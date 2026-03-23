Петр Новотни: За нас България е ключов пазар и има потенциала да стане хъб за сглобяване на влакове за Югоизточна Европа

Два от новите влакове вече са в България, а останалите 23 ще доставим в срок, казва изпълнителният директор на "Шкода Груп"

Успяваме, защото най-важните компоненти на мотрисите си ги произвеждаме ние, а не зависим от доставчици

- Г-н Новотни, първите две електрически мотриси вече са в България. Какви влакове получават българските пътници?

- Това са междуградски влакове с капацитет от 300 пътници. Те са сертифицирани по Европейската система за управление на влаковете и ще се движат по българската железопътна мрежа със скорост до 160 км/ч. Разполагат с Wi-Fi и редица допълнителни удобства. Вагоните са с нископодов достъп, което ги прави особено удобни за възрастни хора. Като изцяло електрически влакове, те са и екологични.

- Ще успее ли "Шкода груп" до 31 август да достави другите 23 мотриси?

- Да, уверени сме, че ще спазим всички договорени срокове.

- Как се прави организация за производството на 25 мотриси за кратък срок, договорът беше подписан в началото на септември 2024 г.? И каква гаранция за качество се поема, ако се бърза?

-Това е много важен въпрос. За нас България е ключов пазар. Миналия ноември в Пилзен представихме първия влак, произведен само за 14 месеца. Това беше възможно по две основни причини. Първо, работим с модулна производствена система, която не е обвързана с един проект - процесите ни са структурирани и разпределени във времето. Второ, ние сме вертикално интегрирана компания, което означава, че произвеждаме най-важните компоненти сами, вместо да ги възлагаме на подизпълнители. Разчитаме на собствените си способности, а не на външни доставчици. Производството ни е стабилно и доказано - ние не експериментираме. Това са нашите основни предимства.

- Какви стъпки сте предприели, за да гарантирате безпроблемното функциониране на влаковете по българската жп мрежа, която не е в много добро състояние?

- Ключовият фактор е обслужването и поддръжката. Като част от голямата обществена поръчка, която спечелихме през 2024 г., поехме ангажимент да осигурим пълно обслужване и поддръжка на тези влакове за следващите 15 години. И ние сме напълно отговорни и отдадени на това да подсигурим надеждността и устойчивостта нашите влакове.

- "Шкода" е добре позната в България, Локомотиви от 60-те и 70-те години на миналия век (над 50 г.) все още теглят композиции и са уважавани от железничарите. Новите мотриси са с 15 години гаранция и обслужване. Колко дълъг ще е животът им?

- Гордеем се, че нашите влакове се движат в България от десетилетия. Както казах, те са изградени по модулна технология, което позволява да останат в експлоатация много дълго време. За съвременните пътнически влакове типичният жизнен цикъл е около 30 години, но поддръжката е от решаващо значение. Всеки продукт, предназначен за дългосрочна употреба, трябва да бъде правилно поддържан - а никой не може да го направи по-добре от оригиналния производител. Ние разполагаме с експертизата, инженерите и познанията за материалите и системите, които използваме. Ще предадем това ноу-хау в България и ще обучим местни специалисти, които ще работят съвместно с нас. Именно затова създадохме местна компания - Škoda Bulgaria, която ще отговаря за поддръжката на влаковете.

- През ноември в Пилзен казахте пред български журналисти, че България е в добра позиция да има завод на "Шкода", в който да се сглобяват влакове и че сте наели хале, в което да се прави обслужването и поддържането на новите мотриси и това е първа стъпка. Готово ли е това депо?

- Да, това остава напълно валидно. Стратегическото местоположение на България - близо до Черно море и в сърцето на Балканите - е много важно за нас. В началната фаза фокусът ни е върху изграждането на силна сервизна база и развитие на местен експертен капацитет. Постепенно целим да разчитаме все повече на български специалисти, тъй като поддръжката по своята същност е локална дейност. Заедно с други проекти в развитие това ще ни доведе до следващия етап – създаване на база за сглобяване на компоненти за бъдещи влакове.

Вече

работим по проекти за софийското метро

и произвеждаме тролейбуси за България

Макар това да са различни продукти, те следват сходни производствени и монтажни процеси, което ни позволява да постигнем икономии от мащаба. В комбинация със стратегическото географско положение на България вярваме, че това е правилният път напред.

- А в рамките на колко години това може да се случи?

