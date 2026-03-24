Защо Румъния не може да се пребори с болестта морбили

Според Световната здравна организация (СЗО) морбили са около дванадесет пъти по-заразни от грипа. При контакт с заразено лице вероятността от заразяване е над 90 процента, ако човек не е ваксиниран или вече не е прекарал морбили. Характерният обрив е най-видимият симптом.

Но болестта може да има и тежки последствия като загуба на зрението, възпаление на мозъка или трайно увреждане на имунната система. В най-лошия случай тя може да доведе до смърт. След тревожните данни за инфекциите през 2024 г. данните за 2025 г. в цяла Европа значително са спаднали, но опасността от епидемии продължава да съществува, предупреждават от СЗО.

Румъния - европейското огнище на морбили

От няколко години Румъния се счита за огнище на морбили в Европа. Според СЗО през 2025 г. в северната съседка на България са регистрирани 4 198 случая на морбили – това са около 55% от всички инфекции в Европа. Година по-рано делът на заразите в Румъния е представлявал дори 87 процента от общата заболеваемост в Европа, пише "Дойче Веле".

Отчасти това се дължи на ниския процент ваксинирани - малко над 60%, при положение, че са необходими най-малко 95% с две ваксинации, за да бъде ликвидирано заболяването, казват от СЗО. С това Румъния заема последното място сред страните в ЕС. Причините за това са различни: затруднен достъп до медицински грижи в селските райони, както и родители, които съзнателно отказват да ваксинират децата си. Много често решението се влияе от фалшиви информации в социалните медии, подчертава германското издание.

Лекарката и епидемиоложка Даниела Гафица работи за румънската държавна здравна служба. Тя се опитва целенасочено да информира населението в селата с особено нисък процент на ваксиниране за опасностите от морбили и за защитата, която предлагат ваксините.

В някои населени места в Североизточна Румъния само 25 процента от населението е ваксинирано, а рискът от епидемия е особено висок. „Когато има семейства с много неваксинирани деца, е ясно, че рано или късно болестта ще избухне“, казва Гафица, цитирана от АРД.

Небивалици подхранват скептицизма към ваксините

В разговорите си тя често се натъква на голям скептицизъм по отношение на ваксините, подхранван от лъжи и небивалици, разпространявани чрез социалните медии. Например това, че с ваксината се инжектират чипове или че ваксините убиват. Скептицизмът по отношение на ваксините се подхранва обаче и от лекари антиваксъри, от политици и представители на църквата, се казва по-нататък в публикацията на АРД.

Румъния има национална програма за ваксиниране, но тя е само препоръчителна. Въпреки тревожните данни, министърът на здравеопазването Александру Рогобете продължава да залага на доброволността. Приетата преди малко повече от две години стратегия за ваксиниране до 2030 г. предизвика мащабни протести в страната. Противниците на ваксините се опасяваха от въвеждането на задължителна ваксинация.

Министърът на здравеопазването Рогобете иска да възстанови доверието на хората към ваксинирането чрез информационна кампания. „Искаме да обясним на хората, че тези ваксини се използват от повече от 30 години, тествани са и не крият рисковете, които се тиражират в общественото пространство.“

СЗО предупреждава за вълни от морбили

Дали това самó по себе си ще бъде достатъчно, ще покажат бъдещите данни за инфекциите. След рекорден пик през 2024 г. случаите на морбили в цяла Европа наистина са намалели значително. Въпреки това СЗО продължава да предупреждава за очаквани нови инфекции, ако не бъде постигнат колективeн имунитет от 95 процента.

Даниела Гафица има обаче усещането, че се бори с вятърни мелници: „Не съм сигурна дали и един човек от тези, с които разговарях днес, ще ваксинира децата си“, казва тя след поредното посещение. Епидемиоложката обаче не се отказва, въпреки че тези срещи понякога протичат доста неприятно. Следващата ѝ цел е да организира кампания за ваксиниране от врата на врата, се казва още в публикацията на АРД.