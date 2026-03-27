Иранци: Репресиите на режима са по-страшни от бомбите на САЩ и Израел

Иранската журналистка Махтаб Колизаде разказва какво се случва вътре в Ислямската република

Противно на предишните очаквания, военно-политическата структура на Ислямската република успя да запази своята цялост след четири седмици война. Режимът продължава репресиите срещу населението, въпреки че беше подложен на непрестанни бомбардировки.

И въпреки че Ислямската република загуби своя върховен лидер още в първия ден от атаките, предприети от САЩ и Израел, тя успя да повлияе на световните цени на петрола чрез затварянето на пролива Ормуз. Тя избра и нов лидер, изстреля ракети и безпилотни самолети срещу Израел и държави от Персийския залив и запази местните вериги за доставки на гориво и основни стоки. Успя също така да предотврати избухването на мащабни обществени демонстрации.

В обширен материал в Al-Hurra.net иранската журналистика Махтаб Колизаде разказва за събитията в Иран, за настроенията на хората към войната и режима, както и за убийствата и изтезанията, които репресивните органи извършват срещу всеки, участващ в протестите, и за надеждите на иранците за падането на режима и освобождението от властта на мюсюлманските духовници.

Силите на Ислямската революционна гвардия и милициите „Басидж" бързо установиха обширни контролно-пропускателни пунктове и непрекъснати патрули. Членовете им се стараят да показват оръжията си по забележим начин. На тежки мотоциклети, които форсират, за да сплашат хората. По държавната телевизия се появяват служители и командири от Ислямската революционна гвардия, които открито заплашват гражданите, предупреждавайки ги, че ще понесат тежки последствия, ако излязат на улиците, разказва тя.

В първите часове след началото на протестите властите доведоха интернет до ръба на пълно блокиране. Според организацията NetBlocks, само около един процент от населението на Иран има в момента достъп до интернет. Правителствените служители на практика приложиха форма на „вътрешно вземане на заложници", като прекъснаха връзките на хората с външния свят – и помежду им.

Реакцията на значителна част от населението в Иран обаче се оказа по-изненадваща от способността на режима да устои. Много иранци изразяват задоволство – дори облекчение – от бомбардировките. Въпреки проблемите с комуникацията, журналистката успя да се свърже с над шестдесет граждани, и всички те – както тези, които се страхуват от бомбардировките, така и тези, които не се страхуват – казват, че виждат военната интервенция като единствения начин да се освободи страната от ислямисткото управление.

Многобройни независими свидетелства от Техеран сочат, че по-голяма част от населението е решило да остане в домовете си, вместо да бяга към места, считани за по-безопасни, както направиха мнозина по време на „Войната на дванадесетте дни" миналата година. От опита си иранците са научили, че военните обекти, а не гражданските сгради, са основните цели на ударите. Мнозина от тези, които останаха в домовете си, ми казаха, че чакат публичен призив от Реза Пахлави, синът на бившия шах, да излязат на улиците за последна вълна от протести, целящи свалянето на Ислямската република, пише Колизаде.

Мохамед Хусейн, 50-годишен компютърен инженер, живеещ в западната част на Техеран, каза в гласово съобщение:

„Останахме в Техеран и рядко излизаме от дома, освен за да купим най-необходимото. Единственото, което чакаме, е моментът, в който престолонаследникът Пахлави призове хората да протестират, за да излезем на улиците".

Той добави, че хората се страхуват от заплахите на правителството срещу населението:„Може да не повярвате, но звукът на бомбите не ни плаши. Да виждаме силите на Ислямската република по улиците всеки ден е много по-страшно от бомбите".

„Народът иска режимът да се предаде"

Тахмина е млада жена на 20 години. В гласово съобщение тя казва:

„Смятам, че тази война е изцяло морална. Ние плащаме цената на свободата. Няма държава в света, която да е получила свободата си на евтина цена. Ние също ще платим тази цена, а след това ще построим по-добра страна от тази, която имаме сега, защото знаем, че свободата ни дава възможност да се развиваме".

