Проф. Робърт Търман, ученик на Далай Лама: Оръжията са немислими при будизма. Сексът с много хора - измама

Ако някой е подтиквал към самоубийство последователите си, преструвайки се, че става дума за будизъм, той самият не е разбирал тази религия, коментира пред "24 часа" световно признатият будистки автор и бивш преподавател по индо-тибетски будистки изследвания в Колумбийския университет

- Професор Търман, България е разтърсена от тежкия криминален случай “Петрохан”, като според разследващите един от починалите мъже е бил духовен учител, проповядвал своя версия на будизма, а дори говорят и за секта. Как обществото ни трябва да разглежда този случай, без да развива предубеждения към будизма?

- Доколкото разбрах, е възможно няколко души да са се самоубили. Това е много рядко срещано в будизма. Но западните хора, които не знаят много за будизма, може би си мислят, че той не харесва живота, затова донякъде гледат мрачно на него. Вероятно някои смятат, че според будизма най-доброто е просто да унищожиш себе си. Това е напълно погрешно. Според версията на Буда за биологията човешкото въплъщение за отделния индивид е изключително ценно.

Начинът, по който будистите разбират биологията, е, че аз или вие сме станали хора благодарение на собственото си минало индивидуално еволюционно усилие в предишни животи. Не видът или гените са го направили, нито сме просто някакви биологични роботи.

Будистът смята, че винаги е бил индивид. Били сме отделни маймуни. Били сме отделни алигатори и всякакви други животни. И когато сме станали хора, имаме много ценна възможност да разберем света и да контролираме бъдещите си въплъщения. С други думи, след като умрем, ние ще се преродим. Следователно не искаме да се преродим отново в животинска форма или в някаква по-слаба и по-лоша среда като същество с по-малко независимост, отколкото има човекът.

Затова идеята да захвърлиш човешкия живот, когато си го постигнал лично и еволюционно, е напълно неприемлива от гледна точка на будизма. Ако някой е подтиквал последователите си да направят това, преструвайки се, че става дума за будизъм, той самият в голяма степен не е разбирал будизма. Просто се е преструвал, че знае нещо, но изобщо не е могъл да вникне в будисткото разбиране за ценността на човешкия живот.

Преди около 80 години във Виетнам имаше един много известен случай на монах, който се самозапали като политически протест. Това е много рядко срещано. Имало е няколко такива случая най-вече в китайския и виетнамския будизъм, но не и в Тибет. Особено в древността те никога не са правили това, защото смятат, че има толкова много неща, които човек може да свърши, и не искат да жертват тялото си.

Но дори и в тези източноазиатски случаи при малкото хора, които са се самозапалвали, те са смятали, че го правят доброволно като дар в някаква много тежка ситуация, в която не нараняват друг човек. Те просто показват собствената си способност да напуснат тялото си. И съзнателно мислят за себе си като за преминаващи в друго тяло. Но това е много рядко и се смята за изключително героично заради болезнения начин, по който се прави. И то се извършва като публична демонстрация.

Будистите са също толкова против самоубийството, колкото католицизмът или християнството,

или която и да е от големите религии. Това е основното експертно мнение за будизма, което хората във вашата прекрасна страна трябва да знаят.

- Тоест няма някакво будистко учение, което да може да бъде използвано или изопачено по начин, който да оправдае самоубийството като акт на прераждане?

- Самоубийството, в известен смисъл, както при онзи монах от Виетнам, не е било самоубийство в западното разбиране на думата, защото те смятат, че тяхното аз ще продължи да съществува. Както, когато заспиш и после се събудиш в сън. Но след това се събуждаш извън тялото си, в сън, и после намираш друго тяло. Те вярват в това и не го наричат убиване на самите себе си, защото смятат, че не можеш да убиеш себе си. Възприемат го като специална демонстрация на напускането на тялото, вид публичен протест.

Будизмът, индуизмът и даоизмът смятат, че ако умреш по лош начин, съществува опасност от животински живот. Именно от това се страхуват - те не искат да се върнат към по-уязвима форма на живот. Искат да преминат към по-сигурна и по-приятна. Те смятат, че човешката форма е свързана с другите животни и е много ценна за индивида, който я притежава. Затова и не искат да я захвърлят - това е ключовият момент. Макар да знаят, че ще имат друг живот, не е сигурно, че ще бъде човешки. Особено ако се самоубиеш, изпитвайки омраза, гняв, алчност, ужас, ако се намираш в някакво силно емоционално състояние - това се смята за много лошо.

