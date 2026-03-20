Даниел Панов: След нулеви години стартирахме 60 проекта за инфраструктурата във Велико Търново

Предстои довършване на ул. "Крайбрежна" с изцяло нова концепция – пешеходна и рекреационна зона и приобщаване на река Янтра, казва кметът на града

Категорично санирането трябва да продължи 100% безвъзмездно за хората

- Г-н Панов, как бихте определили изминалата година за Велико Търново?

- 2025-а беше проектна година. Трябва ясно да се каже – след няколко нулеви години

правителството на Росен Желязков свърши много работа с общините и се отпуши работата ни

– по програмата за общински проекти, по плана за възстановяване и устойчивост, по новите оперативни програми. Това позволи за Велико Търново да дадем началото на 60 ключови проекта за инфраструктурата. Тук говорим за ВиК, улици и големи нови паркинги, а също за пътищата към селата, за нови паркове и зони за отдих, за обновяването на Двореца на културата и спорта "Васил Левски" и изложбените зали, за училища и детски градини.

Първата част от проектите вече се реализира, друга ще тръгне тази година, планирани са много инвестиции в следващите 2 г. Над 25 млн. евро ще бъдат инвестирани в по-добрия облик на града само за 2026 г.

- Как се справя общината без редовен бюджет в условията на превалутиране в евро, растящи цени и инфлация?

- Общината не може да си позволи лукса да спре и да чака политическа стабилност в държавата. Нямаме право на "политическо прекъсване". Дори при извънредни ситуации или политическа криза всеки ден осигуряваме вода, транспорт, социални услуги, училища и детски градини, чистота, грижа, сигурност. Всичко това е ежедневието на хората. Имаме ли избор да не се справим? Нямаме.

Колкото по-рано бъде приет редовен бюджет, толкова по-добре за общините.

Трудно се работи с удължителен бюджет и с ограниченията, които се създават

Не че не сме се справяли – през 2022 г., когато тогавашното правителство не ни чуваше за рекордно високите цени на ток, горива, услуги, пак се оправихме. Бяхме принудени да гасим лампите по улиците и да се чудим откъде да намерим средства за отоплението на детски градини, старчески домове.

Хората и тогава, и днес виждат държавата единствено в общините. Неслучайно в съзнанието им кметът е този, който трябва да реши всеки проблем или е виновен за всичко.

- Засяга ли това изпълнението на проектите, финансирани по Инвестиционната програма за общините към държавния бюджет и кои от нея изпълнихте през 2025 г.?

- Общинската програма също е повлияна от политическите процеси и нестабилност. А не бива. Защото смисълът й е да се създаде средносрочен хоризонт на общински инвестиции и всяка община да си подава проектите съобразно техническа готовност и собствено приоритизиране. Независимо коя политическа сила е мандатоносител и гръбнак на мнозинство в НС. Ако има пример за безпартийна смислена инициатива в посока децентрализация, това е именно програмата за общински проекти.

Благодаря на народните представители от ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, "ДПС-Ново начало" и "Има такъв народ", които припознаха предложенията на общинните и ги защитиха в Народното събрание при гласуването на втория удължителен бюджет. Тези промени ще позволят сравнително нормален живот в общините, ще ни позволят да имаме капиталови програми за 2026 година, да имаме културни календари и спортни събития, социални услуги и програми.

Общините ще получат подкрепа разходите за електроенергия, горива и улично осветление – няма да ни се наложи да гасим лампите и да се чудим как да плащаме отоплението в детските градини и старческите домове, както през 2022-а година. Без промените рискът от блокиране на местната власт беше реален.

Конкретно за миналата година се изпълняваха проекти за над 15 км общински пътища, стартира основният ремонт на една от възловите улици в града, където се сменят и старите 40-годишни водопроводи, започна проектирането на нов 30-километров водопровод към всички населени места в общината, които са западно от града. Голяма част от дейностите, които ще се случат като строителство през настоящата година, също са резултат от проектиране и осигуряване на пари по програмата за общините.

- Казвате, че приоритет за тази година са инвестициите във ВиК инфраструктура, но кои са най-мащабните реконструкции, които предстоят за справяне с евентуална водна криза?

