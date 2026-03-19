Кампанията, която ще изпрати новите 240 депутати в парламента – пак под знака на войната като през 2022 г.

На 20 март започва поредната предизборна кампания, която ще изпрати новите 240 депутати в 52-ото народно събрание. Кандидатите са вече ясни - 4786 души (1439 жени и 3347 мъже). Което означава, че 20 души ще се борят за едно място. Това предполага, че гражданите, които ще отидат да гласуват на 19 април, ще имат много възможности за избор.

Така обаче е на теория, на практика в днешно време хората избират онези, които им се виждат най-приемливи. И със сигурност твърде малко като процент са избирателите, които ще се задълбочат в политическите платформи на партиите. В последните години изборите у нас се решават от т.нар. твърди партийни ядра. А твърдите ядра не питат каква е програмата на партията. Те гласуват за “своите” и толкоз.

Този път заради влизането на бившия президент в политическата надпревара мнозина предричат, че това ще активизира негласуващите.

Някои дори допуснаха, че кампанията за нов парламент ще върви по две паралелни писти. В едната ще вървят официални послания - европейски, атлантически, социални, с грижа за бедните, за слабите, за по-добро здравеопазване и образование. Въобще всичко, което публиката трябва да чуе.

Жалко ще е, ако през социалните мрежи се активизира втори пласт - очерняне на политическия противник до измислени по холивудски или дори на читалищно ниво всякакви измислици, които “да хващат окото” на избирателя. И ако тръгнат компромати, очебийни удари под кръста и повсеместен хейт.

Често публиката в социалните мрежи трудно различава гърмежите на черешовото топче от тези на свръхзвукови балистични ракети. И приема всичко поднесено за 100-процентова истина. Резултатите от такива послания са всеобщо недоверие, разделение и в крайна сметка - по-ниска активност пред урните.

А иначе изглежда, че и тези избори (както през октомври 2022 г.) ще минат под знака на войната, която вече удря по джоба избирателите. Тогава беше войната в Украйна, сега е тази в Близкия изток.

Остава да видим дали избирателят ще прояви повече разум, а не само силно да люби и мрази като фен, когато гласува кого да изпрати в парламента.