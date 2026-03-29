20 април - празник. Едни си припомнят героизма, други гледат софрата

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов обяви, че е предложил да се започне процедура по обявяването на 20 април - началото на Априлското въстание, за официален празник. Целта - да се обединят събитията, бележещи героизма на българите, заедно със Съединението и Независимостта. Това предизвика разнопосочни коментари в социалните мрежи.

Конкретно за учениците - отбелязването му би било по-запомнящо се в училище, но пък как ще починат учителите, пита Цеца Медарова във фейсбук.

Аз не зная друга държава с толкова много празници - било то официални, национални и както искате си ги кръщавайте, ядосва се Стела Владимирова. И добавя: Празници национални в Гърция, Турция, Дубай, Малдивите... Софри, ядене, пиене, чалга. Фалшиви болнични, за да съчетаем почивката, отпуск да прецакаме колегата.

Според Георги Петков 20 април трябва да е национален празник, защото е героизъм без аналог в тогавашна Европа. Според него 3 март започва на 20 април. Именно заради 20 април Великите сили разрешават да се състои Освободителната война. Точно тази Освободителна война е и целта на въстанието, забравихте ли?, пита той.

Същото мисли и Румен Вълчев. На 3 март отново възкръсва България и това е, което заслужава за национален празник!

Според Виолета Михова Априлското въстание заслужава почит, но е по-важно как възпитаваме паметта за него, отколкото дали ще е неработен ден.

Станислава Койчева смята: 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, 24, 25, 26 декември, 6 и 7 януари, 1 април, 20 април, Великден - 15 дни празници. Като се замисля и учениците имат право вече на 15 дни по семейни причини отсъствие от училище. 1 месец може да откараме всяка година без училище в учебно време.

Не липсваха и шеговити коментари.

20 април е рожденият ден на един австрийски художник, станал известен с друго, пише Кирил Василев. А Венци Панайoтов отсича: Аз съм за 1 април... Заслужаваме си го.