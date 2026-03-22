Ерос Рамацоти: Вбесява ме насилието, от щастие мога да плача за малките неща – песен, семеен момент, жест на доброта

В сетлиста на турнето има песни, които не могат да липсват, защото вече не принадлежат само на мен, а на хората. Така ще е и на концерта в София на 24 април

Само след месец италианската звезда Ерос Рамацоти отново ще пее пред многобройните си български фенове. Концертът му е на 24 април в зала "Арена 8888 София". Последното му гостуване в София беше точно преди три години, само с ден разлика - на 25 април 2023 г. Ерос Рамацоти идва по покана на "Фест тийм" и това е петият му концерт в България. Всеки път интересът е огромен и билетите се изчерпват напълно.

Концертът у нас е част от световното му турне Una Storia Importante, както се казва и най-новият му албум, който излезе в края на миналата година. В него са включени някои от най-големите му хитове, но с различни аранжименти, както и съвсем нови парчета. С Алиша Кийс записаха нова версия на песента L'Аurora, която е посветена на дъщеря му Аурора. Включени са също дуети с Карин Леон, Лали, Кани Гарсия, Ултимо, Джорджия, както и с неговия близък приятел Андреа Бочели.

- Новият ви албум Una Storia Importante носи силно послание още със самото си заглавие. Каква е “важната история”, която разказвате днес?

- Важната история, която разказвам днес, е моята - историята на един човек, който е преживял много, допускал е грешки, научил е много и продължава да го прави. Тя разказва за взаимоотношенията, за изминалото време и за музиката - приятел и спътник в живота. Преди четиридесет години това беше по-скоро инстинкт, вътрешно усещане, днес е по-скоро осъзнатост.

- Кой момент от изпълнението ви на Una Storia Importante на фестивала в Санремо през 1985 г. е останал най-силно в паметта ви?

- Спомням си много силната емоция. Бях срамежливо момче, може би уплашено, но усещах, че се случва нещо голямо. Когато започнах да пея и видях реакцията на публиката… разбрах, че тази песен ще промени живота ми. Това беше моментът, в който всичко започна.

Кадър от концерта му в Амстердам, където също гостува с турнето си. СНИМКИ: COSIMO BUCCOLIERI - В новия си албум съчетавате нови песни и нови версии на класически хитове. Как успяхте да намерите баланса между миналото и настоящето? И как феновете ви приеха новите версии на песните, които обичат?

- Този албум има за цел да бъде завръщане към корените, но през погледа на днешния Ерос. Това е начин

да съчетая този, който бях, и този, който съм сега

Новите версии бяха добре приети. Тези, които ме следват от години, разбраха, че не искам да променя историята, а да ѝ придам различен нюанс и различен дъх. Песните, ако са искрени, живеят във всяка епоха.

- Когато изпълнявате песен, написана преди десетилетия, какво чувате в нея – гласа на младия Ерос или на човека, който сте сега?

- Чувам и двамата. Има го момчето, което я е написало, и го има мъжа, който е живял и преживял много, който я пее днес. Песните растат заедно с теб. Думите са същите, но тежестта, която носят, се променя. И всеки път откриваш нещо ново в тях.

- Как се роди новата интерпретация на Se bastasse una canzone с Андреа Бочели?

- Всичко се случи съвсем естествено. Работех по проекта и докато разговарях с Андреа Бочели, се роди идеята да го запишем заедно. Това беше среща на две истории, два различни гласа, но с една и съща емоция. Когато го записахме, резултатът беше точно такъв, какъвто трябваше да бъде - прост, искрен, без никакво насилване.

- От видеоклиповете, които споделяте в социалните мрежи, се вижда, че с Андреа Бочели ви свързва не само работата, но и приятелство. Как се зароди това приятелство и какво означава то за вас извън музиката?

- Извън работата Андреа е и човек, на когото мога да разчитам, с когото да се смея, да обменям идеи и да разговарям дори за най-простите неща.

Това е връзка, която излиза извън сцената,

и точно това я прави специална.

- Албумът включва някои впечатляващи колаборации. Как избирате артистите, с които споделяте такава лична музика?

- Разчитам много на сходствата - както човешки, така и музикални. Ако гласът и музиката им успеят да ме очароват и почувствам, че могат да добавят нещо допълнително към музиката, която бихме искали да създадем заедно, тогава знам, че съм намерил подходящия човек. Останалото се прави заедно, като оставяме музиката да говори.

