Цивилизационният капацитет на едно общество се оценява не по неговото минало бешело, а по настоящето

Борислав Цеков

3116
СНИМКА: Pixabay

Най-нелепият аргумент, който се употребява в защита на варварския ислямистки режим в Техеран, е, че персите били страшно висока цивилизация преди пет хиляди години. Ами, били са. Минало бешело. Преди пет хиляди години. Днес не са. И нямат нищо общо с тази някогашна цивилизация. Пълен регрес към туземното и примитивното, благодарение на ислямистката теокрация, установена от аятоласите. Какво е било преди пет хиляди години, е без значение. Важното е какво е днес. И България е била империя при Симеон Велики. Но това няма нищо общо с днешния ден. Цивилизационният капацитет на едно общество се оценява не по неговото минало бешело, а по неговото настояще. Нищо повече и нищо по-малко.

(От фейсбук) 

Публикувахте от Borislav Tsekov в Четвъртък, 26 март 2026 г.

