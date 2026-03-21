Ралф Бартолайт: Не допускаме опити за влияние – нито отвън, нито отвътре

Телевизията остава силна при новини, големи събития и развлекателни формати – но вече съществува едновременно и в дигиталната среда, казва главният изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия Груп”

Би Ти Ви започва кампанията “Избори 2026: България решава” със специално студио, дебати и интерактивно събитие в центъра на София

Младите хора не са спрели да се интересуват от новини – просто ги търсят на други места

Ралф Бартолайт има над 20 години висш управленски опит в ProSieben Sat.1 Media SE, последно като главен директор за специални проекти на групата. Бил е в ръководството и надзорния съвет на медийната група и нейните активи, включително TV 2 Hungary, PlutoTV в Лос Анджелис, maxdome и Joyn в Мюнхен.



Преди това е работил като журналист във "Франкфуртер алгемайне цайтунг" във Франкфурт, кореспондент и началник на бюрото на германската агенция "Дойче прес агентур" (DPA) в Москва и Лайпциг.



Роден е в Германия, завършил е източноевропейска история в Университета в Хамбург и Майнц, притежава MBA степен по икономика от Университета в Санкт Гален в Швейцария и е завършил Advanced Management Program (Разширена програма за управление) по международни медии в университета IESE в Барселона и Ню Йорк. Говори свободно немски, английски, руски и френски език.



От 1 януари 2023 г. е главен изпълнителен директор на "Би Ти Ви Медия груп".

- Когато новините са най-важният сегмент в една политематична телевизия и са част от влиянието върху общественото мнение, няма как отразяването на предизборната кампания в страната да не бъде подготвяно много старателно. По този повод Би Ти Ви организира специално студио и събитие на 23 март, какво ще представлява то, г-н Бартолайт? Предвиждате ли нови или извънредни рубрики извън обичайните публицистични предавания в програмата?

- Ще открием предизборния период с уникално по рода си мащабно телевизионно събитие. В предаване на живо ще говорим за историята, настоящето и бъдещето на България през изцяло нов подход и цветно триизмерно шоу в центъра на София. В коментарно студио водещите Светослав Иванов и Златимир Йочев заедно със специалните ни гости ще дискутират очакванията на хората от предстоящите избори, реалните проблеми и предизвикателства пред нас като граждани. Паралелно с това зрителите ще могат да видят и уникален интерактивен 3D спектакъл върху фасадата на Национална галерия “Двореца”, който проследява ключови моменти от българската история, в които страната е била поставена пред решаващи избори. Ще има и интерактивен елемент - всеки, който иска, ще може да се включи в спектакъла, като

сподели в каква България иска да живее и да види посланието си на фасадата на “Двореца”

Кампанията на Би Ти Ви ще продължи във всички актуални предавания и дигитални платформи с тематични дебати, лидерски и заключителен дебат, както и интервюта с водачи на листи и кандидати. Целта е да информираме честно, задълбочено и обективно зрителите, така че да помогнем да направят своя избор на 19 април.

- Как ще гарантирате баланс и обективност в отразяването, след като едва ли е възможно в студиото да влязат представители на всички партии и коалиции, регистрирани за изборите? Какъв ще е критерият ви за подбор?

- Нашата редакционна политика не допуска “бързи писти” за никого. Критериите и правилата за подбор са прозрачни и предварително ясни за всички - и за участниците, и за аудиторията.

Поканили сме парламентарно представените политически формации, както и формациите, които според оповестените изследвания на социологическите агенции, с които Би Ти Ви работи, получават електорална подкрепа, близка до или надхвърляща изборната бариера от 4% за влизане в Народното събрание. Равнопоставеността е гарантирана и зрителите могат да следят дебатите на живо.

- В края на миналата година Би Ти Ви се раздели с Мария Цънцарова - качествен журналист и доста популярно телевизионно лице. Какви бяха причините?

