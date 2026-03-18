Крум Зарков: Който не разбира, че да си социалист, не е кариера, а убеждение, да си ходи в нови проекти. Това само ни мобилизира

Всяка партия, готова да се включи битката ни за връщане на нормалността, е наш потенциален съюзник. Но от Румен Радев още не сме чули нищо: за намаляване на неравенството, за статута на Сарафов и ВСС, за войната и мира, казва председателят на БСП

Още акценти от интервюто:

БСП наистина тръгна от ниска база за тези избори, но вече всеки месец растем - ще имаме ключова роля в новия парламент

В общество, белязано от атомизъм, егоизъм и стремеж към безкрайно натрупване на печалби, няма как да се разгърнат либералните права

Опитни, корави и енергични юристи като Татяна Дончева ще са необходими за тежките битки в Народното събрание

Ясно е отношението на социалистите към Радев, време е да разберем и неговото към тях. Аз не съм "негов" човек, нито нечий друг, а човекът на БСП

България не може да участва в подкопаването на световния правов ред - да дава инфраструктура или да подкрепя действия, които носят смърт

- Г-н Зарков, БСП зовe за деескалация на напрежението в Иран, но същевременно САЩ разположи в Румъния - само на 100 км от Варна, самолети и военни. Какви може да са тези “спешни дипломатически усилия”, за които призовавате за спиране на конфликта?

- Категоричната позиция на БСП е ясна - “Не на войната”. Не само на тази, на всяка война. Днес наблюдаваме тревожен и опасен процес, на който Европа може и трябва да се противопостави. В нейни ръце са дипломатическите усилия, за които говоря. Световни лидери с амбиция за господари на света всеки ден показват, че смятат военната агресия за нещо нормално, въпреки че тя е забранена от Хартата на ООН. Аз съм категорично против България да съучаства в подкопаването на международния правов ред.

Това означава нещо съвсем конкретно - нашата страна не бива да предоставя инфраструктура или подкрепа за действия, които носят разрушение, нищета и смърт. Историята ни учи на нещо много просто - нито една бомба, нито едно разрушено училище, нито една смърт не решава конфликти и не носи демокрация.

- По 20 евро ще е помощта на най-бедните заради растящите цени на горивата, обяви кабинетът, парламентът пък прие плана на ДПС откъде да се вземат парите и как да се дават. Закъсняваме или прибързваме с мерките - анализатори застъпват и двете мнения?

- Добре е и дори задължително, че служебният кабинет търси начин да подпомогне хората в условията на рязко поскъпване на горивата. Цената на суровия нефт продължава да расте и се очаква през седмицата да надхвърли 110 долара за барел. На този фон е ясно, че заделените от правителството “Гюров” средства едва ли ще бъдат достатъчни, за да компенсират реалния натиск върху доходите и особено на на най-уязвимите. Ето още една причина категорично да се противопоставим на войната в Иран, защото тя е първоизточникът на поредната ценова криза.

Но по отношение на горивата има и други специфики. В България стратегическият обект е рафинерията в Бургас, за която от години се води неясна и непоследователна политика от серия правителства. Политика, подвластна изцяло на конюнктурата - вътрешна и външна. Време е за ясна стратегия и следващото мнозинство е длъжно да предложи такава.

- На прага сме на тежки за БСП избори - социолозите я оставят извън следващия парламент. В каква кондиция е партията, “реже” ли Румен Радев много?

- Действително тръгнахме от ниска база, но вече от месец растем всеки ден. Структурите са мобилизирани и проявяват воля за работа, която ми дава увереност, че БСП ще присъства в следващия парламент. Нещо повече, наблюдавайки социологическите проучвания, можем да отбележим, че именно това присъствие може да се окаже ключово за съставяне на устойчиво и почтено мнозинство.

Има действително опити за “изрязване” на гласове от БСП, но това всъщност мобилизира нашите редици. Някои може и да си тръгнат, но този факт особено амбицира нас, другите - тези, които оставаме. Помагат ни да си припомним защо въобще съществува левицата.