- От гледна точка на будизма нормално ли е, или оправдано по някакъв начин гуру и неговите последователи да притежават доста оръжия, или да разчитат финансово на родители, които са поверили децата си на групата, и в същото време дават много големи суми - в един случай около 500 хил. евро?

- Притежанието на много оръжия е напълно погрешно, дори немислимо в контекста на будизма. Също толкова немислимо е и таргетирането на деца от богати семейства и принуждаването да дават огромни суми пари. Ако, да речем, говорим за църква на която и да е религия, вярващите може би биха дарили средства за построяването на храм или училище - ако има нещо такова, не мога да кажа със сигурност, но е грешно, ако само се трупат големи суми пари.

Сектите не носят полза на никого, често вредят на хората, които попадат в тях, и винаги завършват зле за извършителите, дори и да се опитват да се скрият зад екзотични думи като “будизъм”. В ума ми изплува един много известен древен стих по тази тема - “Да не причиняваш никакво зло, да култивираш доброто, да пречистваш ума си - това е учението на Будите”.

- Има ли в будистката практика примери на т.нар. регресивна терапия или физическа интимност между учител и ученик?

- Будистката психология

не използва регресивна терапия, въпреки че много силно вярва в предишните животи

Това по-скоро е западно явление днес - някои психотерапевти използват нещо като лека хипноза. Не съм чувал за големи злоупотреби с това на Запад, но съм сигурен, че може да се стигне до такива.

По темата за секса - тук, в Америка, имахме един западен човек, който направи тригодишен ретрийт и след това заяви, че е Буда, че е просветлен. Когато започнал ретрийта, той бил монах и целибат. А когато го завършил, се оказало, че е имал връзка с една жена, която също е била в ретрийт.

Твърдели, че са напреднала двойка и че използват сексуалността като йога практика в много напреднал смисъл - нещо като крайна форма на емпатия, при която двамата стават едно същество. След това написали писмо до различни гурута, в което искали да бъдат признати, че са достигнали този напреднал етап.

Тогава един гуру беше отговорил на този човек, много се забавлявах на написаното: “Ти нямаш нужда от моето признание. Но това, което трябва да направиш, е да събереш всички ученици, после да се качиш на сцена, да уринираш от нея и докато урината пада надолу, да я върнеш обратно в уретрата. Ако направиш това, тогава вероятно си напреднал и можеш да се занимаваш с такава практика. Но ако не можеш, значи просто объркваш хората и самият ти си объркан. Така че не се опитвай да претендираш за такова високо ниво”.

Има нещо, при което например оргазмът изобщо не се разбира като обикновена еякулация, а всъщност се случва вътре в нервната система по определен начин и двамата партньори са напълно равни в преживяването си - единият не използва другия просто като средство.

И двамата правят нещо необикновено. Това се смята за изключително и е в сърцевината на най-напредналото ниво, което може да се достигне както в индуистката, така и в будистката тантра, но на това се учат много малко хора.

То е водило до злоупотреби дори в страните, откъдето произхожда, както и извън тях. Особено ако това е било свързано с някакъв човек, заради когото други хора са се самоубили, аз много се съмнявам, че е било истинско. Това всъщност означава, че е напълно фалшиво. Но подобно нещо наистина съществува на много високо ниво и може да бъде използвано от безскрупулен или объркан човек като оправдание за злоупотреба.

И все пак не искам да отричам, че съществуват подобни неща. В християнския мистицизъм например, в текстовете на някои велики монахини като Хилдегард фон Бинген или Тереза Авилска в Испания, те описват как се омъжват за Христос. Те имат видения, в които Христос им се явява и преживяват нещо като оргазмично единение с младоженеца. Само че като видение. Идеята за смесване на предаността с цялостна физическа самотрансформация в екстатична форма е позната на мистиците. В азиатските традиции съществува много по-сложен и технически начин това да бъде разбирано във връзка с нервната система. Мисля, че в напредналата йога това е нещо, от което днес някои невролози и други специалисти са заинтригувани и започват да го изследват. Но то все още не е добре познато.

Ако такова нещо се е случвало в предполагаемия култ на този човек (Ивайло Калушев - б.а.), аз не бих могъл със сигурност да кажа, че той е бил измамник, освен ако не го е правил с много хора. Тогава със сигурност е измама. Но ако е имал един партньор и са правили нещо такова, не бих могъл да кажа със сигурност.

