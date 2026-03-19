Число на деня: 81% от българите вярват на джипито си, но не и на институциите - всеки 2-и доплаща за здраве

7 от 10 българи доплащат за лекарства, всеки 6-и е давал повече за преглед при лекар, а около 80% определят разходите за здраве като финансова тежест на семейството. Това показва национално представително проучване на Изследователски център “Тренд” по поръчка на Българския лекарски съюз.

81% имат доверие към джипито си, както и на специалистите (само с 2% по-малко). 6 от 10 души са доволни от работата на частните и държавните болници.

Но само 31% вярват на Министерството на здравеопазването, а около 2/3 от анкетираните посочват, че здравната каса не покрива нуждите на пациентите. Затова и доверието към нея е скромно - 32%. Всеки втори настоява тя да покрива образни изследвания, 37% искат повече профилактични прегледи и изследвания, също толкова са убедени, че НЗОК трябва да поема скъпи терапии и специализирани лечения, които досега не е заплащала.

За 1/3 от българите следва по-добре да са покрити и денталните услуги и лабораторни изследвания.

Близо всеки 5-и у нас се осигурява за здраве и от частни застрахователи, но към тях доверието като цяло е още по-ниско - 25%. 1 от 10 души проверява здравното си досие, като 12% от тях са открили в него нередности.

Гражданите виждат действащия модел на здравно осигуряване като несправедлив и негарантиращ равен достъп до качествено здравеопазване в различните региони на страната. Не смятат, че осигурява добро качество на лечението, затова не стимулира хората да се осигуряват върху реалните си доходи. А и няма контрол върху разходите и злоупотребите. Половината анкетирани сочат корупцията в системата като основен проблем, следва липса на кадри, лошо управление на лечебните заведения и недостатъчен контрол на качеството на услугите.

Добрата новина е, че близо 60% от българите са ходили на профилактичен преглед в последната година.