Днес социалистите са непоколебими в желанието си да върнат лявото в челните редици на борбата за справедлива държава. Да бъдеш социалист, в България отново придобива смисъл. Затова тези, които днес напускат БСП, за да се влеят в нов политически проект, грешат и скоро ще го разберат.

Междувременно ние ще се консолидираме и мобилизираме, като потърсим и протегнем ръка към всички леви - такива има и извън партията ни.

- Не е тайна обаче, че много ваши структури все пак ще работят за коалицията на Радев.

- Казват, политиката е мръсна работа. Всъщност политиката е такава, каквато я направим. Нищо не ни пречи да я превърнем във въпрос на чест и на достойнство. Да си социалист, не е кариера, а убеждение. Да си бесепар, не е нещо, което днес си, а утре не си, според електоралната картина и проектни възможности. Който не го разбира, наистина по-добре да върви по пътя си. Ние оставаме на този, начертан от предците ни и който води към децата ни.

- Очаквате ли бойкот във Варна например, след като разгневихте структурата, като ѝ отказахте Борислав Гуцанов да води листата?

- Напротив. Варна е едно от местата, където очаквам подобряване на резултата. Там начело на листата ни е д-р Десислав Тасков. Признат професионалист и достоен социалист. Листата ни е пълна - 32-ма кандидати, което не се е случвало от доста време. Налице е сериозно обновление и подмладяване спрямо предишните няколко избора. Втори е адвокат Христо Боев и още много кандидати, които достойно биха представлявали областта, в която живеят, работят и отглеждат децата си. Някой винаги може да реши да бойкотира, но много други се завърнаха и смело се хвърлиха да помагат на партията. Благодаря им.

- Как взехте решението Татяна Дончева да е първа в Пловдив, нали формацията ѝ миналата година напусна лявата коалиция?

- Лесно. Тя е изключително опитен юрист и именно такива хора ще бъдат необходими на следващия парламент. Предстоят тежки институционални битки и ще трябват корави, енергични юристи, защото една от мисиите на БСП е да е в първите редици на борбата с олигархично-мафиотския модел. Със своята юридическа, политическа и медийна активност Татяна Дончева е доказала многократно къде стои по този въпрос и няма съмнение, че помощта ѝ ще е ценна.

- Трябва ли да се върнат още знакови “червени муцуни” от по-славното минало на БСП?

- Аз съм политик, който не би нарекъл някого “муцуна”. Знам, че това словосъчетание се е наложило в българския политически език и вероятно мнозина не се замислят за ефекта му - не само за “червените” но и въобще за начина, по който говорим помежду си. Като социалист аз вярвам в равенството между хората и в правото им да отстояват идеите си. В крайна сметка социализмът е хуманистичен мироглед. Една от целите му е да надгради над либералните права, защото тяхното пълно разгръщане е невъзможно в общество, белязано от атомизъм, егоизъм и стремеж към безкрайно натрупване на печалби.

Но да се върна на въпроса. Една от най-големите сили на БСП са нейните членове, симпатизанти, но тя трябва да погледне и към социалистите извън партията - независимо дали някога са били част от нея, или не. Като дълголетна политическа партия ние трябва да можем да уважаваме приноса на всеки – независимо дали се бори за социалистическите идеи от вчера, или от днес. Аз като всеки друг социалист дължа много на хората преди нас. И вярвам, че всеки, който би допринесъл за укрепване на идеите ни, е добре дошъл.

- Политиците ни трябва да се научат преди избори да говорят какво ще правят след тях - това казахте преди дни, но вие също не обявявате дали ще се коалирате следизборно с Румен Радев?

