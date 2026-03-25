Умно зад волана! 5 г. назад вече ще тежат на джоба

Системата бонус-малус най-сетне вкарва логика там, където години наред имаше усещане за несправедливост. Досега внимателният шофьор и системният нарушител често плащаха сходна цена за “Гражданска отговорност”.

Това е една от причините да има недоверие към застрахователния модел. Новият режим се опитва да промени именно това.



И го прави по най-разбираемия начин - като превърне поведението на пътя през последните пет години в директен финансов фактор. Ако караш рисково и причиняваш катастрофи, ще плащаш повече. Ако си изряден, ще получиш облекчение. Това е проста формула, която работи в повечето развити пазари.

Достъпът в реално време до данните на Гаранционния фонд на практика затваря възможността за бягство от последствията. Вече няма да има прозорец между катастрофата и новата по̀лица, в който да се скриеш от по-високата цена.

Същото важи и за добре познатите трикове с прехвърляне на собственост. Години наред това беше най-лесният начин да се нулира историята на автомобила.

Повече по темата четете тук.