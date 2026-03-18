Как Русия помага на Иран във войната му срещу САЩ и Израел

Публикация във вестник „Вашингтон Пост" предизвика широка полемика, след като разкри, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за движенията на американските сили в Близкия изток. Така стана ясно как Иран успява да нанася военни удари с точност, която изумява наблюдателите.

Американският президент избегна да отговори на въпрос относно доклади, според които Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местоположението и движението на американски войски, кораби и самолети. В петък миналата седмица, по време на събитие в Белия дом, посветено на университетските спортове, Тръмп заяви пред телевизия „Фокс Нюз": „Какъв абсурден въпрос и да се задава в този момент, ние говорим за нещо друго".

Когато беше попитан за същите доклади, американският министър на отбраната Пит Хегсет заяви: „Президентът на САЩ е напълно наясно кой с кого говори. Ние следим всичко" и обяви, че не се притеснява, че Иран получава разузнавателна информация от Русия, за да нанесе удари по американски военни позиции.

Откакто избухна войната между Израел и САЩ и Иран, има данни, че руски служби са предоставили на Ислямската република информация за местоположението на американски военни кораби и самолети, разположени в Близкия изток. Източник, запознат с въпроса, обясни пред вестник „Вашингтон пост", че руската подкрепа за Иран в тази област е значителна. Пълният и мащаб все още не е напълно ясен, но нейното значение се е увеличило много само за една седмица след като САЩ и Израел унищожиха голяма част от иранската военна инфраструктура.

Иран атакува американските сензорни системи

Анализаторът по въпросите на отбраната Дара Масикот заяви пред американското издание, че Иран използва прецизни и ограничени удари срещу американските радарни системи. „Те се фокусират върху системите за командване и контрол".

Иран разполага само с ограничен брой военни спътници, поради което руската помощ в тази област е от изключително значение. Въпреки че броят на иранските контраатаки е намалял в сравнение с първите дни, анализатори потвърждават, че иранските удари са станали по-прецизни и селективни по отношение на целите си.

Според кореспондента на „Индипендънт Арабия" в Москва, Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за американските сили в Близкия изток, както и оръжия, средства за противовъздушна отбрана и боеприпаси, с които да устои на войната. Това е първият признак за непряко участие на основен противник на САЩ в конфликта, според трима американски служители, запознати с въпроса.

Кореспондентът Саид Таниус заяви, че подобна помощ от Москва за Техеран е напълно логична, предвид редовното предоставяне от страна на САЩ на разузнавателна информация, оръжия и смъртоносни ракети на украинските въоръжени сили, както и на информация за определяне на цели за нанасяне на удари на руска територия.

Разширяването на военно-техническото сътрудничество между двете страни показва, че Москва все още има сериозни планове по отношение на Иран, а това означава, че доставките на руско оръжие за Иран не само ще продължат, но и може да се увеличат значително, ако Русия получи такава възможност.

Няколко седмици преди началото на войната срещу Иран във вестник „Файненшъл Таймс" беше публикуван материал за тайна сделка, сключена от Иран на стойност 500 милиона евро за закупуване на системи за противовъздушна отбрана от Русия. Изданието посочи, че Техеран е сключил тайна сделка за оръжие с Русия на тази стойност, която включва ракетни системи „Верба" и 2500 ракети, като тази сделка е част от усилията на иранския режим да укрепи системата си за противовъздушна отбрана на фона на непрекъснатите заплахи от страна на САЩ и Израел за нанасяне на удар срещу страната.

„Файненшъл таймс" цитира документ, с който се е сдобил, както и източници, запознати със сделката, че Иран е сключил тази тайна сделка за оръжие с Русия, за да възстанови системите за противовъздушна отбрана, които са били сериозно повредени по време на войната през юни 2025 г. с Израел и САЩ.

По думите на изданието споразумението е било подписано в Москва през декември 2025 г., а доставките са планирани за периода между 2027 и 2029 г. Един от източниците обаче посочи, че има вероятност някои от системите вече да са били доставени на Иран, включително 500 преносими ракетни пускови установки от типа „Верба" и 2500 ракети. Цената на една ракета е 170 000 евро, докато цената на пусковата установка е 40 000 евро, като договорът включва 500 устройства за нощно виждане от типа „Могли-2", според изданието.

Иранският посланик в Москва, Казем Джалали, заяви пред иранската телевизия, че няколко скорошни полета от Русия са превозвали военни пратки.The Independent цитира думите му: „От години сключваме важни военни и отбранителни споразумения с Русия и не мога да не кажа, че тези пратки са доказателство за изпълнението на тези споразумения". Джалали не е посочил никакви други подробности.

Според „Файненшъл Таймс" руски транспортен самолет от модел Ил-76ТД е излетял от руското летище „Минерални Води" за Кердж в Иран поне три пъти през последните месеци, като е имало и още един полет в края на миналия декември, Изданието твърди, че Иран е получил до шест руски бойни хеликоптера от типа „Ми-28" през януари, като един от тях е бил използван в Техеран този месец.