- Искам ясно да подчертая –

да се говори за водна криза във Велико Търново, е популизъм и всяване на страх

Язовир "Йовковци", който снабдява града ни и общо 8 общини в 2 области, е пълен 76%. Инвестициите във ВиК сектора са приоритет още от първия ми мандат – от 120 км водопроводи във Велико Търново досега сме сменили над 60 км. Остават още толкова. Само тази година имаме близо 10 км водопроводи, които ще обновим.

Отделно проектираме цялата деривация между Велико Търново и Емен, която захранва всички села на запад от града. С най-големи загуби от цяла област са Горна Оряховица и Стражица. Хубаво е, че колегите и в тези две общини работят по ВиК проекти.

Две са селата на воден режим – Ресен и Никюп. Те са на собствени водоизточници. И там се работи по нови каптажи, удълбочаване на съществуващите кладенци и най-важното – цялостна реконструкция на вътрешните водопреносни мрежи. Проектите са част от инвестиционната програма за общините, тази година започваме с Никюп.

- Къде ще са мащабните строителни площадки през тази година и имате ли решения за проблемите с трафика при затваряне дори на една улица или кръстовище?

- Около 10 км са планираните за основен ремонт улици. Част от тях се правят и сега - ул. "Мармарлийска". Продължаваме с района около МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" и стадиона, както и в кв. "Колю Фичето".

Ще има затруднения с трафика, апелирам към търпение. Всички искаме да няма дупки, да няма ВиК аварии, тротоарите да са равни, асфалтът да е гладък и нов. Ще въведем възможно най-приемлива временна организация на движение.

- Кога градът ще има нова автогара?

- Техническият проект за новата автогара вече е готов. В момента е на етап съгласуване с експлоатационни дружества и институции. Веднага след това го подаваме за финансиране по програмата за общините. Ако всичко е наред и няма забавяния заради политическата криза, строителството може да започне още тази година.

- Анонсирахте и старт на 3 мегапроекта по програма "Развитие на регионите", какво предвиждат те и на каква стойност са?

- Трите проекта са за повече от 26 млн. евро от ЕС.

Единият проект е за инфраструктура и градска мобилност

Пешеходен тур “Духовни светини на столичния Търновград” ще има на празника в Асеновия квартал под Царевец. По него имаме рехабилитация на 7 км улична мрежа – т.нар. западен обход на Велико Търново, който включва районите "Козлуджа" и "Дълга лъка" покрай кв. "Чолаковци", както и свързване на кварталите "Варуша" и "Картала". Също 3 многоетажни паркинга в големите квартали, закупуване на още електробуси и подвижен състав за контрол на движението и паркирането.

Вторият проект дава зелена светлина на дълго очакваното довършване на ул. "Крайбрежна" с изцяло нова концепция – пешеходна и рекреационна зона с велоалея, пространства за култура и приобщаване на река Янтра към градския и културния живот, както и рехабилитация на довеждащата инфраструктура към парк "Света гора", включително и на главната паркова алея от студентските общежития към сърцето на парка.

Третият проект е насочен към малките населени места. Над 3 млн. евро ще бъдат инвестирани в съвременно видеонаблюдение във всяко едно от 36-те населени места – кметства и кметски наместничества, а в 12 от тях ще бъдат реализирани и дейности по инфраструктурата.

- Как върви санирането и кога според вас собствениците на старите къщи също ще могат да кандидатстват за безвъзмездно обновяване?

- Във Велико Търново сега се санират 16 блока. Предизвикателство са кратките срокове, но изпълнителите ще се справят. Експертите от общината са в непрекъснат контакт с етажната собственост и с фирмите, които работят, за да се решават бързо всички текущи въпроси.

Категорично смятам, че санирането трябва да продължи – така, както правителството "Желязков" планира – с нова национална програма с хоризонт 2026-2029, 100% безвъзмездно за хората. Това е шансът за блоковете в резервните списъци – само във Велико Търново са 32. Идеята за фонд, чрез който да се отпускат грантове за еднофамилните къщи, е много добра и трябва да се реализира.

- Две тревоги като че ли белязаха ежедневието на търновци през м.г. – намаляващото ниво на яз. "Йовковци" и свързване с алтернативен водоизточник, и цапащият завод за дървесни плоскости. С воден режим засега се разминахме. "Кроношпан" бе принудително спрян, но отскоро комините пак пушат. Смятате ли, че следващото правителство ще има волята да ви подкрепи в защита интереса на гражданите?

