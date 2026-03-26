Васил Терзиев: Вбесяват ме графитите, калта и изхвърлените строителни отпадъци по улиците

Над 200 млн. евро за чистота ще бъдат спестени на софиянци. Всичко, свързано с нея, е централна тема и до края на мандата ще има видими подобрения, казва в интервю кметът на София

Дарил съм милиони. Светът не се променя с още една къща в Гърция или с яхта, а с инвестиции в образование и с помощ към другите. Успехът не е трупане на материални активи, а да ползваш знанията и парите да създаваш по-добро бъдеще, включително и за тези, чиито имена не знаеш

Ще поискаме от държавата да ни даде лифт "Заека", за да го възстановим

София може да остане без приет бюджет, но през май ще внесем капиталова програма, за да осигурим инвестициите в града

Всяка кадрова промяна в екипа ми е била нужна, за да работи по-ефективно общината

- Г-н Терзиев, ВАС върна повечето решения по мегапоръчката за чистенето на София. Какво означава това за столичани и успешна ли се оказа битката срещу мафията?

- Категорично да - направихме немислимото - не подписахме договори под натиск, осигурихме услугата навсякъде и защитихме интереса на софиянци.

Няма нищо неочаквано в тези решения на съда. Сключихме дългосрочен договор за две зони. За тази с районите “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” подготвяме процедура по директно договаряне, за да имаме трайно решение. Остават 3 зони, за две ще прекратим процедурите и ще ги обявим наново.

За нас беше важно да спестим няколкостотин милиона на софиянци. Когато сме готови с договорите за всички зони, ще дам подробна сметка, за да може хората да се убедят колко наистина им е спестено. Убеден съм, че ще са над 200 млн. евро и ще постигнем другите ни цели - укрепване на общинския капацитет. В “Люлин” и “Красно село” вече няма проблеми, чисти се качествено, няма оплаквания от гражданите.

Беше важно и да разминем договорите и те да не изтичат по едно и също време, за да имаме повече гъвкавост да направим процедурите и да постигнем по-добри цени.

- С кои компании ще преговаряте?

- Освен участвалите в конкурса ще поканим и такива, които не са продавали документи за зоната, но отговарят на изискванията.

- Сега услугата в някои зони е осигурена чрез временно решение за около 1 г. Ще стигне ли времето за нови процедури и ще бъдат ли променени условията?

- Ще ни стигне, вече се работи по тях и ще ги прецизираме. Научихме доста неща в този процес и ще направим процедурите максимално рано предвид на това колко много време отнемат и какви съдебни битки има за всяка позиция. Не смятам, че сключването на договор ще е по-лесно, но постигнахме основната цел - нещо, което повечето хора не вярваха, че ще се случи, че ще удържим на натиска, ще си отстоим позициите и ще постигнем това, което за мен беше важно - да не натоварваме джоба на софиянци.

- В новите процедури ще има ли таван на цените, защото според съда липсата на такъв е причина да получите космически оферти?

- Не получихме космически оферти поради липса на таван, а заради разбирането на някои участници, че ще бъдем принудени да сключим договорите на тези цени, което няма да стане. Иначе за новите поръчки обмисляме и вкарването на таван на цените. Важното за мен е да получим най-добрата услуга на най-добрата цена.

- Казахте, че през февруари ще има проблем с изплащането на заплатите на работещите в градския транспорт. Някои синдикати се заканиха, че след изборите ще има протести. Може ли София отново да остане без градски транспорт и каква е дупката в сектора?

- Десетки милиони. За щастие, през февруари получихме плащане от правителството за 7,7 млн. евро, което закрепи нещата.

Работим със служебното правителство да осигурим повишение на заплатите. То не е само за работещите в софийския транспорт, а за всички служители в транспортните системи в държавата и се надявам да можем да осигурим 5% увеличение. Финансовата дупка обаче е голяма и се надявам правителството да изпълни ангажимента, за който има разбиране колко трябва да бъде субсидията от държавата и колко от общината, за да балансираме системата и тези липсващи милиони да бъдат намерени.

