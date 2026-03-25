Инвестиции в риск

Лудото цунами на международните пазари потисна акции, злато и имоти и изстреля нагоре платината, паладия и среброто

Лудо цунами завъртя глобалните пазари, водейки до панически разпродажби на злато и акции. Ценният метал, който от месеци се бе устремил като хиперзвукова ракета към небесата, стремглаво полетя като пирон надолу.

Инвеститорите в акции на глобални фондове, които само допреди месец-два бяха опиянени от доходността около 10 на сто, изведнъж констатираха, че тя се топи като пролетен снежец.

Какво всъщност се случва? Какво мислят онези легендарни финансисти, които не губят пари? Онези, за които на Уолстрийт се носят легенди, че постигането на 99% от целта не е успех, а брутален провал.

Януарски анализ на Financial Times, изготвен с помощта на 11 стратези, сочи, че стойността на златото ще се задържи около 4600 долара за тройунция до края на годината. Но тук има нюанси.

"При бичи сценарий, когато цената ще продължи своя ход нагоре, движещите сили отново ще са централните банки и инвеститорите, търсещи не само сериозна защита, а диверсификация и дедоларизация на портфейлите си", отбелязват от глобалния фонд VanEck, управляващ над 180 млрд. долара.

Сред експертите, които споделят тази теория, е Бен Маккмилън от IDX, който отбелязва, че 80% от всички съществуващи американски долари са напечатани по време на пандемията.

И тъй като този факт ерозира стойността им, той смята, че това е реалната причина за поскъпването на ценния метал.

Нещо повече, според него в момента е в ход процес, при който много държави, притеснени от ситуацията, опитват да се отърват от доларовите си активи, а единствената безрискова алтернатива е златото.

Подобно мнение споделя и Джеймс Люк от глобалния фонд Schroders, който смята, че златото все още не е достигнало своя връх. Според него това ще стане, когато геополитическите и фискалните фактори бъдат разрешени.

В този бичи отбор бяха и J.P. Morgan, чиято прогноза бе, че цената на златото ще спре около 6300 долара до края на 2026 г., като аргументите им бяха покупките от страна на централните банки.

Подобно на тях от BNP Paribas очакваха пик за 2026 г. малко над 6 хил. долара.

Тук обаче се намесват и други фактори. Примерно Ейми Гоуер от "Морган Стенли" отбелязва, че златото не е само застраховка срещу инфлацията, а и барометър за всичко - "от политиката на централните банки до геополитическия риск".

И тъй като блокажът в Ормузкия проток продължава, а поскъпването на петрола дърпа цените на почти всички стоки и услуги нагоре, подбутвайки инфлацията нагоре, инвеститорите ще продължат да търсят в златото убежище. Злато Снимка: Снимка: "Дойче веле"

Но заедно с бичия има и мечи сценарий. Примерно от deVere Group, които управляват $ 14 млрд., предупредиха своите инвеститори, че правителствата в момента са под политически или финансов натиск да правят вложения в ценния метал заради невероятната несигурност. Но както всяко нещо и тя няма да е вечна, съветват те.

Затова мнозина допускат, че ако Федералният резерв предприеме системни мерки за засилване на долара или ако се случи чудо и конфликтът в Близкия изток спре до средата на април, това ще смаже лудото търсене на злато в международен план и цената ще се нормализира на старите нива над 3200 долара.

За разлика от златото, чийто драстичен спад шокира всички, доходността на глобалните фондове сякаш пада неусетно през последния месец-два.

"Инвеститорите не се интересуват от фундаментите сега, интересуват ги оптиките - казва анализаторът Бен Карлсън. - И оптиките са лоши...". Според негови колеги колосалните инвестиции, насочени към AI компании, не оправдават очакванията и фондовете не могат да осигурят мечтаната доходност на акционерите си.

Към това се добавя още еидн сюжет, понижаващ цените на акциите. В глобален мащаб имотите не само изостават в сравнение с другите активи, а и на места вървят надолу.

Освен разочарованието от този обрат много фондове инвестираха в смятаните за най-сигурни доскоро ценни книжа в света - американските. Но един от големите фондове, Bridgewater, управляващ над 136 млрд. долара, наскоро предупреди акционерите си, че има изключителни рискове за тези активи. Обяснението бе, че щатските ДЦК са зависими от "чуждестранни потоци", а сега е в ход обратната тенденция.

Според анализаторите на фонда инвестициите на чужд капитал в американски ценни книжа са спаднали с 40% от 2021 г. Нещо, което само по себе си може да е сигнал, че се задават тектонични промени на финансовите пазари.

И докато акции, имоти и злато вървят надолу, някои метали уверено поеха нагоре. Среброто се повиши със 147% през последната година, платината - със 127,04%, а паладият със 77,51%. Причините при среброто са две. Първата е в резултат на неочаквания дефицит, тъй като минната индустрия не успява да задоволи търсенето.

В момента то расте главоломно, защото металът е необходим при производството на соларни панели и компонентите за електрически автомобили.

При платината ситуацията е сходна. В края на 2025 г. тя достигна 2000 долара за унция в резултат отново на недостатъчно предлагане. 70% от производството е концентрирано в Южна Африка, където енергийната криза, наводненията и прекъсванията на тока докараха добива до колапс. За съжаление, точно тогава тя се оказа стратегически ресурс, тъй като е

ключов катализатор

в електролизьорите на горивните клетки и при производството на "зелен" водород. Всъщност масираните инвестиции във водородни долини и инфраструктура в ЕС и Китай през последната година драстично повишиха търсенето и при ограниченото предлагане резултатът бе немислим доскоро скок на цената.

Паладият също поскъпна през м.г. с 80%, тъй като на автоиндустрията й писна от скъпата платина и започна да влага в катализаторите на автомобилите по-евтиния паладий.

Същевременно производството на хибридни коли нарасна, а те също ползват метала. И тъй като 40% от добива му идва от Русия, а търговските войни и мита принудиха индустриалните гиганти трескаво да се презапасяват с ценни метали, стойността му полетя в "космоса".

Така най-неочаквано металите - "двойкаджиите" по доходност, изведнъж се оказаха "отличници". Което е още едно свидетелство, че природата на пазарите е непредвидима. Както и че можем да си позволим да "играем" само след много четене, фундаментални знания и допитване до професионалисти.