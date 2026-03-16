Димитър Главчев: Проверяваме бонуси на чиновници, за да установим дали са били раздадени по правилата

Ако политик на власт откаже да подаде декларация, за него и семейството му следва пълна проверка за 10 г. назад от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, казва председателят на Сметната палата

Това, че Сметната палата ще следи за конфликт на интереси и корупция, не ни превръща в бухалка. С 18% съкращаваме администрацията на закритата КПК при прехвърлянето ѝ към палатата

Скоро изкуствен интелект ще помага при одитите, предстои да го изпробваме при обществените поръчки

Не съм правил същото като кабинета "Гюров" с областните управители

- За 145-ия рожден ден на Сметната палата получихте подарък - част от функциите на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Зарадва ли ви той, г-н Главчев?

- От 14 февруари 2026 г. са в сила промени в Закона за Сметната палата, които ни възлагат нови отговорности. Те са свързани със закриването на КПК и прехвърлянето на голяма част от дейността ѝ към нас. Вече ще осъществяваме и държавната политика по превенция на корупцията, проверки за конфликт на интереси и несъответствия в декларациите за имущество и интереси на лицата на публични длъжности. Наша отговорност е и поддържането на публичния регистър, в който тези декларации ще бъдат заведени.

- Част от тях не са нови, просто се връщат при вас...

- Така е, не са съвсем нови. Декларациите за имуществото, доходите и разходите на лица, заемащи висши държавни длъжности, се подаваха в палатата, която поддържаше публичен регистър за тях до края на 2017 г.

- Какво ще промените?

- Промяната е сериозна. Трябва да се слеят администрациите на две институции и да се оптимизира организационната структура, така че те да заработят като една и с по-висока ефективност.

По мое предложение бе взето решение на първо време да бъдат закрити щатове от администрацията на КПК, които дублират позиции в администрацията на Сметната палата. Така администрацията, която се прехвърля към Сметната палата, се намалява с близо 18%. Предстоят обаче още реформи, свързани с оптимизацията на структурите.

- Това, че ще приютите и КПК, няма ли да превърне Сметната палата в още една тежка политическа бухалка?

- Единствената бухалка, с която работи Сметната палата, е законът. Държа изключително много на прозрачните и открити действия и нямам никакво намерение да променям този стил на работа.

Всяка седмица при нас има запитвания по Закона за достъп до обществена информация както от неправителствени организации и отделни граждани, така и от лидери и функционери на политически партии. Всички получават отговорите в срок. Това е важен инструмент за граждански контрол върху дейността ни. Смятам, че промените в закона не превръщат институцията в бухалка, а напротив - възлагат ѝ нови функции, които са насочени към по-ефективен контрол.

- Да очакват ли хората във властта промени в декларациите или по сигналите за конфликт на интереси?

- Попълнените декларации вече се адресират до Сметната палата. В края на миналия месец утвърдихме и публикувахме новите им образци. Крайният срок не се променя - за задължените е до 15 май, а тези с встъпителни и заключителни декларации - в едномесечен срок. Тези, които са подали такива от началото на годината до 20 февруари, не следва да го правят отново.

Припомням също, че данните в годишните декларации са в левове. И че глобата за неподаване в срок е между 500 и 1500 евро, а при повторно нарушение - между 1750 и 3000 евро.

- Имаше политици, които отказваха да изпълнят това задължение, какво се случва с тях?

- Ако задълженото лице откаже да декларира имуществото си, освен глобата се уведомява и Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, която започва пълна проверка на него и семейството му за 10-годишен период. Съществена подробност е, че жени в отпуск по майчинство също дължат годишни декларации. Оказва се, че именно те най-често пропускат и затова търпят санкции.

По отношение на вече подадените сигнали за потенциален конфликт на интереси - работата по тях ще продължи без прекъсване. Искам да обърна внимание, че още от 2023 г. със Закона за противодействие на корупцията, както и сега с последните изменения в Закона за Сметната палата медийните публикации вече не служат за самосезиране при проверки за конфликт на интереси. Това е било валидно в предишен период, но законодателят вече е решил друго.

- Партиите пак се готвят за избори. Какви са препоръките ви към тях?

- Изборният кодекс изисква участниците в изборите да изпълняват определени ангажименти, за да се гарантира публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания. На сайта ни са публикувани всички указания и образци на документи. Първият важен срок е до пет дни след откриването на кампанията. В случая до 25 март 2026 г. трябва да подадат първоначалната информация за включването в Единния регистър по Изборния кодекс.

След това в 7-дневен срок се подава всяка нова информация, включително направените дарения, имената на дарителите и произходът на средствата. До 31 март политическите партии трябва да подадат в Сметната палата годишните си финансови отчети за 2025 г. При непредставен или забавен отчет се губи правото на държавна субсидия.

- От години при проверките на обществени поръчки хващате повтарящи се нарушения. А глобите са незначителни спрямо размера на поръчките и корупцията си върви, не мислите ли?

- Глобите, които налагаме по закон, започват от около 200 евро и стигат до над 38 хил. евро. Те са определени от законодателя според тежестта и вида на нарушението. За 2025 г. одиторите ни провериха по реда на ЗОП поръчки и договори за тях за около 352 млн. лева, а общата стойност на наложените глоби възлиза на над 376 хил. лева.

- Наказание от няколко хиляди лева спира ли поръчки за няколкостотин хиляди?