Никога не съм бил против по-високи възнаграждения. Против съм безразборното поемане на ангажименти за по-високи заплати и трупане на разходи, когато не е ясно откъде ще дойдат парите и няма дори опит да говорим за реформи, а има постоянни безобразия в някои дружества като “Столичен автотранспорт” - старите автобуси със завишени в пъти цени, които искаха да купят, договора за газ и ненужните милиони за посредници. На фона на това тече постоянен разговор как да дадем повече пари, а те не са неограничени. Трябва да инвестираме стотици милиарди в разширение на метрото, подобряване на пътната мрежа, изграждане на трамвайни трасета, нов подвижен състав. Трябва да се гледа дългосрочно - какви са ни възможностите да инвестираме не само в транспорта, а във всички системи. Това и казах на синдикатите - трябва да се справям с несправедливостите във всички сектори, за които парите идват от едно и също място - хазната на града. Нямаме неограничени възможности за допълнителни приходи, за заеми и не може да разчитаме на изключително голяма щедрост от държавата. Благодаря на служебното правителство, което се опитва активно да решава натрупаните проблеми в транспорта, плащанията за инфраструктурни обекти и други.

Възможно е да има стачни действия. Но се надявам, ако се стигне до такива, те да са регламентирани, а не незаконна блокада, както беше миналата година.

- Какво стана с намеренията общината да изтегли инвестиционен заем, с който да подмени превозните средства на градския транспорт?

- Работим, но искаме да видим от кои програми можем да се възползваме за доставка на превозни средства, защото грантовото финансиране е значително по-добро от заем, който трябва да се връща. От това зависи и големината на кредита. Важно е и при какви условия ще бъде изтеглен, защото различните типове подвижни средства имат различен живот. Всички тези парчета трябва да ги гледаме в едно.

Иначе работим активно и по метрото. Десет метростанции ще завършим този мандат, още тази година ще пуснем първите 3, а през 2027 г. - другите 7. Проектират се 5 станции към "Студентски град", скоро очаквам да има избран изпълнител за разширението под бул. "Царица Йоана" - там освен метро, ще се разшири габаритът на булеварда, ще има паркинг за над 800 коли. Метрото трябва да бъде приоритет на всяка администрация, защото то е гръбнакът на градския транспорт. И когато има широка наситена мрежа на метрото, добре засечена с наземния градски транспорт, ще дадем на софиянци причина да не ползват кола и ще решим един от най-големите проблеми за града - броят автомобили, които има по улиците.

- Част от допълнителните приходи за градския транспорт трябваше да дойдат през реформата за паркирането. След решението на ВАС какво ще стане с нея?

- Позицията ни остава непроменена: докато няма гаранция, че средствата от паркирането ще се връщат обратно в кварталите като инвестиции в подобряване на инфраструктурата, няма да се въвежда и онази част от реформата, която повишава цените и разширява обхвата на зоните.

- Според Ваня Григорова зад пазарните консултации, които обявихте за нови превозни средства, се крие намерението да се приватизира сервизната дейност на градския транспорт за следващите 30 г. Така ли е?

- Целта ни е да осигурим на софиянци качествена услуга. Сега скъпи и сравнително нови трамваи стоят по 7-8 месеца в депо и не се движат, защото няма части. Това е разхищение. Искаме да видим как би изглеждал модел, който гарантира оперативна готовност за всеки закупен трамвай. Предварителните ни сметки показват, че цената, на която това би се случило, е съпоставима с това, което ни струва днес сервизната дейност, която обаче е със значително по-лоши оперативни показатели.

- Как се отразява на столицата липсата на редовен бюджет на държавата за тази година?

- Най-вероятно София до края на годината или поне до последното тримесечие няма да има бюджет. Приетият удължителен държавен бюджет ни помага, защото ни позволява да харчим до тавана на събраните приходи.

СОС прие капиталови обекти, за да се движат проектите по ПВУ и др. Поехме ангажимент с всички групи в СОС да изготвим по-всеобхватна капиталова програма през май, в която да вкараме новите големи обекти. Оптимист съм, че София няма да пострада откъм инвестиции. Да, трудно е, когато няма държавен бюджет, когато има служебни правителства, които могат да бъдат отговорни и да отпушат наболели проблеми, но не могат да вземат смели и дългосрочни решения, защото нямат право. Имаме фрагментиран общински съвет и постоянни избори на национално ниво, което кара всеки да е изключително предпазлив с политики, засягащи данъци, такси, реформи. Имаме и централизиран модел, при който всичко, което се генерира в града като корпоративен данък и данък общ доход, отива в централния бюджет и после се преразпределя.