- Язовир "Йовковци" спадна сериозно през 2025 г., но въпреки сушата, дори през есента нивото му не е падало под 50%. Това даде повод за

много фалшиви новини и дезинформация

След като валежната обстановка през януари и февруари бе нормална, за два месеца нивото се качи до 76%. Толкова вода в язовира не е имало поне от 3 г.

Както неведнъж съм споменавал – Велико Търново има и алтернативен вариант, по който работихме усилено с МРРБ през 2025 г., и това е язовир "Александър Стамболийски" и преобразуването му в питеен.

С предишния министър Иван Иванов имахме много добра комуникация, възложено бе прединвестиционно проучване, набелязани бяха мерки – обновяването на западната деривация от В. Търново до Емен, по което общината работи, пречиствателна станция на "Ал. Стамболийски" и връзка от язовира до Емен.

И ако за Велико Търново и общината това е алтернативен и резервен вариант, за общини като Павликени, Сухиндол и дори Полски Тръмбеш именно язовир би прекъснал дългогодишната суша в редица села. Проектът трябва да продължи да бъде приоритетен и да се разглежда вкупом и с реконструкцията на напоителните канали към земеделските земи.

За "Кроношпан" винаги съм бил ясен – заводът трябва да спре да изпуска миризми

Не може да има стотици сигнали за миризми и те да казват, че няма проблем. Преди дни инициирах среща с министъра на екологията Юлиян Попов. Настоях държавата спешно да вземе мерки за недопускане на миризми от завода и да намали още стойностите на пределно допустимите норми на емисиите. Казано по друг начин – да задължи завода да не изпуска миризми и ако иска да работи, да внедри най-модерните европейски модели за пречистване.

- Отрази ли се това на бизнесклимата, има ли интерес от нови инвеститори?

- Проблемите с "Кроношпан" не са битка срещу инвестициите. Всеки инвеститор е добре дошъл. Просто искаме спазване на европейските екологични стандарти. Животът и здравето на хората са на първо място. Инвестиционен интерес има – чужди високотехнологични компании търсят големи халета. Но ключов остава въпросът с пътищата. Не бива да се спира и за ден строителството на магистралите "Хемус" и "Русе - Велико Търново" с продължение към Южна България.

- А какви са вашите наблюдения за местната икономика, като имаме предвид, че туризмът е водещ отрасъл?

- Туризмът си остава един от основните отрасли, които определят структурата на местната икономика, както и всички свързани услуги и дейности.

Грижата за историческото богатство, богатият културен календар с утвърдени международни фестивали, нови и нови събития за все по-широка публика остават наш основен приоритет. Както и разширяването на туристическите атракции с нови обекти - като плановете за крепостта "Трапезица".

Стараем се да привличаме големи международни събития като Giro d'Italia

– това е невероятен шанс за реклама на Велико Търново. Кандидатстването за европейска столица на културата 2032 също е начин да стимулираме целия бранш, а с това и икономиката в двата региона – Велико Търново и Габрово. Оставаме отворени към всяка компания в сферата на леката индустрия и на високотехнологичните производства. А в подкрепа на бизнеса съдействаме за международни контакти и пазари.

- Кога ще започнат новите реставрации на хълма Трапезица, за да се превърне втората столична крепост в новото бижу?

- Стъпка по стъпка планираме цялостната реставрация на крепостта "Трапезица". В момента е обявена процедура по Закона за обществените поръчки, избира се изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект за консервация, реставрация и адаптиране на археологическите структури в целия южен и източен сектор. Акцентите в проекта за реставрация са знаковите представителни сгради, църковният комплекс, църква №8, пазила близо 2 века мощите на св. Иван Рилски, крепостните стени срещуположно на Царевец, изграждане на още туристически алеи и подход от Каменния мост в кв. "Асенов" до южната кула.

Щом проектът бъде готов, веднага ще го подадем по целевите програми на Министерството на културата.

- Очаквате ли бум на гостуванията на политици във Велико Търново в празничния ден?

- Велико Търново е град, който не е точка на картата на България. Велико Търново е историческата, културна и духовна столица! Символ на държавността и на българския дух. Съвсем естествено е на празника на града ни да има държавници, общественици и политически фигури. Защо обаче тези политици – с малки изключения сред тях, идват само когато сме в предизборна кампания, е въпросът, който аз отправям към тях.

Велико Търново е град, който заслужава държавническо отношение!