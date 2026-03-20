Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден

Днес е един прекрасен ден, защото най-накрая се наспах. Снощи в 00 часа официално започна предизборната кампания, така че от днес парламентът не заседава и сега цял месец няма да ми се налага да съм там от 9 сутринта, за да слушам врели-некипели.

За вас обаче започва мъката, защото от същия час започна поредната порция маратонски клетви в баби, в бебета, в майки, в кучета... Отвсякъде ще ви обещават по-високи пенсии и детски, бизнесът да процъфти, от чужбина да ни замерят с пари, завод във всяко село, магистрала до всяка махала и въобще може да си помислите, че сте на прага на рая.

