Изоставиха ли Куба и левите в Латинска Америка заради Тръмп

След дълга блокада на горивата САЩ пуснаха руски танкер до острова

В недалечното минало Куба беше възприемана като пътеводна звезда за левицата в Латинска Америка. В годините, когато Фидел Кастро и неговите партизани намаляваха неграмотността, подобряваха здравеопазването и увеличаваха продължителността на живота, дори противниците на Хавана я признаваха за символ на съпротивата срещу Вашингтон.

Тази Куба обаче отдавна не съществува. Сега островът е в дълбока енергийна криза, икономиката му е на ръба на колапс, а все повече латиноамерикански лидери гледат на него не с революционна носталгия, а като на пример за авторитарна дисфункция.

Особено показателна е промяната в поведението на левите правителства в Бразилия, Мексико и Колумбия, които вече не бързат да спасяват Куба с доставки на гориво, за да не си навлекат гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп.

“Всеки жест на независимост сега носи заплаха от незабавен, опустошителен отговор” от страна на САЩ, коментира пред “Ню Йорк Таймс” политологът Хесус Силва Херцог Маркес от Технологичния институт в Монтерей. По думите му днес никой в региона

не може да предвиди последиците

от евентуален гняв на Тръмп. Именно затова сега отношенията на Латинска Америка с Куба навлизат в нов етап. След десетилетия на дипломатическа солидарност и подкрепа все повече правителства стигат до извода, че цената на близостта с Хавана вече е твърде висока след 67 г. еднопартийно комунистическо управление.

Най-ясно това се вижда в Мексико. Страната, от която започва пътят на Фидел Кастро към революцията, дълго време беше и най-последователният защитник на Куба. Това беше вярно както в международен план, така и чрез доставки на петрол. В началото на годината именно Мексико се очертаваше като основен доставчик на гориво за острова. В края на януари обаче президентката на страната Клаудия Шейнбаум спря износа, след като администрацията на Тръмп заплаши с високи мита държавите, които осигуряват петрол на Куба.

Подобна предпазливост се вижда ясно и при Бразилия и Колумбия. Макар и управлявани от леви правителства, които доскоро настояваха Вашингтон да извади Куба от списъка с държави, подкрепящи тероризма, днес и двете страни правят малко, за да помогнат на Хавана.

Допълнителен удар за Куба е и сривът на венецуелската подкрепа. След разпадането на СССР именно Каракас подаде ръка на Куба, но след залавянето на Николас Мадуро от САЩ и този източник на петрол вече го няма. Така островът се оказва все по-изолиран в момент, когато липсата на горива вече засяга редица сфери на живота - от транспорт до електроенергия.

Изолацията на Куба обаче не спира до горивата. Еквадор експулсира кубински дипломати, защото смяташе, че агенти се месят във вътрешните работи на страната. Никарагуа спря безвизовия режим за кубинци, затваряйки важен маршрут за мигранти към САЩ. В същото време Гватемала, Хондурас и Ямайка предприеха стъпки за ограничаване на споразуменията, по които плащаха на Куба за медицински екипи, което беше ключов източник на твърда валута за Хавана.

В Бразилия също личи колко силно се е променило отношението към Куба. Макар съветникът на президента Лула да Силва Селсо Аморим да твърди, че натискът от Вашингтон

“превръща цялото население в жертва”

и вероятно ще има “обратен ефект”, Бразилия засега предоставя главно хуманитарна помощ на Куба. Националната петролна компания “Петробрас”, макар че произвежда два пъти повече петрол от мексиканската “Пемекс”, не доставя гориво на острова от опасения за вторични санкции.

В Бразилия освен това подкрепата за Куба е тясно свързана и с вътрешната политика. В страната още не е забравен неуспешният проект за пристанището Мариел, финансиран по време на първия мандат на Силва с над $ 600 млн. от Бразилската банка за развитие, който остави след себе си неплатени дългове от Куба. Темата се използваше активно от десницата в лицето на Жаир Болсонаро.

Удар по имиджа на Куба в региона нанасят и все по-суровите репресии срещу вътрешната опозиция - от разширяването на мрежи за наблюдение над гражданите до нови мерки за цензура и криминализиране на онлайн критиката. Според политолога Матиас Спектор това прави все по-трудно дори за бразилската левица да защитава кубинския режим.

Икономическият упадък на Куба вече има и регионално измерение. От 2020 г.

страната са напуснали 2,75 млн. души

- най-големият демографски срив в съвременната ѝ история. Макар САЩ да остават като топдестинацията за мнозина кубински мигранти, по-строгата американска политика кара доста кубинци да изберат Бразилия и Мексико. През 2025 г. кубинските мигранти са най-многобройната група, търсеща убежище в Бразилия, изпреварвайки за първи път венецуелците.

Един от последните моменти, които затвърждават позицията на Латинска Америка спрямо Куба, бе срещата във Флорида в началото на март, организирана от Тръмп. На нея лидери от Аржентина, Еквадор, Коста Рика, Парагвай и Ел Салвадор аплодираха думите на републиканеца, че комунистическото управление в Куба е вече “на колене”.

Тръмп все пак явно е решил, че блокадата на горивата към Куба не трябва да продължава вечно. В понеделник стана ясно, че той е дал разрешение на руския танкер “Анатолий Колодкин” с близо 730 хил. барела петрол на борда да акостира на кубинското пристанище Матансас.