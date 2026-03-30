Различни застраховки за дисциплинираните и рисковите шофьори - така е логично

Системата “бонус-малус”, по чието въвеждане в България се спори вече от 5-6 години, работи повече от две десетилетия в редица държави от Западна Европа. Макар и не основна, това е една от причините там да не са толкова черни статистиките за катастрофите.

Да бръкнеш в джоба на джигитите на пътя, и то не еднократно, а постоянно, със сигурност е ефективна мярка. Цената на задължителната застраховка “Гражданска отговорност” по принцип пряко зависи от мощността на двигателя на колата, а е всеизвестно, че често най-големите хулигани на пътя разполагат с мощни коли. При тях увеличението на цената на полицата ще е толкова осезаемо, че е в състояние да ги озапти да не се държат агресивно на пътя и да намалят до минимум нарушенията.

