните му офиси в Лондон, а кореспонденти има във Вашингтон, Париж, Берлин и Тел Авив.

Каналът, както твърдят някои източници, се финансира от британско-саудитски спонсор. Често се определя като подкрепен от Саудитска Арабия, което мрежата отрича. „Той няма нищо общо със саудитската държавност", отбеляза Бейли.

Каналът не се представя за опозиция, а отбелязва, че е „независима" медия и не подкрепя Реза Пахлави, син на сваления от Ислямската революция шах на Иран, нито Израел, противно на твърденията на иранските власти.

Говорителят заяви, че работата за канала изисква от журналистите да бъдат „много смели" с оглед на заплахите срещу тях, които „винаги са съществували, но са се увеличили експоненциално".

Фарнуш Фраджи посочва, че заплахите „не спират". Тя разказва, че най-близката й приятелка в Иран, „която е била арестувана от полицията, й е изпратила писмо под натиск", в което я моли да подаде оставка.

Реза Мохадат получава анонимен имейл със заплаха да го убият, ако не спре да работи с канала. „В същото послание се казва, че ще взривят сградата" на канала.Той уведомил лондонската полиция за случая, както прави, когато получи непосредствена заплаха.

През 2023 г. по съвет на британската агенция за борба с тероризма „Иран интернешънъл" е принуден да бъде затворен за седем месеца. След това каналът започна да се излъчва от Вашингтон, преди да се премести в новите си офиси в друг лондонски квартал.

Британското външно министерство привика висшия ирански дипломат в Лондон в знак на протест срещу „сериозни заплахи срещу журналисти, базирани в Обединеното кралство".

През март 2024 г. журналист от канала е нападнат близо до дома си в Лондон и случаят е предаден на антитерористичния отдел на Скотланд Ярд.

„Не се страхувам, всички се борим да се отървем от този режим", казва той.

Каналът и режима

Гневът на ислямския режим ескалира срещу Международната медийна мрежа на Иран (IIN), която предоставя на света ексклузивно отразяване на иранските протести въз основа на видеоклипове, изпратени от иранци.

Свързаните с режима ирански медии посветиха издания на анализи и експертни мнения, в които се твърди, че „мрежата се финансира и управлява от Саудитска Арабия". „Иран интернешънъл", която отразява и анализира новините, свързани със събитията в Иран, и без да излъчва реклами, твърди, че е независима медия".

От стартирането си през май 2017 г. тя успява да привлече вниманието на голяма част от враждебно настроените към Ислямската република, като се основава на медийни дискурси, които се фокусират широко върху правата на човека, проблемите на жените и това, което се нарича „политическа репресия" и „нарушаване на свободите", като същевременно се представя за платформа, която предава „реалистични перспективи" за случващото се в Иран. При деконструкцията на това медийно представяне обаче се разкрива система, която надхвърля отразяването на новините и се изразява в прилагането на целенасочени психологически и когнитивни ефекти, които се използват в рамките на политическия и регионалния конфликт срещу иранската държава.

„Журналистите на канала и членовете на техните семейства в страната и в чужбина са подложени на безпрецедентно насилие и заплахи, които целят да ги принудят да спрат да отразяват събитията", казва Махмуд Енаят, директор на канала. "Стотици роднини на наши служители в Иран са изправени пред постоянни заплахи за арест и съдебно преследване, а днес много от тях са изправени пред смъртни заплахи.

Правителствата на 14 държави, сред които Канада, Франция, Германия, Нидерландия, Швеция, САЩ и Обединеното кралство, издадоха съвместно изявление, в което изразиха загриженост във връзка с това, което определиха като „ескалация на иранските заговори за убийства, отвличания и нанасяне на щети на лица на наша територия".

„Иранските разузнавателни служби все по-често си сътрудничат с международни престъпни организации за провеждане на операции, насочени срещу дисиденти, журналисти, еврейски граждани и настоящи и бивши длъжностни лица в Европа и Северна Америка", се отбелязва в изявлението, като се подчертава, че тези дейности представляват „явно нарушение на националния суверенитет на тези държави" и „няма да бъдат толерирани".

Тези обвинения, повдигнати на Техеран през последните години, следват поредица от инциденти. През януари 2024 г. Лондон и Вашингтон наложиха санкции на ирански длъжностни лица и организации, свързани с Техеран, като ги обвиниха в заговор за атентат срещу опозиционни журналисти, работещи за Iran International във Великобритания.

Случаят с „иранския списък за атентат срещу дисиденти" датира от ноември 2018 г., когато датското издание Jyllands-Posten публикува списък с имена и снимки на ирански дисиденти, за който твърди, че е изтекъл от вътрешността на иранското посолство в Копенхаген. Изтичането на списъка, който включваше името на лицето, което беше подложено на атентат преди една година, предизвика тежка дипломатическа кризисна ситуация между двете страни.

Би Би Си обяви, че кампанията за натиск и заплахи, която атакува персийските журналисти на мрежата и техните семейства в Иран, е достигнала тревожно ниво .

Тя добави, че иранските власти стоят зад това преследване, като отбеляза, че обемът и тежестта на заплахите са се увеличили през изминалите няколко месеца.

Персийските журналисти на Би Би Си, както и други ирански журналисти във Великобритания и други държави, са изправени пред трансгранични заплахи от Техеран, които отдавна засягат членовете на семействата им в Иран.

Наблюдава се безпрецедентно нарастване на броя на призовките за произволни разследвания, забрани за пътуване, конфискация на паспорти и непосредствена заплаха за конфискация на имуществото на техните семейства.

