Инвестиции в жп транспорт, дано България се качи на влака навреме

По-малко бюрокрация, повече инвестиции в железниците. Този път посланието идва директно от ЕК - от Брюксел променят правилата за държавна помощ в транспорта. Държавите ще могат по-лесно и по-бързо да финансират транспортни проекти, без да чакат одобрение от ЕС за всичко. Тоест Европа не само позволява, а насърчава жп транспорта. По-малко административни спънки означава по-бързо реализиране на проекти, които с години стоят на хартия.



За България това е шанс, който не бива да се изпуска. От една страна, железопътната ни мрежа изостава и влаковете често са по-бавни от колите. От друга - товарите продължават да се движат основно с камиони. Това означава по-високи разходи, повече трафик и повече замърсяване. Затова и логиката на новите правила е, че бъдещето на транспорта не е на магистралата, а на релсите.

Железниците са ключ към по-ефективна и свързана икономика, ако искаме по-добра мобилност и по-конкурентен бизнес. Брюксел даде зелена светлина. Въпросът е дали този път България ще се качи на влака навреме.

