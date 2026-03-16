Зорница Русинова: Подавайте сигнали, ако виждате нередности с еврото

Притесненията на хората са свързани с поскъпването, казва председателят на Икономическия и социален съвет на България

- Къде се намира България в процеса по въвеждане на еврото в момента? Каква е общата ви оценка досега, как се справиха институциите?

- Към този момент можем да кажем, че процесът за въвеждане на еврото в България протича сравнително спокойно и без сътресения. Не се различава съществено от това, което се очакваше в рамките на предварително заложения график, няма системни проблеми или сериозни отклонения. Всички страхове, че ще настъпи хаос, че хората ще загубят спестяванията си, се оказаха неверни. Минути след настъпването на Нова година можехме да изтеглим пари от банкомат, да платим с карта, системата не блокира и това беше първият добър знак, че всичко е наред.

Имаше известни проблеми и неразбиране

относно връщането на ресто в евро сред търговците и клиентите, но и това не успя да се превърне в проблем. Преходът към еврото протича спокойно и без сътресения. Институциите работят координирано, а това е изключително важно за доверието на хората и бизнеса. Разбира се, преходът изисква постоянна комуникация и навременни решения, но като цяло сме на правилния път.

- Какви са най-честите притеснения на гражданите, които достигат до вас?

- Притесненията на хората около въвеждането на еврото вече не са свързани с разпознаването на новата валута, а с покачването на цените и липсата на яснота за доходите. На прага сме на предсрочни парламентарни избори, не чуваме от нито една партия платформа какво ни очаква, няма яснота и по отношение на бюджета на държавата. Надяваме се да преминем и през политическите и геополитическите сътресения, защото и за гражданите, и за бизнеса е необходима предвидимост. Иначе повишаването на цените е тенденция, която виждаме от миналата година. Масовата практика показва, че основната причина за това е вдигането на доставната цена. Тоест от тук нататък

трябва да се разширят проверките,

за да се установи защо тя се е повишила и да има сериозна координирана дейност между институциите, както и адекватни мерки. До този момент гражданите бяха доста активни. Практическият съвет към тях е да продължават да следят цените на основните стоки и услуги, които купуват ежедневно – храни, лекарства, транспорт, комунални услуги – и при съмнение за нелоялна практика да подават сигнали към Комисията за защита на потребителите. Именно затова ще има задължително двойно обозначаване на цените – в левове и в евро – за достатъчно дълъг период, до 8 август 2026 г. Гражданският контрол е изключително важен – за да могат институциите като НАП, КЗП, КЗК, КФН, МВР да свършат работата си – те трябва да знаят, че на конкретното място някой е видял проблем. В същото време са необходими още

целенасочени мерки за преодоляване на спекулата,

тъй като усещането за такива практики остава.

- Кои освен покачването на цените са проблемните моменти, които се открояват на този етап?

- Основният риск остава недостатъчната или изкривена информация. Когато хората не получават навременни и ясни отговори, се създава почва за страхове и спекулации. Друг проблемен момент е различната степен на информираност в отделните региони на страната, за което бяха положени доста усилия да се преодолее. Едно от силните послания в тази посока е това, че опитът на страните членки до този момент сочи, че доходите далеч изпреварват инфлацията и доверието на хората в еврозоната расте след приемането на страните. Необходимо е обаче известно време.

- Каква беше ролята на Икономическия и социален съвет в този процес?

- Икономическият и социален съвет беше много активен още от началото на подготовката. Нашият фокус беше върху предоставянето на достоверна, проверена и експертна информация. Организирахме национални и регионални събития в различни региони на страната, включително срещи с местния бизнес, синдикални и работодателски организации, потребителски структури и граждани. Заснехме и разпространихме подкасти, посветени на темата, разработихме постоянни рубрики със съвети, а членовете на ИСС бяха изключително активни в медиите и в рамките на националната кампания за въвеждане на еврото на Министерството на финансите и БНБ. Целта беше да не оставим въпрос без отговор и да сме максимално полезни като надежден източник на информация. На сайта на ИСС https://esc.bg/evrozona/ продължава да се публикува актуално съдържание, свързано с еврозоната. Разработихме и чат-бот, чрез който

хората могат бързо да намерят търсената информация

от проверен източник. Разбира се, сред най-важните моменти на работата на ИСС бяха актовете, свързани с паричния съюз, които приехме - твърдо подкрепихме този стратегически за България ход и изразихме общата позиция на българския бизнес, работници и граждански организации. Анализирахме ефектите от еврозоната и посочихме какви са положителните моменти, които ни предстоят – сигурност и предвидимост за икономиката, повишаване на доходите, изчистване на сивия сектор, сядане на масата за сериозните решения и много други, които сме коментирали. Нашите членове активно участваха с мнения и експертна помощ при изработка на правната уредба и във всички ключови дискусии на национално и регионално ниво.

- Какви съвети бихте дали на хората?

- Освен да подават сигнали, за което вече стана дума - този период е много

рисков от гледна точка на измами или заблуда и дезинформация

На първо място бих посъветвала хората да продължат да се информират от официални източници и да не се поддават на спекулации. Да използват периода на двойно обозначаване, за да свикнат с цените в евро и да сравняват. Бих посъветвала също да не се доверяват на хора, които искат да обменят парите им на улицата изгодно – това при всички случаи е измама. Подайте сигнал в МВР при подобни опити, за да предпазите следващата жертва. Още шест месеца банките ще обменят левове в евро без такси и комисиони, при фиксиран курс и при спазване на всички правила. След това ще можете да го направите в БНБ безсрочно. Важно е да се знае, че дори да не сте клиенти на съответната банка, там по закон са задължени да обменят парите ви при съответните условия, но без това да ви струва пари. Нека е ясно също, че институциите няма да пратят хора по домовете ви, за да вземат пари и да ви ги сменят – това е особено важно да стигне до по-възрастните и уязвими хора. А по отношение на договори за кредити и заеми – те се превалутират автоматично и не е нужно да подписвате нищо, да не говорим за подобни призиви онлайн.