Британският министър на вътрешните работи Ивет Купър определи Иран като заплаха за сигурността в официално изявление пред Камарата на общините

Тя обяви, че трима ирански граждани са били арестувани и обвинени съгласно Закона за националната сигурност на Обединеното кралство от 2023 г. Обвиненията включват наблюдение и проследяване на журналисти, свързани с програмата Iran International. Те са първите, на които се повдигат обвинения по силата на закона. Купър заяви, че те са обвинени в извършване на действия „потенциално от името на чуждестранна разузнавателна служба", както и в шпионаж, насочване и отправяне на открити запитвания с цел извършване на сериозни актове на насилие на територията на Обединеното кралство.

Собствеността и редакционната политика

В предисторията на този канал въпросът за собствеността и редакционната политика е най-съществен фактор за разбирането на неговата политика. Според съобщения в пресата собственикът Volant Media е свързан със саудитски инвеститори и фигури, които имат връзки с големи саудитски медийни организации, и са повдигнати въпроси относно редакционната му независимост. Според съобщените оплаквания от някои от служителите на управлението е имало склонност да бъде прокарвано просаудитско и антииранско съдържание, което съответства на продукцията на канала, в която Ислямската република се разглежда като политически противник, който трябва да бъде изолиран и демонизиран. Отбелязва се също така, че каналът се налага най-вече като платформа на иранската опозиция, особено с оглед на едно от най-подчертаните имена в ръководството и редакцията му, някои от които имат опит, свързан с британската среда, в допълнение към това, че той често се прилага за домакинство на опозиционни фигури, начело с Реза Пахлави, като „алтернативно лице", готово за следващия етап в Иран.

Имидж и аудитория

Резултатите от неотдавнашно проучване, проведено от института „Коман", показват, че повече от 50% от иранското общество смята, че „Иран интернешънъл" е надеждна медия, а само 21% от населението получава новините и информацията, която търси, от Иранската радиотелевизионна корпорация (IBC).

От друга страна, Iran International е основният ориентир за гражданите, за да следят новините за протестите в Иран.

Групата за ирански изследвания и проучване на общественото мнение (Koman) проведе проучване сред 38 445 хората „вътре в Иран", за да проучи въпроса за „отношението на иранците към медиите през 2023 г.".

Проучването, което е продължило 10 дни през юли м.г., е проведено сред образовани хора над 19-годишна възраст, живеещи в Иран, които представляват 90% от възрастното население на страната.

В проучването са разгледани показатели като „най-популярни медии", които се ползват с най-голямо доверие", и „основни медии за следене на новини за протести".

Iranian Studies and Opinion Polling Group (Koman) е организация, която е под наблюдение на Аммар Малеки в Нидерландия и която според ръководителите си се опитва да измери част от нагласите на иранците в социалната и политическата сфера, които не могат да бъдат изразени и обявени в медиите при „настоящите обстоятелства в страната".

Най-гледани телевизионни канали

Според резултатите от това проучване Iran International оглавява класацията на иранските информационни източници, които предават информация и новини, с 54% гледаемост.

Следват Min и Tu TV с 42%, BBC Persian с 37% и Voice of America TV с 34% от зрителите.

В този сегмент 48% от анкетираните заявяват, че „не гледат и не слушат" иранска радио- и телевизионна програма.

Най-гледани платформи

Резултатите от проучването на Koman показват също, че 68% от иранците като цяло получават информация и новини за Иран и света чрез социалните мрежи.

Анкетираните ползват като източници на новини сателитна телевизия (35%) и новини от чуждестранни радиостанции (8%). От друга страна, 47% от иранците заявяват, че новините на иранската държавна телевизия „досега" не са техен източник на новини.

Най-популярните приложения за изпращане на съобщения и социални мрежи

Проучването на IRI за използването на различни програми и социални мрежи в Иран показва също, че Instagram е на първо място със 65%, следван от WhatsApp с 46%, Telegram с 43% и YouTube със 17%.

Делът на социалната мрежа „X" или преди това Twitter е 8 %.

Една от най-надеждните телевизии

На въпроса за „нивото на доверие" в медиите 50 процента от анкетираните отговарят, че имат доверие на Iran International.

Следващите по доверие медии са „Мен и Ту" с 44%, VOA TV с 42%, Radio Farda с 40% и BBC Persian с 34%.

В същия индекс 59% от иранците заявяват, че „нямат доверие" на иранското радио и телевизия.

Медиите с най-голямо доверие за новините за народното въстание

Още един показател за това как различните медии следят новините, свързани с народното въстание, е, че 57% от анкетираните са заявили, че "Иран интернешънъл" е техният източник на новини в тази връзка.

На следващо място се нареждат Min and Tu (над 30 процента), BBC Persian (26 процента) и Voice of America (20 процента).

Най-популярната програма за визуални медии

Институтът „Коман" също така зададе въпрос на респондентите за „най-популярната визуална медийна програма", като следните програми се класираха от първо до пето място по Международната телевизия на Иран: „Jashim Endaz със Sima Sabet", документални филми, „24 с Firdad Farahzad", „The Last Word с Pouria Zarahati" и „Teater Awl с Neosha Sarmi".

Сред програмите, филмите и сериалите на Иран най-гледани са спортните и хумористичните предавания, докато „религиозните предавания" са най-малко популярни, с аудитория от около 5 %.

В това онлайн проучване са участвали иранци в страната от всички 31 провинции, градски и селски райони, а целевата статистическа група е била от образовани хора на възраст над 19 години, живеещи в Иран.

Таблиците с разпределението на демографските променливи в балансираната извадка показват, че около 20 % от респондентите са на възраст между 20 и 29 години, около 54 % са на възраст между 30 и 49 години, а около 26 % са на възраст над 50 години.