Детайли за предаването на разузнавателна информация

Вестник „Вашингтон Пост" пише, че от началото на военните операции срещу Иран Москва е предоставяла на Техеран информация за местонахождението на американски кораби и самолети. Три длъжностни лица са разговаряли с източници на изданието при условие, че самоличността им няма да бъде разкрита поради деликатността на темата. Един от източниците е заявил: „Изглежда, че става дума за изключително всеобхватно усилие".

Скоро след началото на сблъсъците, способността на иранската армия да определя самостоятелно местоположението на американските сили значително намаля, а иранските сили изгубиха способността да проследяват движенията на американските сили, поради което използваха Русия за предоставяне на информация за целите, срещу да бъдат насочени атаките.

Тримата американски служители, които имат достъп до разузнавателна информация, заявиха, че от началото на войната в Иран Русия е предоставяла на Техеран информация за местоположението на американски военни съоръжения, включително кораби и самолети.

Анализаторите посочват, че обменът на разузнавателна информация съответства на характера на прецизните ирански удари срещу американските сили в Близкия изток.

Тези атаки са насочени срещу американската инфраструктура за командване и контрол, радарите и временните съоръжения. Една от тези атаки беше насочена срещу американски радар от противоракетната система „THAAD" в Йордания, както и в Катар и Кувейт, което доведе до смъртта на шестима военни.

През последните дни Иран удари и пункт на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) в американското посолство в Рияд, столицата на Кралство Саудитска Арабия.

Специалистът по руски военни въпроси във фондация „Карнеги" Дара Масикот заяви пред вестник „The Independent Arabia", че „Иран нанася изключително прецизни удари срещу радари за ранно предупреждение или радари отвъд хоризонта. Те правят това с голяма прецизност, като целят центровете за командване и контрол".

Иран беше един от основните съюзници на Русия по време на войната в Украйна, като сподели с нея технологията, необходима за производството на евтини безпилотни атакуващи самолети.

Руското отмъщение

„Руснаците добре осъзнават помощта, която оказваме на украинците, и мисля, че бяха изключително доволни от възможността да си отмъстят", заяви американски служител, запознат с подкрепата на Москва за Техеран.

Докато САЩ обсъждаха с Израел планове за започване на война срещу Иран, Русия увеличи доставките си на оръжие за иранския режим, въпреки продължаващата война с Украйна, а Техеран вече получи първите си учебни бойни самолети, бронирани превозни средства, леко стрелково оръжие и бойни хеликоптери.

Въпреки големия интерес, който предизвика сделката за новите руски преносими ракети за противовъздушна отбрана, не бива да се преувеличава тяхното влияние в настоящата конфронтация с Иран, тъй като това са оръжия с ограничени функции, подходящи само за много конкретни задачи. Системите „Верба" могат да се сражават с летателни апарати, летящи на ниска височина, като самолети, хеликоптери и крилати ракети, което означава, че те са ефективни само ако целите се намират непосредствено над иранска територия, а не на голяма височина – факт, който е добре известен на американската и израелската армия. Русия вече е доставила на Иран към 500 преносими системи Верба с 2500 ракети

По време на предишните си удари по ирански цели, включително 12-дневната война миналото лято, Израел изстреля повечето ракети от съседен Ирак, а не директно над Иран, за да ограничи вероятността от ответна реакция, Също така американските бомбардировачи „Б-2", които бомбардираха ядрените съоръжения тогава, летяха на височини, надхвърлящи обхвата на най-модерните системи за противовъздушна отбрана, и е вероятно САЩ и Израел да действат по подобен начин при нанасянето на удари срещу Иран в тази война, за да намалят възможните щети.

Според The Independent това означава, че руските системи са проектирани за съвсем различен вид бойни действия и могат да бъдат използвани ефективно само от иранските прокси сили в други части на Близкия изток, където те могат да се доближат до американските бази; въпреки това, дори и в този случай настоящите ирански безпилотни летателни апарати представляват по-сериозна заплаха.

Всъщност изглежда, че самата Русия е решила да прехвърли преносимите противовъздушни ракети „Верба" на иранците, тъй като тези оръжия вече не са от голямо значение в контекста на съвременните войни – освен всички други ограничения, те също не са подходящи за отблъскване на атаки с безпилотни летателни апарати, затова тези доставки не са повлияли на способността на Москва да води бойни операции на украинския фронт.

Освен това, новото съгласие за доставка на преносими системи за противовъздушна отбрана изглежда относително скромно в сравнение с известните военно-технически договори между Иран и Русия през последните години, а споразуменията за доставка на руските изтребители „Су-35" и атакуващите хеликоптери „Ми-28", подписани в периода между 2022 и 2023 г., бяха много по-значими, както от гледна точка на цената, така и от гледна точка на реалното въздействие.

Въпреки това доставката на новото оръжие остава от изключително голямо значение като доказателство за нарастващото военно сближаване между Русия и Иран. Техеран се стреми да придобие колкото се може повече разнообразно оръжие, което да укрепи, макар и частично, системата му за противовъздушна отбрана, а Русия е готова да му помогне в това начинание с всички налични средства.