- Каква е ролята на духовния учител в будизма? Трябва ли учениците на един лама да следват безпрекословно всичко, което той казва?

- Не, това не е основният модел. Напротив, в будизма основният модел е друг. Има едно много известно изказване на Буда, че хората не бива да вярват на това, което другите казват, без да го проверят, да го изпитат през собствения си опит и да го анализират.

Точно както златарят не купува злато на пазара, преди да го е разтопил, докоснал, разрязал, и едва тогава да приеме, че златото е истинско.

В будизма основната форма е критичният начин на тълкуване на това, което учителят казва

Има обаче едно много напреднало състояние, нещо като посвещение, при което човек например е бил в усамотение 10 години и има гуру, достигнал е много високо ниво, има осъзнати сънища и почти може да симулира състояние, в което сякаш спира да диша за известно време, но не умира. Според тези вярвания има много крайни постижения при някои йоги, при които връзката с гуруто става много важна и тогава те имат силно доверие в гуруто по отношение на някои трудни решения. Това е вярно, но важи само за много напреднали практикуващи. Обикновеният човек трябва да задава въпроси. И ако гуруто каже нещо глупаво, можеш да спориш с него, а самият гуру дори те насърчава да спориш, защото става дума за учене и за развиване на критична мисъл. По същество будизмът е силно против сляпата вяра при обикновените хора, защото изхожда от разбирането, че животът е разумен. Не пресичаш улицата на червен светофар, за да не те блъснат - животът е практичен. Ако вярваш в нещо, което за теб самия няма смисъл, това подкопава доверието в собствената ти интелигентност, което е лошо за теб, отслабва те като личност. Както казах, изключение са някои много напреднали състояния. Мога да направя аналогия с акробатите на трапец, които правят двойно или тройно салто и после трябва да хванат някого - те наистина трябва да се доверят на другия човек, иначе ще паднат. Но това е много напреднало ниво.

Да не говорим за примери като “Джоунстаун” в американското протестантство, където един проповедник казваше на стотиците си последователи безумни неща. След това беше обвинен в различни злоупотреби и после всички се преместиха в Гвиана. В един момент той каза на всички да изпият отрова и така се самоубиха - това се превърна в израза to drink the Kool-Aid (използва се за обозначаване на човек, който погрешно вярва в потенциално обречена или опасна идея - б.а.).

Авторитарните организации от различен тип могат да доведат до подобно нещо, не само азиатските. Но в случая с азиатските религии в западни култури наистина е имало оправдания за този вид злоупотреба.

- Вие сте имали възможност да учите директно от Тензин Гяцо. Какво отличава един истински духовен учител от човек, който се представя за такъв? Има ли признаци, когато духовен водач почва да злоупотребява с авторитет?

- В дългата ми академична кариера студентите често се въодушевяваха или проявяваха силен ентусиазъм към разни неща. Искали са например да се научат да медитират и след занятията често идваха при мен и ме питаха: “Кой е добър гуру? Искам да си намеря гуру”. Аз винаги им казвах, че първо трябва да учат повече, за да разберат етиката и културата на онова, което ги интересува.

Второ - аз не давам съвети за гуру в академична среда, защото в академичните занятия не се занимаваме с проповядване или привличане на последователи. Затова отказвах да посочвам конкретни личности. Но след това казвах, че има едно практическо правило, един ориентир: ако срещнете гуру и той ви каже: “Ти стигна до крайната си цел. Тук ще намериш всичко на едно място. Аз знам всичко. Сигурно сме се познавали в предишен живот. Ти си мой ученик. Не ходи да учиш при никого другиго, защото само ще се объркаш” - ако някой веднага се опитва по някакъв начин да ви присламчи, трябва да кажете: “Много благодаря, гуруджи. Довиждане”. Опасен знак е, когато някой се опитва незабавно да ви монополизира.

Добрият учител е готов да даде някакъв съвет, но обикновено казва: “Учи много, учи още” и всъщност не бърза да поеме отговорността за други хора.

- Във връзка с тантрите искам да ви попитам за Ваджраяна. Смятате ли, че западният свят е изкривил разбирането за тантра, като е поставил твърде силен акцент върху сексуалността?