Тя прави сравнение между жертвите в настоящия конфликт и броя на протестиращите, убити от правителството по време на масовите демонстрации през януари. Тя казва:„Досега са убити малко над хиляда души, повечето от които военни, тоест представители на репресивния апарат. За сметка на това,поне 32 000 граждани са били убити по време на протестите. Те не са имали оръжие. Нямало е насилие. Те просто излязоха по улиците, за да скандират лозунги".

Тахмина добавя:„Народът иска Ислямската република да се предаде".

Страхът от края на войната без смяна на режима

„За нас шумът на изтребителите е плашещ, но когато небето замлъкне, става още по-страшно". Това каза Сара, лекарка. Според нея:„Ако САЩ и Израел приключат тази война без да сменят режима, това ще бъде пълна загуба за нас. Вече загубихме миналото си. Младежта ни загина във войните и протестите. И ако мюсюлманските духовници останат на власт, бедността и потисничеството ще бъдат нашето бъдеще".

Други граждани повториха същата идея: те не искат САЩ да напуснат Иран, без да сменят режима.

С всеки изминал ден от войната този въпрос става все по-належащ сред гражданите. Войната от 12-те дни с Израел научи иранците, че САЩ и Израел не атакуват умишлено цивилни. По време на предишната 12-дневна война, когато иранците се надяваха, че следващата цел на Израел ще бъде Али Хаменей, диктаторът на Иран, внезапно беше обявено примирие. Това събитие сега се е превърнало в кошмар за много иранци: ами ако ни изоставят отново?

Интернет в Иран: луксозна стока

В наши дни свободният достъп до интернет и неограничената връзка с глобалната мрежа се превърнаха в луксозна стока в Иран. Появиха се нови форми на бизнеса - много канали в Telegram и WhatsApp започнаха да продават настройки за връзка (configs), VPN мрежи и прокси сървъри. Хората са готови да платят огромни суми за само няколко часа интернет връзка, за да могат да четат новини. Но много от тези оферти може да са измамни. Няколко граждани ми разказаха, че са платили големи суми за VPN услуги, преди да разберат, че са били измамени, пише журналистката.

В същото време цените на инструментите за заобикаляне на блокировките рязко се повишиха. Появи се и нов вид услуги, известен като „Starlink VPN". Успях да се свържа с един от продавачите, които предлагат този продукт. Той твърдеше, че компанията му притежава собствена сателитна антена, която може да предоставя свързани с нея VPN услуги. Но друг ИТ-специалист в Техеран заяви, че това не е вярно. Въпреки че клиентите плащат огромни суми за достъп до световния интернет – понякога достигащи до една трета от минималната работна заплата – всъщност те просто се пренасочват към местни центрове за данни, които от своя страна имат свои собствени връзки с външния свят.

Отсъстващите баща и син

Според шиитското учение, дванадесетият имам изчезва от погледа и ще се завърне в края на времената заедно със своите последователи. Това е дълбоко вкоренено религиозно убеждение сред консервативните шиити. Сега изглежда, че Ислямската република е въвела още една отсъстваща фигура като трети върховен лидер.

Моджтаба Хаменей, личност, която рядко се вижда на публично място, се смята широко, че е бил с баща си Али Хаменей по време на първия удар. Според някои слухове, той сега се намира в кома в една от болниците в Техеран. Иранската държавна телевизия твърди, че е бил ранен по време на атаката. Персийските социални мрежи също се изпълниха с шеги за отсъствието на Моджтаба Хаменей. Други предполагат, че пропагандната машина на Ислямската република умишлено го държи далеч от публичното внимание, за да се появи по-късно изненадващо и да бъде представен като харизматичен лидер.

До момента Моджатеба Хаменей не се е появявал публично, а баща му Али Хаменей все още не е погребан. И двамата продължават да са извън полезрението на обществеността.

След смъртта на Али Хаменей и избора на сина му за негов наследник, въпросите относно бъдещето на духовната власт се множат, а много от предложенията за предстоящото се променят.