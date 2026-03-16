Цените скачат изпреварващо, но пазарът може и да наказва

По пазарите в страната вече има търговци, които пробват по-високи цени на плодовете и зеленчуците с оправданието, че бензинът и дизелът са поскъпнали. Нищо че от началото на войната в Иран, която провокира световните цени на петрола да тръгнат нагоре, са изминали едва 2 седмици. Продукцията, която е вече по щандовете, няма как да е била засегната от това.

Случва се нещо като дежавю с войната в Украйна. Тя започна на 24 февруари 2022 г. и още през първата седмица на март цените на желязото и дървения материал у нас се вдигнаха с мотива, че заводите за арматурно желязо в Украйна са спрели работа, а пък вносът на дървен материал е секнал. А руската армия още не бе стигнала Донецк, където се намират тези заводи.

Същата пролет българските строителни предприемачи започнаха да вдигат цените на новостроящите се жилища с мотива, че материалите са поскъпнали. Някои от тях дори предпочетоха да връщат капарото на клиентите си и да сключват договори с други, вече на по-високи цени.

И в двата случая икономистите говорят за pre-emptive pricing, т.е. изпреварващо ценообразуване. Което обаче си е чиста спекула, защото причините за вдигането на цените или не са се случили, или тепърва предстоят.

Такива търговци, освен че трябва да бъдат проверявани най-внимателно, е добре да знаят и че пазарът може да наказва подобно поведение. Както се е случвало в близкото минало с някои авиокомпании - за да се застраховат от поскъпване на авиационното гориво още в началото на поредния близкоизточен конфликт, сключили дългосрочен договор с доставчик на гориво на твърди цени за 1 г., които били на по-високи нива от дотогавашните. Да, но конфликтът свършил бързо, котировките на петрола се върнали и дори спаднали, ама договорите им си останали в сила.