- Няма повече да коментирам конкретния казус не защото смятам въпроса за неудобен, а защото вече сме представили нашата позиция. Телевизията e преди всичко екипна работа, която се базира на стандарти и създава доверието навън - нашите зрители.

- Имаше ли политически или икономически натиск върху решението на телевизията - такива съмнения се появиха веднага след напускането на Мария Цънцарова? Още повече че подобни стресови ситуации близо до изборите не се случват за първи път в Би Ти Ви. На последните местни избори през 2023 г. вие на практика поехте ръководството на новините в Би Ти Ви, след като тогавашният шеф Антон Хекимян стана кандидат за кмет на София.

- Категорично не!

Имаме ясно изградена система за отстояване на редакционната независимост,

работим в тясно сътрудничество с редакционния съвет на CME (компанията, собственик на Би Ти Ви - б.р.) и спазваме най-високите европейски стандарти за новини. Напълно разбираме, че в бурния политически период, през който преминава България, а и светът, чувствителността на гражданите се изостря. Мненията се поляризират и през тази черно-бяла призма е много лесно да се изкриви перспективата и да се търсят задкулисни игри навсякъде.

Като журналист съм наясно, че каквото и да кажем по темата, то няма да бъде възприето като чиста монета от всички. Не допускаме никакви опити за влияние - нито отвън, нито отвътре. Затова виждам само един начин да го докажем – като продължим да правим това, което правим - обективна и честна журналистика.

- Големият плюс за качествените и големи медии е, че са гаранция за достоверността на информацията, която дават на аудиторията си. В тази връзка как телевизията стига до младото поколение, което все по-рядко я гледа, но пък черпи информация от социалните медии и от дигитални източници?

- Хубавата новина е, че младите хора не са спрели да се интересуват от новини – просто ги търсят на други места. Стрийминг платформите и алгоритмите предлагат нов модел, по който аудиторията намира информация. Ако искаме да помогнем тази информация да е достоверна, големите медии, както ни определихте, трябва да вървят в крак с новите технологии и променящите се навици.

Ние работим много усилено, за да може нашето проверено съдържание да присъства активно онлайн - в мобилни платформи, социални мрежи и дигитална среда. Създаваме все повече кратки видеоформи, които са удобни за бързо потребление, без компромис с журналистическата достоверност.

Паралелно с това развиваме образователни инициативи за медийна грамотност и организираме посещения на ученици и студенти в телевизията, за да покажем как се създават новините, колко лесно е да попаднеш в капана на фалшивите новини и какво стои зад процеса на независимата журналистика. Благодаря на колегите в нюзрума, които отделят това време с голямо желание.

- Стрийминг пазарът се променя динамично и големите платформи търсят обединяване на услуги. Възможно ли е това да се случи на българския пазар и как?

- С VOYO вече имаме добре наложена марка в областта на стрийминг услугите. Както видяхте още от началото на сезона, ние въведохме изцяло нов подход за зрителите и българския медиен пазар.

Предлагаме нашите локални продукции с до 7 дни по-ранен достъп преди ефир. Това е напълно нов начин за аудиторията да се наслаждава на нашите продукти. И първите реакции са много обещаващи.

Ние сме единствената местна стрийминг платформа, която предлага всички продукти на български език, без рекламни паузи и със стотици предавания с предварително излъчване. Това е много ясно позициониране и ново уникално предложение на този пазар.

- Още една тема ни доближава до световните новини и медии и това е войната в Близкия изток. Вие сте бивш международен кореспондент и сте следили отблизо глобални кризи. Как медиите у нас отразяват войната и дали аудиторията получава достатъчно контекст и анализи, а не само информация?

