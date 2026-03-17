Румен Спецов: Горива има и ще има, но пазарът определя цените, въпреки стремежа ни да бъдат възможно най-ниски

Увеличението на международните пазари на дизела е с около 51%, а на бензина – с близо 20%, при “Лукойл” е съответно с 12 и 6%, казва особеният управител на "Лукойл"

За да може рафинерията да обезпечи купуването на нефт по актуални котировки, трябва да продава запасите си според тях

Ако парламентът и правителството ни позволят да изнасяме, това би ни помогнало значително да балансираме производството

Съществува тотално неверен мит, че рафинериите се "къпят в пари", 30 в Европа затвориха

- Ще има ли гориво – бензин и дизел, за българите, които планират Великден, ваканции или просто пътуват по работа и возят децата си на училище?

- Горива има и ще има. Към настоящия момент нямаме основания да очакваме проблеми с количествата. По-малко от половината капацитет на рафинерията е достатъчен за обезпечаване на българския пазар.

Ние поддържаме и необходимите запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за задължителните запаси на нефт и нефтопродукти и при необходимост, по решение на държавата, те могат да бъдат освободени. Нека нашите сънародници бъдат спокойни.

- Много коментари се чуха през последните дни за горивата и дали поскъпването им е обосновано. Каква част от цената се определя от международния пазар и каква от местните разходи и данъци?

- Цените на горивата са пазарни и са формирани ясно и прозрачно. Базовите цени се формират въз основа на международните котировки на платформата Platts Mediterranean. Това са пазарните цени, от които се ръководят всички оператори не само в България, а в целия регион. Всяко отклонение от тях би представлявало изкривяване на пазара с всички произтичащи от това последствия.

За да се формира крайната цена на дребно - тоест цената на колонката на бензиностанцията, към тези базови цени се прибавят съответните разходи на търговеца, включително и за биокомпонент, както и акциз, минималният размер на който е определен от Европейския съюз. В България се прилага именно този минимален размер, който зависи от вида на горивото. Към всичко това се прибавя и ДДС, което се определя от българското законодателство. “Лукойл” прилага стриктно всички правила и закони по отношение на ценообразуването.

- Отразени ли са последните промени в котировките на петрола в цените на дребно, или се очаква ново поскъпване?

- Да, отразени са и това е единственият възможен начин за работа на рафинерията. Нека поясня принципа на отразяване на тези промени с един съвсем условен пример - числата, естествено, не са реални.

Да предположим, че преди 10 дни сме купили 10 тона нефт за 1000 евро, преработили сме го и сме получили горива за 1300 евро по цени от преди 10 дни. Днес обаче 10 тона нефт вече струват 1400 евро. Рафинерията работи при непрекъснат технологичен цикъл - доставките и продажбите не спират.

Ако сега продадем получените от по-евтиния нефт горива за 1300 евро (по цените, съответстващи на евтиния нефт), няма да можем да закупим поредните 10 тона нефт, защото нямаме такива приходи. Ще можем да купим само малко повече от 9 тона. При следващия цикъл ще имаме пари само за 8 тона нефт. След няколко такива цикъла опасността рафинерията да спре работа поради невъзможност за закупуване на суровина става напълно реална.

В този смисъл търговията на дребно не може да съществува независимо от търговията на едро. За да може рафинерията да обезпечи закупуването на нефт по актуални цени, тя трябва да продава запасите си по цени, базирани на актуалните котировки Platts за готов продукт - бензин и дизел. Тези по-високи цени на едро пряко рефлектират и върху по-високи цени на дребно на бензиностанциите. Към настоящия момент цените са най-ниските възможни при спазване на пазарните принципи на ценообразуване. Дали ще има последващо повишаване на цените, зависи от развитието на конфликта в Близкия изток и международните котировки на нефт, дизел и бензин.

- Има ли възможност рафинерията в Бургас да задържа цените? Какъв е механизмът, по който купувате петрол?

- Механизмът е пазарен и е базиран на законодателство и установени международни практики. Както обясних по време на изслушването в Народното събрание, рафинерията не може да задържа цени, защото подобно поведение би довело до нарушаване на законите, а също така създава предпоставки за невъзможност рафинерията да закупува суровина в достатъчен обем.

