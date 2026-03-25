Още не е по-добре с кола на ток въпреки петролната криза

Новите батерии променят играта, но трябва да се изчака още няколко години

Има петролна криза, която няма да е повече от няколко месеца в най-лошия случай. Ако не искат да сменят режима в Иран, САЩ и Израел ще разрушат достатъчно от инфраструктурата за обогатяване на уран, така че да няма опасност за Израел за няколко години. Съвсем друго щеше да е, ако имаше устойчиво увеличаване на цената на петрола поради трайни пазарни причини.

Възниква въпросът - дойде ли време човек да се замисли за електрическа кола? Да видим.

Продажбата на електрически коли в ЕС през 2025 г. неочаквано печели 29,1% ръст спрямо предходната година.

Хибридите остават

най-продаваните коли в Европа, като през януари тази година държат 38,6% дял. Бензиновите и дизеловите автомобили имат дял от 30,1% - значителен спад спрямо 39,5% година по-рано. Със своите 19,3% EV остават привидно най-малки, но са и с най-голям ръст спрямо 14,9% година по-рано. Но този процент остава осезателно по-нисък от очаквания от преди 4-5 г.

В Китай електрическите коли минаха 50% от продажбите през 2025 г. Но през януари тази година има спад с 20% спрямо същия месец на 2025 г.

В САЩ обаче продажбата на коли на ток пада от 8,1% през 2024 г. на 7,8% през 2025 г. През януари 2026 г. има рекорден 41% спад спрямо януари 2025 г.

Възниква въпросът защо колите на ток не се харесват толкова на потребителите в САЩ, а в немалка степен и в Европа.

Основните причини си стоят и сега:

1. Батериите губят с течение на времето капацитета си - 10-11% за 150 хил. км.

2. Ремонтите след нефатален сблъсък са близо 2 пъти по-скъпи в сравнение с бензиновите коли. Все още няма достатъчно добре развита сервизна мрежа и обучени механици за ремонт.

3. Ако колата на ток се използва само за градско движение – проблеми няма. Човек си я кара през деня и зарежда вкъщи през нощта. В България – на спонсорирани цени. Което предполага гараж. Какво става на дълъг път?

Обявеният пробег все по-често е над 500 км

И наистина – ако колата се движи с постоянна скорост от 90-110 км в час при температура 15-20 градуса, изминатите километри се колебаят около заявените. Тук трябва да се изключи излизането и влизането в голям град, чакането по границите, минаването през селища.

4. За да не се скапва батерията, е силно желателно тя да се поддържа в диапазона от 20% до 80%. Което значи, че 40% от пробега изчезва. И при заявени от производителя примерно 550 км пробег той става под 330 км по чисто технически съображения.

На https://ev-database.org/ може да видите заявения пробег на продаваните сега електрически коли при пълно зареждане. Новите модели от 2026 г. удължават значително градския си пробег. Средно пробегът е 380 км.

5. Ако времето е студено, пробегът рязко намалява. Още по-рязко е намалението при температура под минус 7-8 градуса. Според същия сайт при идеална скорост на магистрала в студено време се минават два пъти по-малко километри. А ако има динамично каране по магистралата, процентът пада 35-40%.

6. Все още независимо от големите приказки за много бързо зареждане, но при специални зарядни станции и при специални батерии реалното зареждане от 15 до 90% отнема около 45 мин. През лятото реалното чакане за ред, дори със запазен час, в натоварените дни може да достигне до час.

7. Разходите на ток при динамично шофиране рязко нарастват. Истината при реалните пътувания е доста различна от заявените от производителя.

За пътуване например до Халкидики

при малко по-динамично шофиране се налагат 2 зареждания, което забавя пътуването с около 2 часа. При по-далечни дестинации се налагат и 3 зареждания.

За сравнение – едно дизелово БМВ тройка с трилитров двигател минава реални 900 км при нормално динамично каране. Дизелова кола с предно предаване до 70 хил. км и двулитров двигател може да измине и 1200 км с едно зареждане. Една бензинова кола минава 600 км.

При plug-in хибридите тегобата да зареждаш и ток, и гориво често идва в повече. Защо човек трябва да си го причинява?

Меките хибриди пестят реално 10% от разхода на гориво, но не ви причиняват неприятности и специалистите ги препоръчват.

Дори въглеродният отпечатък на колите на ток и колите на гориво да не е реално толкова различен, първите ще имат предимството да замърсяват значително по-малко градската среда.

А това в България е втората причина за замърсяване след горенето на боклуци, въглища и дърва през зимата. Все пак да не забравяме, че основните замърсители са старите и неподдържани коли, а не просто колите на гориво.

И естествено – по-евтината цена на тока като енергия с течение на времето ще играе в полза на електрическите коли.

Възниква въпросът кога да си купи човек ел. кола, така че да става не само за града, но и за по-далечни пътувания. Повечето специалисти са на мнение, че това следва да стане,

когато производителят гарантира 1000 км пробег

Твърдотелните батерии вече ги има и те безпроблемно гарантират 1000 км заявен пробег, който реално е 600 – 700 км при динамично каране извън града.

При твърдотелните бързото зареждане не ги уврежда и не носи риск от пожар за разлика от литиево-йонните. Могат безпроблемно да се пълнят за 15 мин. Това още повече удължава карането и прави автомобилите с такива батерии сравними с дизеловите.

При изминаване на 150 хил. км литиево-йонните батерии губят 10-11% от капацитета си, а твърдотелните – само 2%.

Но не бързайте. Всяка нова технология има проблеми. Твърдотелните батерии все още са осезателно по-скъпи. Поради това вероятно е първите твърдотелни батерии в Европа да са с пробег около 700 км. Няма достатъчно материали за тези батерии, което означава, че те ще поддържат няколко години по-висока цена и ще се инсталират в по-скъпите коли. Това ще се промени с течение на времето.

Бъдещето е на електрическите коли, но имайте предвид:

Ако човек кара по-висок клас кола и/или ако има по-чести далечни пътувания, е по-ефективно да изчака усъвършенстваните твърдотелни батерии през 2032 г.

Според специалистите си заслужава да си купиш по-висок клас европейска твърдотелна кола на ток след 2032 г., а китайска – след 2031-а.

При нисък и среден клас кола, които се карат основно в града, и ако изминавате поне над 10-15 хил. км годишно, икономията от горива на е-колите превъзхожда по-бързата им амортизация и като цяло ще е по-изгодна от бензиновата.

Ако държавата даде ефективни субсидии за колите на ток – това в някаква степен би променило нещата.