Проф. Герджиков е по немски подреден, по южняшки емоционален

Именитият юрист проф. Огнян Герджиков навършва 80 години днес. За него с любов и признателност говорят учениците му. Ето какво какво казва доц. д-р Таня Бузева, преподавател по Търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски":

Откога познавам проф. Огнян Герджиков? През целия си съзнателен живот. Винаги съм го познавала – от семинарите по гражданско право, през цялата ми професионална кариера като негова асистентка и доцент по търговско право. Свързва ни не само академичната кариера, но и едно дългогодишно искрено и много ценно приятелство.

Проф. Герджиков е безспорният доайен на съвременното българско търговско право. За всички юристи от последните 30 години той е олицетворение на Търговския закон и на школата, свързана със законодателството и преподаването на търговското право в България. С първия многотомен Коментар на Търговския закон през 90-те години той постави началото и досега продължава да е един от безспорните авторитети в тази област.

Блестящ цивилист, искрено отдаден на правото, при това с такава страст и посветеност, които са не просто забележителни, а са вдъхновявали през годините поколения негови студенти и последователи. У проф. Герджиков има едно необикновено съчетание на вътрешно усещане за система и подреденост, почти по немски образец, заедно с емоционалност и възторженост, типични за южняшките народи. Всички, които са работили с него - в академичната сфера или в законодателния процес, познават неговата изключителна прецизност като юрист, понякога до болка педантичен относно термини, правопис (не ценни книги, а ценни книжа!), сравнима единствено с пословичната му точност. Прецизност и подреденост, които са първата предпоставка за качествено законодателство, с които, за съжаление, все по-често се правят непростими компромиси.

Щастлива съм, че имах шанса и възможността да се уча от него и да вървя след него в професионалния си път. Макар че ми е казвал, че съм най-талантливата му ученичка, бях поласкана, когато ме покани да напиша предговора към неговата Търговскоправна поема от поетичния цикъл, с който проф. Герджиков увенча забележителната си кариера.

Като преподавател в Юридическия факултет той винаги ме е впечатлявал с уникалния си подход към студентите. С неповторимо умение да представи по интересен и разбираем начин и най-сложните и скучни правни институти, така че да събуди студентския интерес, с фокус върху същественото, а не върху детайлите, с апел да разбират и прилагат духа, а не буквата на закона. Винаги с голямо уважение и респект към студентите, и същевременно с много взискателност и съзнание за отговорността, която имаме към следващото поколение юристи, които обучаваме и които ще влязат в правораздавателната система. От него съм научила максимата при оценяване на студентите: ако отговорът е между много добър и отличен, оценката е отличен, за да бъде стимулиран студентът, а когато отговорът е между слаб и среден – оценката е слаб, защото откъслечно поназнайване не е достатъчно за юридическа диплома.

И най-важното - Огнян е забележителен човек. Човек на честта и на дадената дума, реалист, здраво стъпил на земята и с дълбоко чувство за справедливост. Изключително позитивно настроен към хората и към света, той не би изоставил приятел и не би подминал човек, на когото може да помогне. Безкраен ценител на красивото, на музиката и изкуството.

Необичайно за нашето време, но неизкушен от пари и власт. Човек без комплекси, уверен в онова което знае и може. Дори като председател на Народното събрание и като служебен министър-председател не промени отношението си към колеги и приятели, не загуби чувството си за хумор и самоирония. Аристократизъм, който могат да си позволят хората, които са личности, а не, които са известни само с временната си визитна картичка.

Проф. Герджиков е личност, която е гордост за нашето съвремие и от сърце му пожелавам на многая лета!