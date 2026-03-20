Как синоптикът Минчо Празников подари чадър на баща ми след грешна прогноза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върти се в ефира: "Отиде си Минчо Празников". Не много реагират. Бил синоптик. Ми добре - дошло му е времето.

Малцина вече помнят, че за първи път той се появява на екран през 1977 година и става най-разпознаваемият синоптик в продължение на 30 години. За последно в такава роля е преди цели 16 години, а колко вода изтече от тогава... В неговата кротост и тишина рядко го търсеха.

Той беше мило и спокойно лице, запазена марка след новините. Стоеше прав до нарисувана в различни нюанси карта, която години наред гледахме само в черно-бяло и с палка посочваше зони с ниско и високо атмосферно налягане.

В онези години в студията няма климатици и е ужасно топло. Затова костюмираните говорители влизат в последния момент. Веднъж обаче, поради някаква причина камерата клюмва надолу и се оказва, че Празников е по костюм, вратовръзка и... по боксерки.

Една вечер баща ми се прибра от работа у дома със сгъваем черен чадър - тогава повечето чадъри си бяха прави и толкоз. Личеше, че е в приповдигнато настроение:

- Познайте! Познайте от кого ми е този чадър!

- Ми...не знаем, тате!

- Ама опитайте, де!

- Е... да не си го намерил?

- Нищо подобно! Подари ми го Минчо Празников!

Ахнахме. А в прогнозата на синоптика нямало дъжд и докато баща ми чакал подгизнал на спирката, го видял. Отишъл до него и казал:

- Предвидихте, че няма да вали и аз не взех чадър. Вие защо сте с чадър в такъв случай?

- Защото е късна есен и е нормално да завали. - отговорил Празников.

- Ама и това не го казахте! - протестирал баща ми.

- Добре де - отвърнал Минчо - аз поседях с чадър, ето Ви го и на Вас. - и му го подал.

Дълги, дълги години баща ми с гордост грижовно прибираше чадъра в работното си куфарче. Накрая чадърът се счупи, но татко го прибра на сушинка в килера - беше служил вярно.

А и прогнозата на Празников често звучеше напълно честно: "Утре ще вали тук-там"

Веднъж той прогнозира "Утре ще вали в почти цялата страна."

Хората, разбира се, се подготвят – чадъри, якета...

И на следващия ден: слънце навсякъде. Нито капка дъжд.

На другата вечер Празников излиза в ефир, напълно спокоен и със същия мек тон и казва : „Както виждате, валежите... се разминаха със страната."

Е - и утре времето както обикновено ще бъде преобладаващо.

Поклон, Минчо Празников.

От Фейсбук.