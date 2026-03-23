Проучване: "24 часа" е вестникът №1 за високо качество на добра цена на българския пазар

Вестник “24 часа” е ежедневникът с най-добро съотношение цена - качество на българския пазар и отличен на първо място по този показател в проучването на Best Buy Award за България. Признанието идва от базираната в Цюрих независима швейцарска сертификационна асоциация ICERTIAS, специализирана в пазарни проучвания и сертификация за качество на база потребителско мнение.

В проведеното през март независимо потребителско проучване сред 1200 души в страната сред респонденти на възраст над 18 години “24 часа” е посочен като всекидневният вестник с най-добро съотношение цена - качество. Допитването се състои от отворени въпроси без предварително зададени отговори. Това означава, че

резултатите отразяват реалното мнение и спонтанния избор на потребителите

Участниците са били помолени да посочат “името на всекидневен вестник, който според вашия личен опит предлага абсолютно най-доброто съотношение на цена и качество и най-добрата стойност за парите на българския пазар”. Най-често даваният отговор е “24 часа”.

Изследването е проведено по методологията CAWI-DEEPMA - онлайн анкетиране с отворени въпроси, които да уловят спонтанното потребителско мнение и реалния личен опит, без външно влияние върху избора. Участниците посочват марки изцяло по собствена преценка.

Именно този модел на проучване гарантира висока степен на автентичност на резултатите, тъй като отразява директно нагласите и предпочитанията на потребителите.

От ICERTIAS – International Certification Association подчертават, че

отличието има особена стойност, тъй като се основава изцяло на потребителско възприятие



и личен опит.

Компаниите не могат да кандидатстват за наградата, нито да влияят върху резултатите - победителите се определят единствено от отговорите на участниците.

Наградите Best Buy са изключително престижни и са образец за глобално потребителско доверие и висок стандарт.

Сред награждаваните компании на Best buy awards са

големи компании с тежест в корпоративния свят

като “Самсунг” “Шел”, “Бош”, “Тойота”, “Водафон” и други.