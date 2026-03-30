Иранската война - или 10 години, или 85 секунди

Докато чакаме Доналд Тръмп да започне сухопътната операция, да помислим за пещерите

Докато чака наземната операция в Иран и края на света, на човек му идват гениални държавнически идеи - защо и ние като иранците да не пробием огромни пещери в планините и да не се заселим там? Хем ще оцелеем при неизбежния апокалипсис, хем ще усвоим европейските средства, хем радикално ще намалим парите за парното, тъй като под земята е топло през зимата и прохладно през лятото. Господ ни е дал чудесни баири от гранит - едната Витоша е достатъчна за цяла София.

Иранският опит показа, че пещерите са и най-добрата противовъздушна защита. Другите народи също се усещат. Тези дни например Швейцария спря плащането за противовъздушните системи “Пейтриът” вероятно защото си припомни, че разполага с хиляди подземни бункери - наследство от Втората световна война.

Широката милиардерска общност отдавна се е усетила да изгради луксозни скривалища за себе си и за хранените си хора, затова ѝ е широко около врата. Но ако вътре проникнат широките народни маси, водени от “Възраждане” и от европейските нови десници? Започне ли ядрената война, и полицията няма да помогне. В такъв момент е по-вероятно парламентът да национализира частните подземия за депутатите и техните семейства, а милиардерите да си чакат на частните острови.

Кой знае, може би мистерията около самоубийствата или просто убийствата в хижа “Петрохан” е свързана с това, че в района около село Гинци са регистрирани над 100 пещери и пропасти, които също стават за укрития. Понор планина, която е на юг от Петрохан, е известна като Меката на пещерите. Недалеч е и най-дълбоката българска пещера, известна като Колкината дупка, там ядрена бомба не те лови. Защо ли хората около ПП са хвърлили такива сериозни суми в това пещерняшко НПО? Ако не е за някакъв съмнителен трафик, дали не е за противоатомен туризъм?

САЩ разполагат с огромни подземни комплекси, но въпреки това Тръмп е съборил източното крило на Белия дом уж за да строи “най-великолепната бална зала, каквато светът не е виждал”.

Така е, светът никога не е виждал бална зала, която да слиза 50 метра под земята.

Моята надежда е, че ядрената война няма да започне, преди тази бална зала да е завършена и заредена с лакомства от “Макдоналдс”, а това се планира едва за 2028 г. Дотогава я камилата, я камиларят. Но Израел също има някъде между 80 и 200 ядрени бомби, а на Нетаняху му е много по-къс фитилът. Види ли, че сухопътното настъпление в Иран се проваля, нищо чудно да помогне с прецизен ядрен удар.

Затова и целият свят си прекара уикенда в очакване на обещаната сухопътна операция - подобно на дете, което чака с извърнат поглед лекарят да му удари инжекция в рамото. Фактът, че Тръмп отложи ултиматума си за 6 април, още повече засили очакването за изненадващ предварителен удар до края на март.

Предполагам, че милиардерите си прекараха уикендите в пещерите. Шефът на “Палантир” Питър Тийл предупреди, че още през тази година настъпва “сингулярността”.

Как да го разбирам? Нямам понятие, но очевидно настоящето все повече заприличва на художественото бъдеще, така както е показано в “Терминаторът” с Арнолд Шварценегер - хората се крият в подземия, а от небето изкуственият интелект ги обстрелва. Най-сбърканият пророк сред фантастите се оказа Айзък Азимов, според когото първият закон на робота е “да не наранява човешко същество”. Тъкмо обратното - точно това им е работата.

Но да се върнем към предстоящия апокалипсис. Ако се съди по думите на президента Доналд Тръмп, наземната операция в Иран ще продължи максимум 2-3 седмици – десант от 2-3 хиляди бойци отпушва пролива Ормуз и си тръгва с горда глава. Но истината е, че стъпят ли на иранска земя, американските войници ще останат там 10, 15 и повече години и ще се радваме, ако накрая всичко приключи с дипломация. През това време на войната не само Персийският залив, но и Червено море ще бъдат затворени за корабоплаване, а петролът и газът ще поскъпват, поскъпват и поскъпват до небесата, озвучени от дронове и разчертани от ракети. Тогава ще си късаме ризите, че не сме се сетили за пещерите навреме.

Сериозно говоря, тези войни не спират веднага. 10 години продължи войната на САЩ във Виетнам, но ако добавим още осем години Френско-виетнамска война преди нея и още 8 години междинен период, стават 26. Войната на СССР в Афганистан продължи 10 години, войната на САЩ в Афганистан - цели 20. “Специалната военна операция” на Русия в Украйна също трябваше да приключи след 2-3 седмици, но вече кара петата си година и краят ѝ не се вижда.

Сухопътната война срещу Иран ще е нещо като “Виетнам на стероиди”, тъй като територията е планинска и огромна, а оръжията са 10 пъти по-опасни. Например една танкова бригада лесно става плячка на ято дронове и китайски джавелини, а сцената с хеликоптерната атака от “Апокалипсис сега” приключва за секунди, тъй като в наше време хеликоптерът е най-уязвимата бойна машина. Докато виетнамците пълзяха в тесни тунели, иранците имат подземни магистрали, складове и фабрики. Ракетите им унищожават бази чак в Саудитска Арабия, какво остава за пехотните лагери и складове на своята територия?

В кулминацията на Виетнамската война там бяха базирани 500 хил. американски войници, а сега в целия район около Персийския залив няма и 50 000. С трици маймуни да ловиш. Тръмп намекна, че може да започне операцията с остров Харг, където Иран товари на танкери 90 на сто от нефта си за износ. Този остров е само на 24 километра от иранския бряг и спокойно може да бъде изравнен със земята за един час. Дори да успеят да акостират там, американските десантчици и морски пехотинци ще бъдат унищожени за броени минути. Но освен тях Иран гарантирано ще унищожи същите съоръжения в Саудитска Арабия, емирствата и най-вече в Израел, където Биби нервно държи пръста си върху ядрения спусък. Засега бърз и лесен сценарий да се освободят иранските жени от бурките просто няма. Дипломатическият изход също е невъзможен, защото Иран няма да си даде нито ракетите, нито урана, а оставят ли го на мира – веднага ще сътвори дългоочакваната атомна бомба. А това Израел с неговите 80 до 200 ядрени заряда не би го допуснал. Та затова, докато всички чакаме, нека помислим за пещерите. Преди около 30 години всички се присмяха на Франсис Фукуяма, когато обяви “края на историята”. Днес май ще се окаже напълно прав, само че по библейски, а не по хегелиански смисъл. Неслучайно Часовникът на Страшния съд вече на 85 секунди от този край, а нито една българска партия не се е сетила да включи пещерите в предизборната си платформа. Оптимисти.