Тия дни пътувам из страната и съм потресен от това, което видях.
Превърнали сте България в сметище.
По голите храсти плющят от вятъра хиляди найлонови пликчета и мазни хартии.
Коритата на реките са пълни с изхвърлени автомобилни гуми.
Всяка крайпътна отбивка е постлана с дебел килим от пластмасови шишета, салфетки, опаковки от вафли, фасове.
Спрял Ганьо да си почине и изхвърлил цялата си смрад сред природата. Щото той вярва, че след него постоянно трябва да върви някой и да му чисти. Нещо повече – убеден е, че другите са длъжни да му чистят.
Погнусен съм.
Пътят към по-добрия живот, който смятате, че заслужавате, е постлан с боклуците, които всекидневно изхвърляте, където ви скимне.
Няма да можете да ги прескочите.
Ще си останете сред тях.
(От Фейсбук)
Публикувахте от Ivo Siromahov в Събота, 21 март 2026 г.