- Новата версия на L’Aurora, дует с Алиша Кийс, е един от най-емоционалните моменти в албума. Какво означава за вас да се върнете към песен, посветена на дъщеря ви Аурора?

- L'Аurora е много важна част от живота ми, тя не е просто песен. Да я изпея отново днес, след толкова години, означава

да погледна дъщеря си с очите на онзи млад баща,

който наблюдава как расте малката му дъщеричка.

- Как реагира тя на новото изпълнение?

- Аурора прие песента с голяма емоция, тя се влюби в нея и това ме трогна дълбоко.

В края на миналата година пусна и нов албум - Una Storia Importante. Така е кръстено и световното му турне. - А какво допринесе Алиша Кийс за емоцията и звученето на този класически хит?

- С Алиша парчето придоби нова светлина, тя внесе душа, елегантност и дълбочина в песента, правейки я още по-универсална.

- Una Storia Importante World Tour носи същото име като албума. Как правите сетлиста, ръководите ли се повече от личните си предпочитания, или от очакванията на публиката?

- Опитвам се да съставям сетлист, който е точното равновесие между това, което чувствам, и това, което публиката очаква. Мисля за пътешествието, на което искам да отведа тези, които идват да ме видят. Има песни, които абсолютно не могат да липсват, защото вече не принадлежат само на мен, а на хората. В същото време ми харесва да включвам нови парчета, защото и те разказват кой съм днес. Това е като движеща се фотография - има минало, има настояще и тази невидима нишка, която винаги ни е свързвала. В крайна сметка най-важното е публиката да се разпознае в нея и заедно да преживеем нещо истинско всяка вечер.

- След толкова много концерти по целия свят какво все още ви кара да се вълнувате, преди да излезете на сцената?

- Вярвам в мига точно преди да изляза на сцената, този момент, в който усещаш, че нещо уникално е напът да се случи. Преди да започна, мисля за публиката, за това колко енергия може да ти даде и ме вълнува да знам, че моята музика

е успяла да събере толкова много различни хора в една вечер

Това е нещо, което никога не те уморява.

- Как поддържате емоционалната и физическата си форма по време на турнетата с толкова натоварен график?

- Тайната определено е в постоянството. Спя колкото е необходимо, спазвам здравословна диета и се опитвам да тренирам колкото се може повече. Разбира се, не липсват и вокалните загрявки, репетициите и постоянното учене. Важното е да останеш концентриран и фокусиран.

- Винаги показвате специално отношение към публиката. Какво ви дава тя в замяна? И къде извън Италия сте усетили най-топлата и емоционална реакция?

- Публиката ми дава енергия, емоция и всяка вечер ми потвърждава, че това, което правя, е наистина нещо прекрасно. Имам късмета да имам много топла публика във всяка част на света, наистина съм щастлив.

- Когато погледнете назад към началото на кариерата си, чувствате ли, че музиката ви днес е по-интимна и лична?

- В началото бях невероятно гладен, жаден да разкажа всичко,

но го правех с очите на момче

Днес е различно. Не знам дали музиката ми е по-интимна, но със сигурност е по-съзнателна. Живял съм повече, обичал съм, страдал съм, станах баща, дядо… и всичко това влиза в песните по естествен начин.

- Любовта все още ли е важна тема в музиката?

- Любовта винаги е важна тема, вярвам, че тя е основата на всичко, макар и да може да се проявява в различни форми. Не е само романтична любов, а и любов към семейството, към приятелите, към самия живот.

- Ако трябваше да опишете настоящия етап от живота и кариерата си с три думи, кои биха били те?

- Баланс, благодарност, музика.

- Как релаксирате? Обичате и ездата. Какво ви дава това преживяване?

- Ездата ми дава спокойствие, връща ме към простотата и природата. Това е начин да намеря равновесие и умиротворение, да си поема дъх от суматохата на ежедневието.

- Кой е Ерос Рамацоти извън сцената?

- Веднъж слязъл от сцената, аз съм просто себе си - един нормален човек с моето ежедневие и моите навици.

- Винаги проявявате съчувствие към трагедиите в различни части на света. Какво може наистина да ви разстрои? И какво може да предизвика сълзи от щастие или тъга?

- Това, което наистина ме ядосва, е несправедливостта, насилието или когато достойнството на хората се забравя или се потъпква. И това определено предизвиква сълзи от тъга. Сълзите от щастие, от друга страна, могат да дойдат от прости неща като песен, семеен момент, жест на доброта. Вярвам, че щастието често се крие в малките неща.