София е нетен донор на държавата в стотици милиони евро всяка година. Но разчитаме на благоразположението на централната власт - нещо, което умишлено не се случва. Има общини, които се фаворизират, а София по-скоро е в другия край на спектъра.

- Прогнозата, че може би София няма да има бюджет, е безпрецедентна. Няма и приета план-сметка за чистенето, а предвиждахте увеличение на средствата.

- План-сметката за 2025 г. е достатъчна за всичко необходимо за града. Средствата ще се увеличат, защото приходите от такса смет растат заради новите жилищни имоти. С новия зам.-кмет по екологията Николай Неделков имаме амбициозни планове за чистотата в града, миене, механизация, всичко, свързано с озеленяване. Надявам се в следващите месеци това да започне да се вижда.

Има 3 неща, които ме изкарват от равновесие. Едното е хвърлен едрогабаритен отпадък по улиците. Тук проблемът не е само при нас, а и при хората - как изхвърлят тези отпадъци и че е по-евтино да си нарушител, отколкото добър гражданин. Оказва се, че като рецидивист ще ме накажат по-малко, отколкото ще ми струва като добър гражданин да си платя контейнери за тези отпадъци. Второто нещо са графитите, защото създават усещане, че живееш в гето. Третото е калта и борбата е да засилим още контрола върху строителните обекти и паркирането в зелени площи, съчетано с чистенето и миенето, да може да го изкореним като гледка. Има отношение не само как възприемаме града ни, но и към качеството на въздуха.

Това е друга голяма битка, в която имаме подобрение всяка година, но никога не е достатъчно, защото въздухът е нещото, което обединява всички софиянци. От най-малките до най-възрастните, северни или южни квартали - всички дишаме един и същ въздух и това е причината за много респираторни заболявания, да живеем по-кратко. Дължим на себе си да намерим решение на този проблем.

Всичко, свързано с чистотата, е централна тема и ще има видими подобрения до края на мандата.

- Към друга централна тема за вас - Витоша. Сякаш в последните месеци нищо не се случва. Какво стана с внесения от инвеститорите проект за Симеоновския лифт и кога в планината ще има работещо съоръжение?

- От страна на всички други участници в процеса няма почти никакво движение, допълнителни разговори или активност от инвеститора. Беше представен план за управление на Витоша, към който имаше страшно много забележки и вероятно ще бъде върнат или ще бъде изготвен нов. Няма никакво желание от никого да бъдат направени промени в Закона за горите, за да може да се решат част от проблемите, не само за Витоша, а изобщо за развитието на подобен тип инфраструктура.

Ние работим по всичко, което е в наш контрол - програмите за децата, оправяме табелки, пътеки. Тази година ще започнем реализацията на наблюдателницата на Копитото. Работим за повече транспорт, паркинги, по идейния проект за удължаване на лифта, който да тръгва от “Драгалевци” и др.

Ще направим постъпки към спортното министерство, за да получим собствеността върху стария лифт “Заека”, за да инвестираме в обновяването му.

Търсим всевъзможен начин да реализираме нашата мечта за Витоша. Не сме се отказали от нищо, просто е изключително трудно, когато една институция гребе срещу течението и се сблъсква с всички други, с бавното темпо или нежеланието нещо да се случи. Но това само увеличава амбицията да намерим път да съберем парчетата и няма да се откажем. Витоша е един от най-големите приоритети за града. Всеки ден се питам какво е уникалното в София, защото отговорът трябва да е основата на политиките. За да може един град да има бъдеще, трябва да предлага възможности за реализация и бизнес, добро качество на живот и да е интересен за туристите. И моят отговор - специалното на София са 5 планини, 25 реки и минерални извори, богата история и археология, много паркове, възможност за зелен ринг, който да ги свърже с Витоша. Надявам се още наесен да може да стартираме практическата реализация на зеления ринг.

