Марко Рубио от аятолах на Иран до Ел Команданте на Куба

Марко Рубио се превърна неочаквано в любим меме персонаж и социалните мрежи вече преливат с визуални шеги по негов адрес. Повод за това са задачите, които президентът Доналд Тръмп постоянно му дава, и длъжностите в американската администрация, които рядко досега са били възлагани на един-единствен човек.

Рубио е едновременно държавен секретар на САЩ, съветник по националната сигурност, шеф на щатската агенция за архиви, а в определен момент дори стана и ръководител на Американската агенция за международно развитие.

И тъй като светът и без това изглежда като непрекъснато въртящ се сериал от кризи и политически обрати, хората масово го удариха на забавление. С помощта на изкуствен интелект започнаха да се появяват мемета, в които Рубио научава за следващата си длъжност.

Върху един кадър, където той седи със сериозно лице, са насложени различни костюми и декорации, съответстващи на различните международни и вътрешнополитически интриги.

Като лидер на Куба - Марко Рубио е син на кубински бежанци

Обикновено текстът гласи: “Марко Рубио, когато разбира, че трябва да стане...” Съответно ролите, които му се вменяват, се сменят според последните новини.

Когато се заговори, че САЩ имат интерес към Гренландия, интернет веднага си представи следващата сцена: Рубио, навлечен с дебела полярна шуба, приема новата си роля като губернатор на острова, опитващ се да разбере дали към поста вървят и безплатни шейни с кучета.

Междувременно бе изрисуван като президент на Венецуела, Еквадор, че даже и на Нигерия. През последните две седмици най-често се появява в ролята на духовен водач на Иран. На някои от шаржовете той е представен като ръководител едновременно на две страни - Иран и Венецуела, затова е представен с черна чалма и боливарски мундир.

Като ловец

След като Доналд Тръмп обяви, че Куба е хубав остров и може да реши да го вземе, Рубио веднага се появи в интернет като новия Ел Команданте.

На друг кадър той е с пушка и костюм за лов на патици, очевидно в момента, в който разбира, че трябва да бъде и губернатор на Минесота.

Като президент на Нигерия

Фантазиите стигнаха дори по-далеч, когато един католически свещеник от Северна Каролина се пошегува, че следващото назначение на Рубио може да бъде начело на кардиналската колегия на Ватикана.

И така, докато светът се опитва чрез хумор да подреди сложния пъзел на международната политика, мнозина стигнаха до едно просто заключение: Ако някъде се освободи нова длъжност - било то губернатор, президент или аятолах - най-вероятно някой вече е казал на Марко Рубио, че няма друг по-подходящ за поста от него.(24часа)