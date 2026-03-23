Защо е важна по-силна връзка между ЕС и Австралия

Ще поставим началото на партньорство за сигурност, отбрана и сътрудничество за борба с хибридните киберзаплахи, казва председателят на Европейската комисия

Последните събития в Близкия Изток са ярък пример за това колко тясно са свързани нещата в нашия свят. Шоковите вълни от конфликта в Персийския залив бързо засягат световната икономика, като неумолимо тласкат нагоре цените на нефта и природния газ, а с тях – и на разходите за всичко: от химикали и торове до храни. В този период на покачващо се геополитическо напрежение, ние трябва да се сближим с партньори, които споделят нашите ценности и визия за свят, основан на правила.

Точно затова съм в Австралия днес. От географска гледна точка Европейският съюз и Австралия са в противоположни точки на земното кълбо, а актуалните предизвикателства правят разстоянието сякаш още по-далечно. Обаче историята ни казва друго. При всяка от големите кризи на миналия век сме стояли рамо до рамо. Не сме просто познати, а верни приятели. И в този пореден момент на нестабилност трябва допълнително да заздравим нашите връзки.

Австралия е в сърцето на Индийско-Тихоокеанския регион, който бързо се превръща в център на тежестта на световната икономика. Там живее около 60% от световното население и се намират някои от най-бързорастящите икономики в света. Над 40% от вноса на ЕС идват от Индийско-Тихоокеанския регион, а морските пътища през него са в основата на нашия просперитет. За Европа укрепването на връзките с региона е стратегическа необходимост.

По-тясното сътрудничество между ЕС и Австралия ще даде по-голяма сигурност на нашите общества.

Заедно с Австралия браним свободата

– още от плажовете на Нормандия и до днес, когато тя е най-големият поддръжник на Украйна извън НАТО. Както е видно отново от текущите събития в Близкия Изток, нестабилността в един регион отеква далеч извън границите му. Стабилността на Индийско-Тихоокеанския регион е неразривно свързана със сигурността и просперитета на Европа.

Ето защо поставяме начало на партньорство за сигурност и отбрана между ЕС и Австралия. То ще спомогне за по-мащабни съвместни учения, по-задълбочено сътрудничество за борба с хибридните киберзаплахи и по-тесни връзки между нашите отбранителни отрасли. Европейски фирми вече имат значително присъствие в Австралия — „Thales" има близо 3800 служители там, а „Rheinmetall" е най-големият доставчик на военни превозни средства за австралийските отбранителни сили. Партньорството допълнително ще засили това сътрудничество, ще създаде икономии от мащаба и ще намали разходите за двете страни.

Споделеният просперитет e най-голямата гаранция за споделена сигурност. Това е принципът, върху който е изграден Европейският съюз. Този принцип определя отношенията ни и с Австралия. С икономика от 1,7 трилиона евро, Австралия вече е третият по големина търговски партньор на ЕС и втората дестинация за инвестиции. Свързват ни не само търговията, но и споделените демократични ценности и стандарти — от трудовите права до безопасността онлайн.

Икономическите ни отношения обаче изостават от амбициите и е време да ги модернизираме. Ето защо ЕС и Австралия имат за цел да сключат историческо споразумение за свободна търговия. То ще премахне тарифите за почти цялата търговия между ЕС и Австралия и може да добави 4 милиарда евро към БВП на Европа до 2030 г. Ще бъдат либерализирани инвестиционните потоци в двете посоки. Днес европейските инвеститори в Австралия са изправени пред по-високи прагове за достъп от своите азиатски конкуренти. Същевременно австралийските пенсионни фондове, които управляват активи от близо 3 трилиона евро, търсят стабилни дестинации зад граница. Европа е естествена такава дестинация. Отварянето на тези канали е от полза за всички.

Икономиките ни са в синхрон. Нещо повече – те се допълват взаимно. Както заяви премиерът Албанезе,

в Австралия се намират почти всички минерали от критично значение.

Тя е най-големият световен доставчик на литий и разполага с материали, важни за чистите технологии на бъдещето — от електрическите автомобили в Испания до вятърните турбини в Балтийско море. Планираното споразумение спомага за осигуряване на достъп до тези важни материали. И тъй като се премахват тарифите не само за суровини, но и за преработени продукти, със споразумението се насърчават съвместни инвестиции в местно преработване и производство с по-висока стойност.

Днес, когато критичните ресурси все по-често се използват като оръжие, Европа и Австралия могат да дадат различен пример. Заедно можем да изградим вериги на доставки, които са и сигурни, и отговорни, в услуга са на местните общности и отговарят на високи екологични стандарти.

Тези споразумения са част от стремежа на Европа към стратегическа независимост. В свят, белязан от конфликти и икономическа принуда, суверенитетът предполага ограничаване на зависимостите. Суверенитетът изисква да се уверим, че никоя държава не инструментализира достъпа до енергия, полупроводници или редкоземни минерали, за да държи нашите икономики в подчинение. А независимостта не се гради в изолация – тя изисква силни и многостранни партньорства с доверени съюзници.

Европа споделя тази амбиция с Австралия и с много други страни. Търговските потоци не се свиват, а се пренасочват. От Индия до Мексико и от Бразилия до Австралия, държавите се стремят към едно и също: сигурност, просперитет и свобода сами да избират пътя си.

В това отношение Европейският съюз изпъква като стабилен и надежден партньор. Разширяваме връзките си по целия свят. Само през първите три месеца на тази година постигнахме напредък по исторически споразумения с Меркосур, с Индия, а сега и с Австралия – истинска търговска трилогия. Заедно изграждаме мрежа в подкрепа на откритата и честна търговия.

В крайна сметка изграждаме доверие. Доверие, че отвореността и сигурността могат да вървят ръка за ръка. Че чрез партньорствата суверенитетът укрепва, а не отслабва. И показваме, че в един несигурен свят партньорите са най-силни, когато действат заедно.