Проф. Герджиков има две безценни качества - добро сърце и способност да се удивлява

Гергана Паси

Проф. Огнян Герджиков

Именитият юрист проф. Огнян Герджиков навършва 80 години днес. За него с любов и признателност говорят учениците му. Ето какво казва Гергана Паси:

Моят скъп професор, колега и приятел Огнян Герджиков става на 80 години, но това няма никакво значение извън културния столичен календар. Той е един от редките човешки екземпляри, които са призвани да бъдат вечно млади по дух. Нямам съмнение, че това ще го следва до края на дните му, защото той има две безценни качества - добро сърце и способност да се удивлява.

Желая му само здраве и много поводи за истинско, човешко удивление - със семейството си и с голямата група от приятели, която е съхранил около себе си. Честит рожден ден, професоре!

Проф. Огнян Герджиков