- БСП е готова да си сътрудничи на равни и уважителни начала с всеки политически субект, който споделя нашето разбиране, че така повече не може. Че българските граждани заслужават справедлива държава, в която никой не е над правилата и в която виждат своя дом. България трябва да е държава на достъпа - до образование, здравеопазване, правосъдие, както и такава на баланса между властите. Институциите да не пречат на гражданите. И никоя самозабравила се мутра да не ни командва чрез джуджета и канапета.

Всяка партия, която е готова да се включи в битката за връщане на нормалността, е потенциален наш съюзник.

Колкото до “Прогресивна България” - няма как ние да обявим дали ще се коалираме с някого, преди да знаем позициите му за това как ще се намали неравенството; за статута на Борислав Сарафов и действията на Висшия съдебен съвет; за войната и мира.

- От участието на Иво Христов в “Панорама” останах с впечатление, че май не ви искат много за партньори?

- Както вече имах възможност да кажа - ясно е отношението на социалистите към Румен Радев, настъпва време да разберем и неговото отношение към социалистите.

- Всъщност вие ли сте “човекът на Радев” в БСП, каквито изречения правят ваши другари?

- Аз съм защитавал позицията за добри отношения и сътрудничество на БСП с президента Радев през годините, дори когато предишно ръководство на нашата партия имаше други виждания. Това е факт. И мисля, че времето показа, че съм бил прав. Но не съм го правил като “негов” човек. Нито като нечий друг. Аз съм човек на своите съпартийци и на своята партия. Други принадлежности нямам.

- Защо у нас вече липсват разговори по политики, а кампаниите са основани на лични атаки, компромати и битки на партийни тролове?

- Един възможен отговор е, че така е по-лесно. По-лесно е да атакуваш някого на лична основа или да размахваш компромати, отколкото да представиш и защитиш идеите си. Струва ми се, че именно от това бягат много политици. В продължение на години хегемонията в политическия разговор беше в ръцете на десни партии и идеолози. Обществото остава под силното влияние на културата на индивидуализма и на безусловния приоритет на частния интерес. Прекалено дълго страната ни се управляваше от десни проекти, изградени именно върху тези допускания. Днес обаче хегемонията започва да се пропуква. Хората не просто се умориха - те се разгневиха от натрупаната нищета: нищета в правосъдието, в здравеопазването, в инфраструктурата, в социалните услуги. И когато тези проблеми излязат на преден план, идейният разговор става неизбежен. Не съм изненадан, че някои се опитват да избягат от него.

Добрата новина е, че БСП е готова с платформа и програма, които ще върнат разговора към същността на политиката, а именно към идеите. Този път трябва да принудим политиците да защитават не личните си амбиции, а вижданията си как трябва да се управлява България. В един такъв разговор лявото ще заеме водещо място.

- Като правосъден министър прокарахте механизма за независимо разследване на главния прокурор, очаквахте ли наистина да сработи? И защо наричате атентат срещу здравия разум отказа на ВСС да гледа отстраняване на Сарафов?

- Никой закон, дори най-прецизният, не може да бъде спасен от тези, които го прилагат. Когато те порочно и нарочно го тълкуват по начин, противоречащ на целите му. Това важи за механизма за разследване, важи и за поведението на ВСС и Борислав Сарафов днес.

Противоречи на здравия разум от години да се говори, че институцията на главния прокурор е прекомерно овластена и трябва да бъде поставена в рамките на демократичните стандарти на отчетност и контрол, а с действията и ината си тези хора да ни докарат до ситуация, в която същата тази институция да действа извън закона, извън мандат, извън регулация. Не е съвместимо със здравия разум главният прокурор да се крие от обществеността вече месеци, защото знае, че няма отговор на нито един въпрос, свързан със собствения му статус. Не е нормално прокурорската колегия на ВСС да тълкува закона различно от върховните съдии. Не е търпима ситуация на узурпация на една власт - в случая прокурорската, а оттам на репресивния апарат на страната. Политиците, които защитават това статукво или нямат смелостта да му се противопоставят, не са в състояние да управляват. Те могат само да ни водят от избор на избор и от протест на протест.

