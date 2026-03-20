Как затънахме в морето от конспирации около “Петрохан”

Виждаме сляпо благоговение, свръхчувствителна и почти истерична защита на единствения заподозрян

Ще подходя малко по-отдалече, по-елегантно и дипломатично, но не мога да се сдържа, защото последните дни съм истински озадачена как публични личности, образовани, умни и с претенции за далновидност са нахлузили станиолени шапчици и неистово плуват в море от петрохански конспирации.

Първият признак на конспиративност е, че се делегират невероятни умения и нечовешки възможности на т.нар. служби, в които иначе никой не вярва, защото са много тъпи и не могат да си вършат работата. Излиза, че хем са малоумни, хем някак си са успели да очистят 6 души на две различни места, без жертвите да им противодействат и без да оставят никакви следи след себе си.

Самоубийствата се оспорват с въпроса: “Защо им е било да го правят на две места?”. Но тук отговор дава София Андреева, която идеално обясни йерархията в групата. За мен е твърде вероятно и първите трима да не са знаели, че останалите ще последват съдбата им, иначе биха противодействали на убийството на двете момчета.

Всъщност много по-логичният въпрос е: “Защо му е било на някого да ги убива на две различни места и да инсценира самоубийства?”. Едва ли има “служба” по света, притежаваща капацитета да извърши такова чудо. И за какво им е на “службите” да го правят, щом иначе версията за дървена мафия, наркокартели и т.н. щеше да е безспорна и непоклатима. По този случай работят над 100 човека от различни отдели, външни експерти и учени, събрани заради опита, титлите и дипломите си, повечето от които не се познават помежду си.

Наистина ли вярвате, че най-тъпата умна висша “служба” ги е събрала на едно място и им е заповядала: “Ние

пратихме Невидимия да очисти 6 човека

на 2 места, но вие ще кажете, че са се самоубили!”. И учените отговарят: “Да, разбира се, няма проблем, плюем на авторитета и дипломите си веднага”. После най-тъпите умни служби пускат на воля фалшифицирани записи от камери, чиято достоверност може да бъде проверена от всеки за 3 минути.

На всичкото отгоре вече се прокрадва конспирацията, че има още 2 трупа в лицето на Деян и жена му. А аз се питам, ако те действително са изчезнали, няма ли първи баща му да бие камбаната, който е дипломат от кариерата? Или е по-вероятно да му е помогнал да се покрие, за да го откъсне от цялата дандания?

И в този ред на мисли стигаме до ДС казуса и си задаваме въпроса: “Как така всичките тези бащи, като се започне от родителите на Калушев и Деян и се мине през бащите на дарителите им, са толкова лоши, а децата им са безрезервно добри, самостоятелно преуспели и неподлежащи на никакви съмнения?”. Тук бих се отплеснала и към “сърчица за Благо”, но ще ви го спестя.

Извън съвпаденията съм абсолютно на мнение, че децата не могат да отговарят за родителите си, както и че не всеки агент на ДС е лош. Във филмите за Джеймс Бонд сюжетите се въртят около спасяването на списъци с тайни агенти на МИ6, а тук нашите 007 ги изтъпанихме на мегдана наред с най-долните доносници и клюкари. Но толкова си можем.

Извън медийния шум по стечение на обстоятелствата разговарях с доста хора, които ми дадоха разнообразна информация от първо лице:

Мой близък, познавал Калушев, ми сподели, че преди години, когато го е посетил в Мексико с идеята след това да продължи към Панама, е бил притиснат от ламата да не заминава и да остане при него, включително с есемес, че ако си тръгне от Мексико, ще умре.

Калушев просто не е търпял възражения

и се е чувствал достатъчно вездесъщ да прилага всякакви практики за постигне на целите си. В случая не е успял.

Моят приятел си е бил камшиците и до днес е жив и здрав, макар и с неприятен спомен от онзи есемес, който още пази.

Не само от него разбрах, че всъщност в пещерняшките среди изобщо не са кльопали Калушев, особено предвид това, че е правил явни саботажи на чужди акции и открития, за да ги припише на себе си. И не става дума само за Атанас Русев.

Така че, докато се е изявявал като малък бог в собствената си затворена общност, той е бил тотален аутсайдер сред пещерняците, екстремните спортисти, както и сред истинските будисти по света и у нас, които официално са се дистанцирали от него и отричат вероучението му.

