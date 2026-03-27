Всичко за смъртта на Филип изглежда толкова просто, възмездието следва да е бързо и сурово, но не и у нас

Слави Ангелов

Филип Арсов СНИМКА: Фейсбук: Сдружение “Ангели на Пътя”

Две години и половина след смъртта на 14-годишния Филип Арсов делото за убийството му на пешеходна пътека не само не е приключило, а започва отначало. След 23 заседания, представяне на експертизи и разпити на свидетели, съдия се отведе от процеса по искане на защитата, делото ще бъде разпределено на друг състав и ще стартира от нулата.

Филип беше пометен от Петър Тодоров на пешеходна пътека на пресечката на улиците "Гурко" и "Шишман" в центъра на София в началото на септември 2023 г. Тодоров шофирал пиян с 2,1 промила алкохол в кръвта и с 88 км в час при разрешени - 30. Секунди преди да убие Филип той направил и забранено изпреварване.

Всичко изглежда толкова просто. А възмездието би трябвало да е максимално бързо и сурово. Не и в България. Напомням, че живеем в страна, където бюджетът на съдебната власт поглъща най-висок процент от БВП от всички държави в ЕС, а в същото време държавата ни е на предпоследно място по доверие в независимостта на съдебната власт. Другата седмица членовете на Висшия съдебен съвет с чиста съвест могат да се подпишат под ведомостите за месечните си "приходи" (те не обичат да бъдат наричани заплати) от над 20 000 лева. В България неработещото правосъдие се цени много по-щедро от детския живот. И така вече почти 40 години...

(От Фейсбук)