През 2024 г. Техеран получи поне една ескадрила учебни самолети „Як-130" от Москва, на които иранските пилоти се обучават интензивно от две години насам, и изглежда, че през 2025 г. са били осъществени и нови доставки на тези самолети, тъй като военен транспортен самолет от типа „Антонов-124" е извършил поне четири полета до Техеран от Иркутск, където се произвеждат самолетите „Як-130". Също така през есента на миналата година се появиха нови подробности относно договора за изтребителите „Су-35", от които Русия трябва да достави 48 броя между 2026 и 2028 г.

През януари миналата година се появиха доказателства за доставка на Иран на руски бойни хеликоптери от типа „Ми-28" и изглежда, че иранските пилоти вече се обучават на тези машини и летят над Техеран, като е възможно Иран да е получил досега до шест хеликоптера от този тип.

Значението на разузнавателната информация

Анализаторите считат, че обменът на разузнавателна информация може да бъде най-практичната форма на подкрепа, която Москва може да окаже на Техеран в момента. Глен Хауърд, директор на фондацията „Саратога", специализирана в руската стратегия, заяви, че руските военни загуби в Украйна ограничават способността ѝ да изпраща основни оръжейни системи в Иран. В момента Москва се сблъсква с недостиг на оборудване и не е в състояние да запълни иранските пропуски в областта на радарите и самолетите, каза той. „Това означава, че най-важното и ценното, което Москва може да предложи на Иран сега, е обмен на разузнавателна информация в подходящ момент", добави Хауърд, като посочи, че Русия може също да подкрепи иранската кампания с безпилотни самолети чрез своя завод в Татарстан, и поясни, че безпилотните самолети „Шахед", разработени от Иран, се произвеждат в завод в град Алабуга под името „Джиран-2" с темп от около 3000 дрона месечно, което значително надхвърля местния производствен капацитет на Иран, който варира между 200 и 500 апарата месечно. Военен ирански дрон "Шахед", Русия вече ги произвежда в много по-гелеми количества от Иран СНИМКА: frontierindia

Анализаторът посочи също така снабдителния коридор, който минава през река Волга и Каспийско море, като според него той осигурява относително безопасен път за доставки между двете страни.

Хауърд смята, че руската разузнавателна подкрепа и логистичните връзки през Каспийско море могат да станат „необходими за оцеляването на иранския режим" при продължаване на конфликта.

Русия и Иран поддържат дългогодишни военни, политически и дипломатически отношения, а западните държави, които постоянно снабдяват Украйна, обвиняват Иран, че доставя на Русия голям брой безпилотни самолети „Шахед".

Защо Русия и Китай застават на страната на Иран?

Според редица източници, китайски и руски военни доставки пристигат в Иран в големи количества. Китайските доставки се превозват по въздух с военни транспортни самолети и по суша през Пакистан. В същото време през последните седмици в Иран са пристигнали най-малко четири руски транспортни самолета: 3 самолета от модел „Ан-124-100" и един частен самолет от модел „ТД Ил-76". Тези спешни логистични доставки от такъв мащаб сочат превоз на изключително важни технологии или тежко въоръжение.

Оцеляване, не победа

Ясно е, че Пекин и Москва не желаят САЩ да успеят да сменят режима в Техеран, тъй като загубата на Иран ще бъде не само силен удар за групата „БРИКС", но и ще има изключително негативно въздействие върху китайската инициатива „Един пояс, един път".

Следователно може да се отбележи, че Русия и Китай теоретично са в състояние да окажат значително влияние върху ситуацията около Иран, което би могло да смекчи враждебното напрежение между тях и САЩ и Израел. Чрез бъдещи съвместни усилия Русия и Китай могат, чрез използване на относително скромни ресурси, да създадат въздушен отбранителен „купол" от първи и втори ниво над Иран, което на практика ще доведе до налагане на зона за забрана на полети в региона.

Военният анализатор, специалист по военно разузнаване и ориенталист, специализирал в иранските въпроси, полковник от резерва Владимир Унишенко, заяви пред издание „The Independent Arabia", че военно-техническото сътрудничество между Русия и Иран е влязло в нова фаза след конфликта, избухнал миналата година между Иран и Израел. Той каза, че „12-дневната война" е била повратната точка.

Той поясни, че сътрудничеството обхваща почти всички видове въоръжени сили, включително съвременните системи за противовъздушна отбрана, както и участието на Техеран в разработването на руски безпилотни самолети, тъй като тази технология е позволила бързото разгръщане на модернизираните самолети, и добави, че „споразумението за стратегическо партньорство не е споразумение за колективна отбрана, затова страните не изпращат въоръжени части една към друга".

Военната позиция на Иран на фона на ескалиращия конфликт с Израел и САЩ показва, че страната не се бори за победа в традиционния смисъл, а за оцеляване – при свои собствени условия, и в този контекст всякаква подкрепа, било то разузнавателна или военна, колкото и незначителна да е, изглежда изключително важна.