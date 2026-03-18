ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Чиста храна - чудесно, стига да не е само по празници

Откритото месо без документи Снимка: МВР

Държавата влиза в познат сценарий - проверки и обещание за чиста храна, този път заради огнищата на шап и шарка в региона. Организират се проверки по границите и по пътищата, включват се МВР и жандармерията. Това звучи като мобилизация, което е похвално.

Но притеснително е признанието, че ситуацията по границите е била без контрол. Случаят с нелегалния внос и транжиране на животни показва, че месо с неясен произход стига до пазара. А нелегалният сектор се развива там, където институциите не работят ефективно и санкциите не се прилагат.

За потребителите рискът е двоен - както за здравето, така и за доверието. Защото ако месо с неясен произход може да стигне до трапезата, въпросът вече не е цената, а безопасността.

Акцията е правилна като сигнал и остава да се надяваме, че засиленият контрол не започват по празници и няма да приключи след тях. Ако мерките останат кампанийни, рискът ще се повтаря. Истинското решение е в постоянния контрол, проследимостта и реалните санкции.

Повече по темата четете тук.

Откритото месо без документи Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още от Редакционни

