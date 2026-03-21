ЦРУ и МОСАД търсят следи от Моджатаба Хаменей, наб...

Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смрад сред природата

Иво Сиромахов

5324
Доброволци и затворници всекидневно събират боклук, но той не свършва. СНИМКА: "24 часа"

Тия дни пътувам из страната и съм потресен от това, което видях.

Превърнали сте България в сметище.

По голите храсти плющят от вятъра хиляди найлонови пликчета и мазни хартии.

Коритата на реките са пълни с изхвърлени автомобилни гуми.

Всяка крайпътна отбивка е постлана с дебел килим от пластмасови шишета, салфетки, опаковки от вафли, фасове.

Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смрад сред природата. Щото той вярва, че след него постоянно трябва да върви някой и да му чисти. Нещо повече – убеден е, че другите са длъжни да му чистят.

Погнусен съм.

Пътят към по-добрия живот, който смятате, че заслужавате, е постлан с боклуците, които всекидневно изхвърляте, където ви скимне.

Няма да можете да ги прескочите.

Ще си останете сред тях.

(От Фейсбук)

Доброволци и затворници всекидневно събират боклук, но той не свършва. СНИМКА: "24 часа"

Тия дни пътувам из страната и съм потресен от това, което видях. Превърнали сте България в сметище. По голите храсти...

Публикувахте от Ivo Siromahov в Събота, 21 март 2026 г.

Завещание на седмицата: Днес е един прекрасен ден