Кризата не иска молитва, а конкретна помощ

Българският бизнес настоява за спешни компенсации за високите цени на енергията, защото у нас засега има само обещания за такъв механизъм.

Исканията на работодателите са основателни - в условията на нова енергийна криза трябва подкрепа, за да се запазят българските заводи. Истината е, че кризата вече не е само енергийна. Тя е ценова и социална - домакинствата също усещат натиска.

И затова е необходим цялостен пакет с ясни компенсации за индустрията, подкрепа за уязвимите хора и мерки, които да облекчат разходите на бизнеса.

Както гласи старата поговорка - лозето не иска молитва, а мотика. В противен случай рискуваме познатия сценарий – фирмите губят конкурентоспособност, инвестициите се изнасят, а цената в крайна сметка плащат хората.

Гърция вече показва как изглежда реалната политика в условия на криза с пакет от мерки, насочени едновременно към домакинствата и компаниите. Да, и там бизнесът предупреждава - високите енергийни разходи и осигуровки натискат компаниите. Но разликата е, че държавата вече е на терена с конкретни инструменти.

Материала по темата прочетете тук.