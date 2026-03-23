Димитър Ганев, "Тренд": Трудна ще е коалиция на "Прогресивна България" с ПП-ДБ, има натрупано напрежение между тях

Кампанията ще е без свръхожесточение

Заради познатите му лица в "Прогресивна България" Борисов ще съветва: "Няма защо да гласувате за Радев, защото след изборите може да сме заедно", а Радев ще отрича

- Как се променя електоралната картина спрямо предишното проучване на “Тренд”, което беше преди месец, г-н Ганев?

- Тя стои относително статична, без да има кой знае колко сериозни размествания по терена. Избирателната активност също е на сходни нива. Очакваме 3 милиона и 100 хиляди българи да отидат до урните. Има малки промени. Не бих интерпретирал разлики от 1% или по-малко като ръст или спад. Но се променя формулата, която използвахме предния път 5 + 2: пет сигурни партии в парламента и две, които имат шанс за представителство. БСП вече сякаш е на прага, а МЕЧ са малко по-далеч от бариерата.

ПП-ДБ в последното ни проучване бяха с 10,9%. Това беше в епицентъра на скандала “Петрохан” и вероятно е оказало определено влияние, тъй като фигури, близки до коалицията, бяха асоциирани по някакъв начин със скандала. Но очевидно

"Петрохан" вече не е част от дневния ред, мина се вече в предизборна кампания

Виждаме възстановяване на доверието към ПП-ДБ до близо 12%.

На електоралната карта се появява и коалиция “Сияние” на Николай Попов с близо 3%, за когото кампанията ще е от решаващо значение.

- Колко са избирателите, които между вторник и петък в последната седмица на кампанията решават за кого ще гласуват?

- На всички избори в последните години в екзитпола задаваме въпрос: “Кога решихте за кого да гласувате?”. Сборът между отговорите “днес”, тоест в изборния ден, и “в последните няколко дни” е обикновено 16-18%. Това очакваме и сега - тоест около

половин милион души ще вземат решение в последните няколко дни

Въпреки това ние преразпределяме тези нерешили и така правят всички агенции. Колегите от “Маркет Линкс” са решили по друг начин да представят тези данни.

- Какви очаквате да са посланията и тонът на предизборната кампания, която започна?

- Наблюдавам системно поведение от страна на “Прогресивна България”. В единственото интервю все още на Румен Радев като партиен лидер в “Панорама” чухме доста системни послания и относно външните ни партньори.

Няма радикални послания или личности в листите, които да носят със себе си някакви крайности.

Посланията в програмата също са системни, а линията антистатукво се поддържа с тезите срещу олигархичния модел, дори без да се назовават имена.

Идеята, изглежда, е да се отвори най-широко ветрилото, никой избирател да не се чувства отблъснат или уплашен от радикални послания. И същевременно да се обере максимално протестният вот.

Досегашните управляващи ГЕРБ и ДПС като опитни играчи, виждайки посланията на “Прогресивна България”, добре си дават сметка, че ако тръгнат на фронтална атака срещу Радев, само биха го легитимирали и позволили да мобилизира по-голям наказателен вот.

В изявите на Бойко Борисов няма сериозна критика спрямо Радев. Дори напротив, можем да говорим за опит за задушаваща прегръдка, мечешка прегръдка.

Това е тактическа игра. В коментар на листите на коалицията на Радев той каза - цитирам по памет: Познаваме ги половината от тези хора, с част от тях сме работили и ще се радваме пак да работим.

Тоест той казва: Няма защо да гласувате за Радев срещу мене,

защото просто с него можем да се окажем партньори след изборите. Радев, разбира се, непрекъснато ще отхвърля това.

Затова може да се очаква, че в тази кампания няма да има това ожесточено свръхпротивопоставяне, което имахме в последните години, в което полюсите бяха ГЕРБ и ПП-ДП.

- Каква е вероятността да се състави правителство след тези избори или по-скоро ще отиваме на следващи заедно с президентските?

- Ако има управление, то ще бъде около “Прогресивна България”. При евентуално представителство на БСП в парламента това би изглеждало като естествено партньорство с “Прогресивна България”, като имаме предвид общия корен - все пак Радев беше кандидат-президент на БСП, а в листите му са и доста на брой хора, свързани с левицата.

Въпреки това обаче на базата на днешната електорална картина не изглежда сборът на мандатите на формацията на Радев и БСП да формира мнозинство от над 120 депутати. Тоест трябва да се търси трети.

- Кой би могъл да бъде той?

- Трудно е да се прецени. Чиста коалиция с ПП-ДБ вероятно ще е труден вариант. Първо, защото има напрежение от страна на хората около Радев за тази коалиция, през годините има доста натрупвания на напрежение между тях. А и вътре в ПП-ДБ са разделени относно колаборация с Радев. Тази коалиция ще бъде поставена пред много сериозни изпитания, ако трябва в цялост да подкрепи един кабинет на Радев. Самият електорат на ПП-ДБ също е разделен в отношението си към бившия президент.

Не изключвам сценарий, ако Радев и БСП имат общо 115 мандата примерно, да се предложи кабинет на малцинството. Такива гласове вече се чуват от най-близки хора на президента, като Иво Христов - тип програмен кабинет, и да се търси ситуационна подкрепа в парламента от няколко формации.