- Непосредственият ни приоритет е производството и доставката на текущите влакове. Вече произведените мотриси преминават статични и динамични тестове в Чехия, както и в България, за да отговорят на всички законови изисквания и тези на българските железопътни оператори. От първия ден те са в гаранционно обслужване.

Друг важен аспект е подготовката на хората, които ще придобият знания за тези влакове и на които вероятно ще разчитаме в бъдеще за сглобяване на влакови композиции в България. Говорим за проекти, които ще се развиват през следващите 12 месеца. Още отсега мислим за производствения процес, стъпка по стъпка.

- А колко от тези 25 мотриси вече са произведени?

- Производството е непрекъснат процес. В момента произвеждаме приблизително по три влака месечно. Около десет вече са напълно завършени, а останалите 15 са в различни етапи на производство.

- Заявихте в Пилзен, че виждате възможност за бизнес в Източните и Западните Балкани, че България може да е център на това производство. Освен за страната ни, за кои други държави в региона работите?

- Основните ни бази са в Чехия и Словакия, а също така сме установени във Финландия, където се намира наш завод. Разполагаме и с предприятие за производство на автобуси в Турция. На Балканите сме особено активни в България -това е един от най-важните ни пазари в региона. Проучваме възможности и в съседни държави като Румъния и Сърбия. Именно затова България има потенциал да се превърне в естествен регионален хъб - не само за производство, но и за износ на продукция, произведена тук.

В същото време е важно да се разбере мащабът на тези проекти. Влаковете, електрическите мотриси и тролейбусите, които произвеждаме, изискват голям капитал. За пример –

стойността само на тези 25 влака

е равна на около 50% от нетния износ на Чехия за България

- На каква стойност са поръчките за България - влакове, мотриси, тролеи?

- Общата стойност надхвърля 500 милиона евро.

- При срещите ви с представители на правителството какво партньорство предложихте?

- Във всяка страна, в която произвеждаме и доставяме продукти, се срещам с представители на публичните власти, защото ние предоставяме превозни средства за обществен транспорт. Винаги се срещам с министъра на транспорта, понякога с министъра на икономиката, а понякога и с министър-председателя. Тези институции са изключително важни за нас, защото от една страна това е начинът, по който инвестираме.

Много сме благодарни за сътрудничеството досега и за бъдещите възможности да работим заедно с министерствата -не само на най-високо ниво, но и на оперативно, защото именно така постигаме големи цели, като например производство на влакове за 14 месеца. Виждаме също, че министерствата активно работят за подобряване на инфраструктурата и модернизация на подвижния състав на БДЖ. Искаме да бъдем част от този процес.

В същото време усещам движение на пазара по отношение на частните оператори. Съществува цел на ЕС до 2030 г. поне 30% от железопътните оператори да бъдат частни. Това създава нова перспектива за инвестиции от частни компании.

В Чехия през последните две години започнахме много активно сътрудничество с частния сектор и това носи нова визия и възможности. Частният сектор е по-фокусиран върху клиента и развива различни видове подвижен състав. Смятам, че и двете тенденции са положителни – държавата гарантира стандарти и безопасност, а частният сектор въвежда иновации.

- Знаете ли, че една част от влаковете ви ще се оперират от частна компания?

- Чух, че е така, да.

- Какви са най-големите предизвикателства във вашия сектор в контекста на сложната международна обстановка?

- Нашият сектор по природа е сложен, защото е силно капиталоемък.

Изисква значителни

дългосрочни инвестиции и е цикличен

- има периоди на растеж, последвани от спадове. Един от основните ни приоритети е да осигурим финансова стабилност, включително надеждни банкови партньорства, като същевременно поддържаме устойчива дългосрочна възвръщаемост.

В същото време се сблъскваме с нарастваща конкуренция извън Европейския съюз, което е тясно свързано с геополитическата обстановка. Това не е предизвикателство само за България, а за всички държави членки на ЕС. В този контекст е от съществено значение да останем бдителни и да защитаваме конкурентоспособността на европейската индустрия.

- Как успявате да намерите и дългосрочно да ангажирате хора, заети в производството на фона на нарастващата липса на работна ръка в производството?

- Инвестираме сериозно в нашите екипи - както в техническата експертиза, така и в нови области като изкуствен интелект и напреднали технологии. За да се справим с недостига на кадри, развиваме хъбове в страни като България и в Балтийския регион. Вместо да концентрираме дейността си на едно място, изграждаме взаимосвързани центрове, които споделят знания и опит. Това ни позволява по-ефективно да откриваме, привличаме и развиваме таланти.