- Ако държавата ви даде “Заека”, колко ще струва обновяването?

- Тепърва ще правим проект, но сега използваме възможността да ни бъде прехвърлен.

- Представихте проекти за обновяване на няколко училища, за да преминат на едносменен режим и да се превърнат в сърцето на квартала. Но се появиха съмнения за избора на проектантите. Как ще коментирате и ще има ли средства общината сама да реализира тази промяна?

- Това е един от най-важните за мен проекти заедно с обещанието да осигурим място в ясла и детска градина за всяко дете. Мога да се похваля, че нещата вървят с много добро темпо. Строим и проектираме детски градини, работим с МОН и здравното министерство за промени в наредби, за да се подреди системата. Друг голям проблем е минаването на едносменен режим. Имаме 45 училища, които трябва да минат на едносменен режим в следващите 4 г. И тези проекти решават няколко проблема наведнъж - минаването към едносменен режим, съчетано с нуждата от построяване на нови класни стаи, осъвременяване на спортната инфраструктура с многофункционални зали с 400-500 места, които да се ползват за всякакъв вид спорт и събития от всички. Това би имало изключително голям ефект върху качеството на живот в кварталите и желанието на децата да ходят на училище.

- Дойдохте в общината със заявката за А отбор и готови решения на проблемите. За малко повече от 2 г. обаче сменихте десетина зам.-кметове и главни архитекти. Защо се случват толкова често такива рокади и това ли е вече вашият А отбор?

- По-важно е дали с всяка една смяна нещата се ускоряват и започват да работят по-ефективно. За мен положителното е, че с всеки изминал ден тази администрация става все по-бърза в реализирането на идеите, все по-близо до гражданите и показва, че системата работи. Многократно съм казвал, че за мен най-важна е системата, която помага на всеки човек с желание и амбиция, израснал отвътре или дошъл отвън, да се ориентира бързо, да стане част от това и с идеи да я надгради. Отричам модела, при който трябва години наред да бъдеш на дадена позиция, за да натрупаш знания. Всяка кадрова промяна е била нужна и оправдана.

- Неведнъж говорихте публично за познанството си с мъжете от хижа “Петрохан”. Мнозина обаче се питат защо се съгласихте да направите даренията по личната сметка на Ивей. Не ви ли притесни това?

- Да, замислих се, когато ме помолиха, но винаги съм казвал, че когато избереш да помогнеш на някой, се стараеш да го направиш както е най-лесно за другата страна. Не съм имал някакви притеснения тогава. Иначе почти всички дарения, които съм правил, са били по сметки на сдружения и организации.

- Обяснихте разминаването между сумите, които първоначално обявихте - 70-80 хил. евро, и финалната - 251 000 лв., с проверка, която сте направили. При тази проверка установихте ли какви суми общо сте дарили - например за последните няколко години, и за какви каузи?

- Дарил съм милиони за всякакви каузи. Имам класьори с документи за всякакви дарения, които съм правил за различни организации, здравни каузи и най-вече образователни. Истинското богатство е, когато живееш в едно по-добро общество и децата ни имат по-хубаво бъдеще. Това изисква по-различно ниво на отговорност от всеки успял човек и разбиране, че светът не се променя с още един апартамент, още една къща, още една вила в Гърция или Дубай или още една яхта, а с инвестиции в образование, в системите, които създават прогрес, да помогнеш на другите да превъзмогнат болката и проблемите, които имат.

Искрената ми надежда е повече хора, най-вече по-младите, да възприемат една по-различна форма на успех, която не е свързана само с натрупването на материални активи, а с това да ползваш знанията, репутацията и парите да създаваш по-добро бъдеще. Не само за себе си и за най-близките си, а и за тези, чиито имена дори не знаеш.

- В началото на мандата казахте, че ще дарявате и кметската си заплата. Колко дарихте и за какво?

- В началото я дарявах всеки месец за различни каузи, но сега съм си избрал една по-голяма, за която ще даря всички заплати. Ангажиментът ми да си вземам от нея само едно левче, вече 1 евро, си остава.

- Коя е голямата кауза, която ще подкрепите?

- Ще разберете в края на мандата.