Много от тези хора са дали показания и тяхната информация е част от разследването.

От друг човек, който е наясно с процедурите, разбрах, че при наличие на самоубийство по протокол автоматично започва да се води разследване за "прикрито убийство". Демек от ден първи се разследва фалшифициране на самоубийство и няма само една версия "Самоубийство", както твърдят защитниците на ламата.

Работата е там, че криминалистите търсят, но не намират улики за чуждо присъствие на нито едно от двете местопрестъпления. Има само фалшиви новини и недоказуеми предположения на съмнителни сайтове и самозвани интернет следователи, подхранвани както от недоверието в институциите, така и от съпричастност към чисто човешкото страдание на близките на жертвите. И тук стигаме до близките. Аз искрено им съчувствам, защото няма по-страшно от това, родител да надживее детето си.

Като гледам и слушам майчицата на Ники, сърцето ми се къса. Но в същото време не мога да разбера тази

самоотвержена защита на единствения заподозрян,

колкото и да са били близки. Ако на мен примерно брат ми е разследван, особено ако е единствен заподозрян за престъпление срещу детето ми, аз, колкото и да обичам и да вярвам на брат си, най-малкото ще се сниша, докато обстоятелствата не се изяснят окончателно. А тук виждаме едно сляпо благоговение, свръхчувствителна и почти истерична защита на единствения заподозрян не само за гибелта на 5 човека, но и по предишни сигнали към него от всякакво естество. И въпреки всичко неговата личност се издига в абсолютен култ и за да бъде защитен, се съставят най-различни изкривявания на фактите именно от хората, които са най-засегнати от неговите действия.

Даже Левски не успя да бъде канонизиран

заради подозрение за убийството на овчарче, а тук говорим за тотална масакра (от англ. massacre - масово убийство - б.р.) и следи, които водят само и единствено към един човек. Интересното е, че поданиците на Калушев са само майките и един баща на двете момчета. Другият баща, който е издирвал детето си по Мексико и се е конфронтирал с ламата през годините, както и роднините на първите три жертви, нямат претенции към разследването.

Другото, което ми прави впечатление, е, че в мъката си майчицата на Ники непрестанно подава грешна информация, която безрезервно се понася по крилете на съпричастието. Тя започна с твърдението, че групата никога не е притежавала оръжия, а са имали само пушки за пейнтбол, но впоследствие се оказа, че едно от регистрираните оръжия е на името на собствения син.

Тя обяви и че на записите от камерите не се вижда час, затова са фалшиви, и оттам потръгнаха милион теории на конспирациите. Паралелно каза, че през годините много неща е разбирала впоследствие, защото "синът искал да я предпази". Това не означава ли, че всъщност е била в тотално неведение?

Всичките доводи са много далеч от данните на официалното разследване и наистина долавям липса на рационални решения както сега, така и приживе на милото дете. До такава степен усещам идентично отношение на двете майки към Калушев, че стигам до извода, че ако Ники беше жив и бе споделил с майка си подобни на Валери твърдения, то тя би реагирала към сина си така, както София Андреева го е направила към своя. На тях дори да им покажат записи от възстановените DVR-и как тримата в хижата се прострелват и как Дечо отървава Ивей от мъките му след неуспешния опит, те няма да повярват. Както няма да повярват във външна втора и пета експертиза.

Толкова голямо е било влиянието на Калушев над тези жени.

И за финал - колкото и цинично да звучи, бих предпочела 5-те жертви да бяха убити от мафиоти и тайни служби, отколкото да постъпят така сами със себе си. Искрено вярвам, че Ивей, Дечо и Пламен са били разкошни, чувствителни хора, самотници един без друг, но силни заедно.

Не са заслужили такова нещо по никакъв начин

А децата... Толкова красиви, всестранно развити и надраснали възрастта си... Ала и те са били самотници извън тази общност.

Мисля, че животът, който са имали, колкото им е отнел, толкова и им е дал. Волни птици пред света, ларви в собствената си капсула... Прекрасни, разкошни, различни... наистина е трагедия.

И точно затова справедливостта трябва да възтържествува, колкото и да е горчива. И дори някои да повтарят, че никога няма да разберем, всъщност съвсем скоро кристално ще узнаем всичко, защото е пределно ясно.