Павлина Илиева: Туроператорите платихме чартърите, прибрали хората от Дубай

Тихите ни герои спасиха туристите, държавата трябва да изготви ясен план за действие при подобни кризи, казва Павлина Илиева, председател на обединение "Бъдеще за туризма".

- Госпожо Илиева, има ли все още български туристи в Дубай и изобщо в района на Близкия изток?

- Тези, които бяха организирани туристи, вече се прибраха, последните кацнаха в България на 8 март вечерта. Ако има някой самостоятелно и индивидуално организирал се турист, нямам представа. Много хора посещават Дубай, като се настаняват, ползвайки електронни платформи и си купуват самолетни билети самостоятелно. Но според мен те бяха сред първите, които външно министерство прибра още с първите евакуационни полети.

- Ако трябва да обобщим, чия е заслугата българите от района да бъдат прибрани благополучно?

- Всеки се справи сам за себе си – и нашите служители на място, които бяха тихите герои в тази история, и консулските служби на България, и МВнР. Много бих искала да няма такива кризи в бъдеще, но под една или друга форма сигурно ще възникват. Трябва да се изработи от страна на държавата много ясен и точен план за действие в такива кризи. На държавно ниво невинаги имаше яснота какво точно се случва и по какъв начин да се случи.

Всички действахме самосиндикално. Нашите водачи трябваше да запазят спокойствие, да успокоят всички хора, притеснявайки се и за собствения си живот. Справиха се перфектно за ситуацията, в която бяха поставени. Ние, туроператорите – също. Всички колеги наистина действахме обединено. Вследствие на което с помощта на Министерството на туризма – с двата чартърни полета, които то организира, и с помощта на двама колеги, които платиха други два самолета, успяхме да върнем клиентите си обратно в България.

- Може ли вече да се каже каква е приблизително сметката за това и кой точно ще я плати? Застрахователите, самите туроператори?

- Нека да внесем първо яснота, защото много хора се изказват, без да са наясно с фактите: в България няма застрахователен продукт, който да покрива форсмажорни обстоятелства при военни действия. Туроператорите сключват задължителна застраховка “Отговорност на туроператора”, която обаче се задейства и важи единствено и само ако туроператорът фалира и трябва да се върнат туристите му от чужбина. Но както всички видяха, никой от нас не фалира, а всички работехме за прибирането обратно на туристите. Така че държа да отбележа, че сметката се плаща от самите нас.

Да, ние сме взели пари за туристическия пакет от клиентите си, но с тях сме закупили от авиокомпаниите билети за отиване и връщане, както и нощувки в хотелите. Впоследствие трябваше да платим допълнителни чартъри, а кога авиокомпаниите ще ни възстановят парите, все още не се знае. Трябва да платим и чартърите на Министерството на туризма.

Освен това към момента на военните действия голяма част от туристите бяха с изтекъл престой и трябваше да платим огромни суми на хотелите за допълнителни 6-7 нощувки, а законът ни задължава в такива случаи да платим 3 допълнителни нощувки. Хотелите в Дубай точно тогава надуха цените. Така че заплатихме едни сериозни пари, които кой знае кога ще си възстановим, защото от пандемията насам авиокомпаниите възприеха подхода да не възстановяват суми, а те да остават като бъдещи плащания. И ние на практика се принудихме да кредитираме всички наши доставчици.

- Ситуацията е неприятна, но нали точно заради такива случаи се създава Гаранционен фонд в туризма? Какво стана с него?

- Промените в Закона за туризма, с които се създаде, минаха само на първо четене, но текстът, който се предложи, беше абсолютно неприемлив за нас. По-точно казано – неработещ.

- Защо? Твърде големи отчисления от приходите ви ли се изискват?

- Това е най-малкото. Проблемът е конструкцията, която беше предложена, защото тя предполага да има едновременно и застраховка и отчисления във фонда, а става дума за едно и също покритие. Така се размива отговорността, не се знае кой поема обезщетенията на клиентите и е твърде вероятно застрахователят и фондът да започнат да си прехвърлят отговорността в случаи като този. Това е най-голямото ни притеснение, защото няма ясно разписани правила.

Пък и предвижданите отчисления никак не са малки. Вноската, която трябва да правим във фонда, е 0,25% от приходите. Но след това в проекта пише, че министърът на туризма, който всъщност ще управлява този фонд, има право да поиска по своя преценка допълнителни вноски.

Първо, ние не знаем какъв оборот правят всички туроператори в България, няма такива данни, те никъде не се събират в чист вид. Следователно не може да се изчисли предварително стойността на рисковия капитал. Като не знаем каква сума рискуваме, не може да се определи и какъв процент да се събира. Тези 0,25% са просто една цифра, хвърлена в пространството. Оставяме преценката да я прави министърът, който също не разполага с данни за общия оборот. Може да реши и по 4-5 пъти в годината да иска отчисления. Със сигурност имаме колеги, които имат и по над 100 милиона евро годишен оборот, представете си какви пари трябва да плащат, ако 4 пъти годишно ще внасят по 0,25% от този оборот. Дали ще издържи тази фирма?

- Как виждате екскурзиите и почивките в този, а и в други региони след случилото се? Пък и каква е поуката за бранша от всичко това?

- Мисля, че основната поука е ясна - Гаранционният фонд трябва да бъде създаден по честен и прозрачен начин. Но пък ние доказахме в тази криза, че можем да действаме адекватно. Всички го видяха. Грешката ни в този момент беше, че имахме изключително голямата вяра, че външно министерство ще успее да прибере хората ни. След срещата ни в МВнР се разбрахме, че оттук насетне трябва да има единен протокол, или ако искате го наречете пътна карта за действия в такива ситуации. Да се знае кой какви отговорности има във всеки момент и кой какви действия трябва да извърши. Защото финансовата част на нещата е на втори план – първото и най-важно нещо е да опазим живота и здравето на хората.

- Хората, които искат да пътуват и да почиват това лято, сигурно се плашат. Очаквате ли спад при пътуванията?

- Най-често имаме проблеми в момента с дестинации като Египет и Тунис. Хората поставят арабската идентичност на тези държави под общ знаменател със ставащото с Иран. Но в Египет няма никакви военни действия. Държим изключително тясна връзка с външно министерство, за да имаме информация. Нямаме никакъв интерес да водим хора някъде, където ще има проблеми. Призовавам ги да мислят рационално, защото в интернет има всякакви публикации - истински, фалшиви, настройващи, успокояващи. Нека имаме критично мислене, защото все пак всички се нуждаем от почивка и хубави емоции, а не от тъжни.

- Как туристите могат да се застраховат от лоши изненади? Не само в този регион, по принцип.

- Да се доверят на туроператорите. Ние нямаме интерес да ни се случи това, което се случи в Дубай, така че всичко, което може да се предвиди, ще го предвидим. Но умолявам: Проверявайте с кого пътувате. На сайта на Министерството на туризма има регистър на лицензираните туроператорски фирми и когато се доверите на човек, който ще ви организира почивката, бъдете сигурни, че е вписан там и е с валиден лиценз и застраховка. Не се доверявайте на хора, които нямат регистрация или изобщо не са фирма, а просто едни частни лица, които ви обещават по-евтино пътуване. Разгледайте цените на хотелите, на самолетните билети и преценете дали пакетната цена ви устройва. Но с туроператор отговорността за пътуването ви ще я носи той, а не вие.