Но разрешете ми да поставя въпроса за горивата в по-широк контекст. Мисля, че е важно хората да го знаят. Съществува тотално неверен мит, че нефтопреработващите рафинерии се “къпят в пари”. Това не е така, особено в Европа, където капацитетът за преработка на нефт неотклонно пада от 2009 г. насам. През този период 30 рафинерии, представляващи 37% от общия капацитет в Европа, затвориха врати поради неблагоприятната за този бизнес среда и като резултат - лоши финансови резултати.

Европа става все по-зависима от внос на горива от други региони. На този фон стратегическото значение на “Лукойл Нефтохим Бургас” за България и региона се засилва, но той не остава незасегнат от негативните тенденции в Европа, а вече и в Близкия изток.

Това са обективни факти, които следва да бъдат ясно отчитани. Предизборната обстановка не може да е основание за непремерени изказвания по темата, защото в крайна сметка се застрашава националната сигурност на страната. “Лукойл” се отнася отговорно към българския пазар и българската икономика и бих искал да призова всички за отговорно отношение към компанията.

- Твърдите, че горивата на бензиностанциите на “Лукойл” са на най-ниски цени на пазара. На какво се дължи това?

- Ние разбираме значението на горивата не само за индивидуалните потребители, но и за икономиката на страната като цяло. Поради това полагаме неимоверни усилия да осигуряваме възможно най-ниски, но все пак пазарни цени на горивата.

Откакто поех ръководството на компаниите на “Лукойл” в България, извършихме редица оптимизации на разходите както в производството, така и в търговията. Ние имаме задължението да продаваме на пазарни цени – няма начин да продаваме на цени, по-ниски от пазарните, без това да постави работата на рафинерията в риск.

Пазарът на горива в региона е изключително интегриран и зависи от цял комплекс от фактори, както и от международните котировки. Цените се определят от пазара и не зависят само от производствените разходи на рафинерията. Дори да ги обявим, каквито искания се появиха по медиите, производствените разходи нямат определящо значение за цените.

По-значим ценообразуващ компонент е цената на придобиване на ресурса, както и цял комплекс от фактори, като основният е търсенето и предлагането. Ако “Лукойл” започне да продава под нивата на Platts, той веднага ще бъде обвинен - и то с основание, в дъмпинг, което е незаконно. Ако пък започне да продава над борсовите цени, никой няма да купува нашите продукти.

Притиснати сме не между два, а между 4–5 огъня и в тази сложна обстановка правим буквално и невъзможното. Вече дадох реален пример по време на изслушването, че към 9 март увеличението на международните цени на дизела беше с около 51%, а на бензина – с около 20%, докато при “Лукойл” увеличението беше съответно от порядъка на 12% при дизела и 6% при бензина.

- А може ли държавата да ограничи поскъпването чрез данъчна или регулаторна политика?

- Този въпрос не е към “Лукойл”. Ние изпълняваме стриктно българските закони и европейските регулации. Ако те бъдат променени, ние ще реагираме съответно и отговорно.

- Казахте, че количествата нефт за “Лукойл Нефтохим Бургас” за март са осигурени. Какви са конкретните доставки и от кои региони идват те?

- Този въпрос засяга не само фирмената тайна, но и националната сигурност и затова не мога да отговоря. Това, което мога да кажа, е, че, доставките са достатъчни за нуждите на българския пазар. Ако парламентът и правителството ни позволят да изнасяме нефтопродукти в нормален режим, това би ни помогнало значително да балансираме производството, а вероятно и да подобрим финансовите показатели на рафинерията.

- Рафинерията в Бургас е проектирана да работи с руски нефт. Колко трудно се оказва технологично преминаването към други видове?

- За да можем да получим микс, който да е максимално пригоден за преработка, трябва да закупуваме и смесваме няколко вида нефт. И то в определен ред и график, който не може да бъде нарушаван. Изключително сложна логистична задача. За щастие в рафинерията работят специалисти на световно ниво.

- Казахте, че системата се износва по-бързо. Какви инвестиции ще бъдат нужни, за да се адаптира рафинерията към новите суровини?

- Това не са инвестиции, а производствени разходи - рафинерията има постоянна техническа поддръжка, а веднъж на 4 години се извършва капитален ремонт. Говорим за десетки милиони годишно. Това оскъпява производството значително.

- Очаквате ли САЩ да удължат лиценза за работата на дружествата на “Лукойл” след края на април, ако дотогава няма сделка за международния бизнес на компанията?

- Държавата следва да поиска удължаване на лиценза, ако е необходимо, при това не бива да се изчаква последния възможен момент. “Лукойл” не може да направи това.