- Да, това е погрешно. В известен смисъл секстерапията е нещо полезно, защото в западната традиция хората често не са особено умели по отношение на нея и много хора имат нужда от секстерапия - особено мъжете. Това само по себе си е нещо добро. Но смесването му с духовността обикновено се оказва грешка или злоупотреба. Всъщност тантра, поне в историята на будистката тантра, в повечето случаи е била практикувана от хора, които всъщност са живели като целибати, подобно на Тереза Авилска. Когато тя имала екстатични преживявания с Христос във виденията си, е отивала при своя изповедник, а той я карал да се бичува няколко дни, за да се докаже, че това не е нещо сатанинско или просто фантазия, а истинска екстатична форма на преданост. Преживяването е било поставено под контрола на определена традиция и тя не е била смятана за човек, който прави нещо ужасно. А се е случвало в Испания във време, когато хора са били изгаряни на кладата за еретическо поведение недалеч от мястото, където е живяла Авилска. По онова време църквата не ѝ е навредила, макар че много мистици без съмнение са били несправедливо преследвани. Много хора са били изгаряни, без да е трябвало. Това е деликатна тема.

Но по-голямата част от практиката на тантра е била просто технология за използване на въображението. И не винаги по сексуален начин. Например може да си представяш, че се намираш някъде в миналото с Исус или с Буда. И просто разговаряш с тях или ги слушаш. Тоест имаш контролирана фантазия по един много систематичен начин при хора, които са развили много силна способност да държат ума си съсредоточен. Те са правили това, без да нарушават цалибата си. И не непременно с участие на сексуалност. Може например да има женска форма на Буда или женско божество, а човек просто да получава благословия, без изобщо да присъства сексуалност. Нещата са много по-сложни от това тантра просто да означава секс през цялото време.

Всяко реално нещо, което включва физически сексуален контакт, е само за изключително напреднали хора

А дали някой е фалшив, винаги можеш да разбереш и по много други белези - по това как се отнася към финансите, как се отнася към хората и как се държи изобщо.

- Справедливо ли е цяла една духовна традиция да бъде поставяна под въпрос заради действията на отделни личности?

- Да. Например свещениците, които изнасилват момченца от църковните хорове - това поставя под въпрос поведението на самата църква. А понякога те не искат да си признаят - или го прикриват, или преместват свещеника някъде другаде и той го прави на други хора. Това значи, че институцията трябва да бъде поставена под въпрос, макар и не непременно да бъде премахната, а да бъде реформирана.

Затова тези тантрически неща, за които говоря, в миналото са били смятани за силно езотерични и не са били публикувани в книги - те са били само за хора, които са наистина напреднали, и в известен смисъл са били пазени в тайна. Но днес всички знаят всичко, така че е по-добре тези неща да се обясняват в много детайли, за да имат хората представа какво точно стои зад тях.

Трябва да има разследване винаги, когато става нещо неправомерно, без значение дали е в религиозна, или светска среда. По принцип човешките институции лесно се корумпират. И тогава трябва да бъдат оспорвани.

В момента в САЩ има нещо сбъркано в системата ни, след като имаме луд човек, който стана президент. Комитет психиатри се събраха и казаха: “Този човек трябва да бъде прегледан. Той не бива да има власт над други хора”.

Според мен и Путин е луд. Той трябваше да си тръгне от Украйна, след като се провали в рамките на трите си дни, трябваше да се прибере у дома. Но не, той засили действията си. Колко милиона хора бяха убити? Това не бива да се допуска. Но не значи, че трябва да поставим под въпрос самата демокрация. Това обикновено са случаи, в които хора използват модел, подобен на царския, при който един луд крал може да погуби милион души. Именно затова имаме демокрация и не искаме диктатори, защото е много опасно. Историята го доказва.

Много ми беше приятно да си говорим, Мая. Внучката ми се казва Мая.

- Да, знам! Искам да отворя скоба и да кажа, че съм голям киноман и обожавам работата както на дъщеря ви Ума (актрисата Ума Търман - б.а.), така и на внучката ви, която участва в сериала Stranger Things.

- Страхотно! Е, някой ден всички трябва да дойдем да ви посетим в България. Мая има група, може би някой ден ще дойде и в България. Как казвате “мерси” на български?

- Бла-го-да-ря.

- Бла-го-да-ря (проф. Търман се справи чудесно с произношението от първия път - б.а.). Успех на всички в България.