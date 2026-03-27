Цивилизационният капацитет на едно общество се оценява не по неговото минало бешело, а по настоящето

Най-нелепият аргумент, който се употребява в защита на варварския ислямистки режим в Техеран, е, че персите били страшно висока цивилизация преди пет хиляди години. Ами, били са. Минало бешело. Преди пет хиляди години. Днес не са. И нямат нищо общо с тази някогашна цивилизация. Пълен регрес към туземното и примитивното, благодарение на ислямистката теокрация, установена от аятоласите. Какво е било преди пет хиляди години, е без значение. Важното е какво е днес. И България е била империя при Симеон Велики. Но това няма нищо общо с днешния ден. Цивилизационният капацитет на едно общество се оценява не по неговото минало бешело, а по неговото настояще. Нищо повече и нищо по-малко.