- Като цяло одитите ни показват, че в централните ведомства, министерства, публични предприятия и други нарушенията по Закона за обществените поръчки намаляват. Повече нарушения се установяват в общините, но това невинаги е злонамерено. По-малките общини често не разполагат с достатъчен административен капацитет, което затруднява прилагането на нормативните изисквания.

- Има ли интересни доклади от последните ви проверки?

- Да, на едно от последните заседания приехме доклад за извършен одит по тема, която е от голям обществен интерес - управлението на опасните отпадъци за периода 2021–2024 г., като е одитирано Министерството на околната среда и водите. Сред констатираните нарушения с най-голям дял - 42%, са тези на кметове, които не са взели мерки срещу нерегламентираните сметища.

Освен това на територията на пет области няма изградени съоръжения за третиране на опасни отпадъци, което представлява сериозен риск за здравето на хората и околната среда. Докладът показва още, че количествата на образуваните у нас опасни отпадъци надвишават многократно средните за Европейския съюз, което е ясен знак, че управлението им остава сериозен проблем.

- Гласите се да проверявате т.нар. бонуси, които от години водят до обществено възмущение. Какви са очакванията ви?

- Стартирахме такива в три ведомства, както и в още осем второстепенни разпоредители. Включихме адхок проверки на ДМС в одити, които в момента текат в Министерството на културата, Комисията за защита на потребителите и Министерството на младежта и спорта. Очакваме да установим дали средствата за допълнително материално стимулиране са давани законосъобразно.

- Има ли интерес към професията одитор?

- Не е лесно да се намерят подготвени специалисти, защото изискванията към одиторите са много високи и са определени както от закона, така и от международните стандарти. Затова се стремим да се отворим към младите хора. Висшите училища, които подготвят подходящи специалисти, са ни естествен донор. На 25 април ще се проведе изпит, който ще даде шанс на всички желаещи да правят кариера в одиторската професия. Издържалите го няма да започват от най-ниското ѝ стъпало.

- А кога ще поверите одити на изкуствения интелект?

- В края на 2025 г. пилотен екип от одитори и експерти започна работа по нов инструмент - ОДИС, базиран на изкуствен интелект. Вече са очертани областите, в които той може да бъде най-полезен - финансовите одити, одитите за съответствие и одитите на изпълнението.

Първият ни основен проект е почти готов. Това е ОДИС-ЗОП, приложение, което подпомага проверките на обществени поръчки. Системата е разработена от института INSAIT с помощта на дългогодишния опит на Сметната палата. Чрез автоматизиран анализ на документи и данни инструментът значително улеснява одита и спестява време на одиторските екипи. В момента системата е във фаза на интензивно тестване и очакваме да бъде внедрена до края на април.

- В парламента отлежава проектозакон за лобизма, дали ще успее този път да стане закон и какво очаквате той да промени?

- Това е петият опит за последните 20 години България да приеме закон, регулиращ лобизма. Подобни закони съществуват в много развити държави - САЩ, Германия, Франция, Австрия и други. Сегашният проект е свързан и с ангажиментите ни към ОИСР и плана за възстановяване и устойчивост.

Ако отново не бъде приет, може да загубим 440 млн. евро безвъзмездни средства по плана. Той предвижда създаването на регистър за прозрачност към Сметната палата, в който ще се вписват т.нар. професионални лобисти. За поддържането му ще отговаря самостоятелна дирекция. Моето мнение е, че приемането на такъв закон би било спирачка срещу корупционното влияние и писането на закони по поръчка, защото ще направи прозрачни контактите и интересите в законодателния процес.

- Като бивш служебен премиер какво мислите за институцията “служебен кабинет”, често предмет на негативни оценки?

- Какво мисля аз, не е толкова важно. Важно е какво е записано в основния закон, където няма степенуване на функциите на МС, няма разделение на функциите - кои са основни и кои второстепенни. Съществуването на служебното правителство произтича от провеждането на избори, а ако някой не е с намерение те да са честни, то той не е за МС, а за прокуратурата.

- Ако правилно ви разбирам, казвате, че изборите не са единственото задължение на служебните кабинети.

- В управлението възникват много спешни ситуации - геополитически процеси, природни бедствия, аварии и кризи, които изискват бързи решения.

По времето, когато бях служебен премиер, имаше немалко - тежките пожари през лятото, евакуацията на български граждани от Ливан, присъединяването ни към Шенген и по суша, с което процесът по пълноправното ни членство стана факт. Както и усилията да бъде овладяна инфлацията, така че тя да не се превърне в пречка пред стратегическата ни цел - членството в еврозоната.

Затова казвам, че отговорностите на служебното правителство не са по-малки от тези на едно редовно. Те са също толкова сериозни. В публичното пространство често се създава усещането, че служебният кабинет е удобен обект за политически внушения и сравнения, вместо да се разглежда като конституционен механизъм за гарантиране на стабилността и непрекъснатостта на управлението.

- А защо реагирахте остро на реплики от рода на “И Главчев направи същото” по повод бързите смени на областни управители от кабинета “Гюров”.

- Що се отнася до областните управители - всяко правителство, независимо дали е служебно или редовно, има напълно легитимното право да извършва кадрови промени и да назначава хора, с които смята, че може да работи най-добре. Това е нормална управленска практика. Останалото е въпрос на факти - дали наистина всички са били сменени за една нощ, дали е имало време за оценка на работата им и дали става дума за поголовна смяна, или за частични промени. Именно затова реагирах, защото смятам, че подобни сравнения не бива да се правят на ангро, с едно изречение, без да се отчита реалната ситуация и конкретните обстоятелства. Така че не, не съм направил същото.