- Въпросът ви е много важен. Медиите носят отговорността, освен да предоставят проверена информация, и да избягват прекаленото опростяване на сложните геополитически процеси. Знаете, че аз самият дълго време бях международен кореспондент. Затова съм много щастлив, че точно преди една година подкрепих идеята на нашия екип да стартираме програмата “bTV Светът” - едни от най-добрите международни редактори и кореспонденти следят развитието на събития по оста Изток-Запад в светлината на значението им за България. Интересът на зрителите е много голям. Освен това в Би Ти Ви работи

Светослав Иванов – един от най-добрите новинарски и дипломатически кореспонденти

в страната. Светльо и неговият екип много успешно представят актуалните събития в рамките на 120 минути и помагат на зрителите да ги видят в по-широк контекст през анализи и коментари.

- Само преди седмици стартира пролетният сезон на Би Ти Ви, в който вече излъчвате новата продукция “Моята кухня е номер едно”. Как си обяснявате интереса към кулинарни предавания, защо има толкова много?

- Знаете, че “Моята кухня е номер едно” е само една от най-популярните ни локални продукции в праймтайма наред с вечно актуалния формат “Ергенът” и прекрасното предаване “Бригада Нов дом”. Кулинарните формати са атрактивни навсякъде по света, защото съчетават състезание, емоция и лични истории, а храната е тема, която обединява различни поколения зрители. “Моята кухня е номер едно” предлага

изпитаната рецепта от състезание, лични истории и много характерни участници

в модерен вариант. Би Ти Ви има голям опит в налагането на успешни световни формати на българския пазар и вярвам, че продължаваме тази традиция.

- След своеобразния бум на български сериали преди години сега Би Ти Ви отново продуцира и вече излъчва новия "Вяра, Надежда, Любов". Как избрахте да го правите и какви са очакванията ви от него?

- Тук също трябва да кажа, че лично аз съм много доволен, защото подкрепих идеята на програмния ни екип да пусне нов български сериал след известно прекъсване. И ще ви кажа, че бях поразен от качеството. Разказването на историята, актьорският състав, сценографията и не на последно място страхотното заснемане! Мога само да препоръчам на всички да гледат сериала “Вяра, Надежда, Любов”, който е важен елемент в телевизионната програма на Би Ти Ви. Всички знаем, че драмата е предпочитан жанр за стрийминг услугите. Ето защо сега предлагаме на нашите зрители идеалното заглавие за маратонско гледане и във VOYO (binge watching).

- Подобни големи формати не се правят от днес за утре, а изискват месеци планиране. В тази връзка какво подготвяте за есенния тв сезон?

- Откакто съм в Би Ти Ви, се стремим да намерим точния баланс между утвърдени предавания и иновативни формати. Тази есен зрителите могат да очакват нов и изключително силен сезон на “Гласът на България”. Обичам това предаване заради безкрайните положителни емоции, които предизвиква. За мен това е най-добрият музикален телевизионен бранд изобщо. Кастингите приключват и мога да разкрия, че конкуренцията ще бъде ожесточена.

След сензацията от първия си сезон “Ергенът: любов в рая” вече планира снимки на следващата локация. Очакваме и много голям интерес към завръщането на “Фермата” – в новия сезон популярният формат ще бъде с много различен облик. Няма да разкривам всичко, но само ще предизвикам зрителите да се опитат да си представят

какво се случва, когато роднини се съберат под един покрив,

за да се състезават.

Работим и по други формати, които скоро ще обявим.

- В развитите държави рекламата онлайн надмина телевизионната, но у нас все още телевизията продължава да бъде много гледана. Как виждате развитието на телевизията през следващите години? Къде и как ще бъде гледана и има ли опасност за съществуването ѝ?

- Линейната телевизия винаги ще бъде източник на емоции за зрителите. Тя просто се развива успоредно с променящия се свят около нас. Променят се устройствата, на които хората гледат, но желанието за интересно съдържание и качествена журналистика остава. Телевизията е много силна при новини, големи събития и развлекателни формати – просто вече съществува едновременно и в дигиталната среда. Паралелно расте и ролята на онлайн платформите и видео продуктите. Или за да отговоря точно на въпроса ви - бъдещето е мултиплатформено - съдържанието трябва да достига до зрителите там, където те се намират и чувстват най-комфортно.